DC DMV ¡Noticias útiles para ti! para Mayo 2026

Un mensaje del Director del DMV, Gabriel Robinson

Ya comienza un hermoso mes de mayo en la mejor ciudad del mundo. Mientras te desplazas por el Distrito y más allá, recuerda que tu seguridad es clave sin importar la temporada.

A finales de abril, presenté la Propuesta de Presupuesto FY27 del DMV ante el Comité de Transporte y Medio Ambiente del Consejo del Distrito (en la imagen de abajo). Durante la audiencia, destaqué los logros de la agencia a lo largo del último año fiscal y ofrecí una visión más detallada de la solicitud presupuestaria de la agencia para proyectos e iniciativas actuales y futuros.

Este mayo es el Mes de Concientización sobre la Seguridad en Motocicletas y el Mes Nacional de la Seguridad en Bicicletas. Con el clima más cálido, más personas salen durante esta época del año. El gobierno de DC está comprometido con la seguridad de los peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de nuestra ciudad. ¡Sigue leyendo para conocer consejos de seguridad, recuerda usar casco y seguir todas las reglas de tránsito!

Como recordatorio, todas las ubicaciones del DC DMV estarán cerradas en conmemoración del Día de los Caídos el sábado, 23 de mayo y el lunes, 25 de mayo. La estación de inspección también cambiará a su horario de primavera/veranoa partir del martes, 2 de junio de 2026. Obtén más información sobre nuestros kioscos disponibles 24/7, la estación de inspección y los centros de servicio aquí para asegurarte de tener las actualizaciones más recientes sobre nuestros horarios de operación. Las fuentes externas en línea, como Google u otros motores de búsqueda, podrían no tener la información más actualizada.

Tus comentarios son importantes para mí y para el equipo. Puedes escribirle una carta al DMV o acompañarme en el Chat en Vivo del DC DMV, realizado el primer jueves de cada mes. Nuestro próximo chat en vivo en línea está programado para el jueves, 4 de junio a las 12 p. m. Responderé en tiempo real a tus preguntas relacionadas con el DMV durante una hora completa.

Gracias por leer esta edición de nuestro boletín. Recuerda siempre usar el cinturón de seguridad mientras recorres el Distrito y más allá.

¡Mantente seguro, DC!

DC DMV ¡Noticias útiles para ti! Mayo 2026