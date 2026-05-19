La Gobernadora Hochul y el Alcalde Mamdani Ofrecen Cerca de 100,000 Plazas de 3-K y Pre-K; Reducen en Seis Cuadras la Distancia Promedio de Desplazamiento para las Familias del Programa 3-K

La gobernadora Kathy Hochul y el alcalde Zohran Kwame Mamdani anunciaron hoy que la ciudad de Nueva York ha extendido 99,921 ofertas de plazas para los programas 3-K y Pre-K para el próximo año escolar; como resultado, más familias han recibido ofertas para uno de sus programas de primera elección y las distancias promedio de desplazamiento han disminuido en toda la ciudad. Esto incluye 2,000 plazas adicionales en el programa 3-K, lo que permite a las familias de la ciudad de Nueva York contar con servicios de cuidado infantil más cerca de sus hogares, una iniciativa hecha posible gracias a la inversión directa del estado en el programa 3-K.

En enero, la gobernadora Hochul y el alcalde Mamdani anunciaron una inversión sin precedentes que encamina a Nueva York hacia la provisión de cuidado infantil gratuito y universal para todas las familias de la ciudad, lo que incluye la financiación de los dos primeros años del programa 2-K, el fortalecimiento del Pre-K y un enfoque decidido en la expansión del acceso al 3-K. Estos esfuerzos ya han dado como resultado que más familias reciban ofertas para el programa 3-K de su preferencia y que menos familias terminen en listas de espera, un resultado directo de esta colaboración.

"Todo niño merece un comienzo sólido, y todo padre merece saber que su hijo cuenta con un lugar seguro y de alta calidad para aprender y crecer", dijo la gobernadora Hochul. "El anuncio de hoy garantiza que más familias puedan acceder a las oportunidades del programa 3-K que desean, y ofrece acceso universal a los programas 3-K y Pre-K a cerca de 100,000 niños en toda la ciudad de Nueva York, brindando a más padres acceso a servicios de cuidado infantil asequibles en sus propias comunidades y preparando a la próxima generación para el éxito. Me enorgullece colaborar con el alcalde Mamdani para cumplir con las expectativas de los neoyorquinos en los cinco distritos de la ciudad".

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo: “El anuncio de hoy marca una nueva era para el cuidado infantil en la ciudad de Nueva York; una era en la que las familias pueden confiar en que el gobierno cumplirá con ellas. En los cinco distritos, las familias recorren distancias más cortas, más niños reciben ofertas de admisión en los programas de su primera elección y menos padres se ven obligados a elegir entre un cuidado privado inasequible y abandonar la ciudad que aman. Así es como luce la excelencia gubernamental”.

En el Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2027, la gobernadora Hochul sitúa al estado de Nueva York en una senda concreta hacia un cuidado infantil universal y asequible, aumentando la inversión en 1,700 millones de dólares, lo que eleva la inversión total en cuidado infantil y preescolar a 4,500 millones de dólares.

El presupuesto de este año realizará inversiones que respaldarán la provisión de cuidado infantil asequible para hasta 100,000 niños adicionales. La histórica inversión de la Gobernadora aumentará la financiación en 1,700 millones de dólares, llevando la inversión total del Año Fiscal 2027 a 4,500 millones de dólares para servicios de cuidado infantil y preescolar en todo el estado.

Estas inversiones permitirán:

Hacer que el preescolar sea verdaderamente universal en todo el estado, mediante fondos destinados a poner a disposición plazas de preescolar de alta calidad para todos los niños de cuatro años en Nueva York para el inicio del año escolar 2028-29, y aumentando las subvenciones estatales a los programas existentes para garantizar un cuidado de alta calidad.

Colaborar con la ciudad de Nueva York para lanzar el nuevo programa «2-Care» y cumplir finalmente la promesa del acceso universal al programa «3K» en la ciudad de Nueva York.

Mejorar el Crédito Fiscal por Cuidado de Hijos y Dependientes para ayudar a sufragar los gastos de cuidado infantil de 230,000 familias neoyorquinas, aumentando el beneficio en un promedio de 576 dólares.

Apoyar el desarrollo del programa estatal «First 3» (Los Primeros 3), el cual colaborará con los condados para ofrecer cuidado infantil asequible y de alta calidad a niños de 0 a 3 años, independientemente de sus ingresos.

Realizar inversiones históricas en el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, proporcionando cuidado infantil asequible y de alta calidad a decenas de miles de niños neoyorquinos adicionales, con un costo tope de 15 dólares semanales para la mayoría de las familias.

Apoyar a la fuerza laboral del sector de cuidado infantil mediante la formación de educadores de la primera infancia.

Paralelamente a estos compromisos, la gobernadora Hochul pondrá en marcha una Oficina de Cuidado Infantil y Educación Temprana para dirigir la implementación de un sistema de cuidado infantil universal y de alta calidad para las familias de Nueva York; asimismo, trabajará para aumentar la difusión del Crédito Fiscal por Hijos del Empire State, con el fin de asegurar que el mayor número posible de familias se beneficie de la histórica ampliación del crédito fiscal por hijos de Nueva York impulsada por la gobernadora, la cual elevó el monto del crédito de 330 dólares por hijo a 1,000 dólares por hijo para los menores de cuatro años, y a 500 dólares por hijo para los niños de entre cuatro y 16 años.