ViaProMeds lanza una plataforma bilingüe de telemedicina creada específicamente para pacientes latinos en Estados Unidos
LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, May 22, 2026 /EINPresswire.com/ -- Millones de adultos latinos en Estados Unidos llevan años abriéndose paso en un sistema de salud que nunca fue pensado para ellos. Esperas interminables. Trámites confusos. Proveedores que no hablan español. Preguntas importantes que se quedan sin respuesta porque la conversación nunca llegó a sentirse fácil.
ViaProMeds nació para cambiar eso. La plataforma de telemedicina es una de las primeras del país diseñada desde sus cimientos para pacientes latinos, con consultas bilingües en línea y orientación médica por profesionales con licencia, dentro de un proceso privado y cómodo que se adapta a la vida del paciente.
«Durante mucho tiempo, la comunidad latina ha tenido que adaptarse a un sistema de salud que no fue creado para ella», afirma Marcelo Gandola, cofundador de ViaProMeds. «Quisimos construir algo que por fin se sintiera de esta comunidad. Atención que escucha. Proveedores que hablan el idioma. Un proceso que respeta su tiempo y su privacidad.»
El enfoque de la plataforma es sencillo por diseño. El paciente comienza con una conversación gratuita en línea, completa un breve cuestionario de salud y recibe la evaluación de un proveedor con licencia. Toda la experiencia, desde el primer contacto hasta el seguimiento, está disponible en español o en inglés.
La marca fue cofundada por el Dr. Daniel Linares, médico con licencia y con una presencia destacada en medios en español, incluido un segmento habitual en uno de los principales programas de radio latinos de Estados Unidos. Esa visibilidad ha ayudado a ViaProMeds a llevar la conversación sobre la telemedicina a los hogares latinos, donde para muchas familias la atención médica en línea sigue siendo una idea nueva.
«La telemedicina es algo nuevo para muchos de nuestros pacientes», explica Gandola. «Muchos crecieron en sistemas de salud donde había que pedir el día libre, esperar sentados en una sala y confiar en que alguien pudiera explicarles las cosas en su idioma. Queremos que sepan que hay otra manera, y que está pensada con ellos en mente.»
ViaProMeds no requiere seguro médico. Los precios son transparentes, la consulta inicial es gratuita y los pacientes se comunican directamente con el equipo médico, sin tener que recorrer una larga cadena de referencias. El modelo está diseñado para eliminar las barreras que históricamente han frenado a muchos pacientes latinos a la hora de buscar atención.
La educación también es parte central de la misión de la empresa. Además de las consultas individuales con proveedores, ViaProMeds publica contenido en español e inglés que ayuda a los pacientes a entender qué esperar de una visita de telemedicina y cómo conversar con un profesional con licencia sobre sus necesidades. El objetivo es ofrecer información clara y responsable antes, durante y después de la atención.
«No tenemos prisa por ser los más grandes», dice Gandola. «Queremos ser los más confiables. Si un paciente termina su primera consulta sintiéndose escuchado, comprendido y con claridad sobre su próximo paso, hemos hecho nuestro trabajo.»
ViaProMeds está disponible en todo Estados Unidos, con una fuerte presencia en estados con grandes poblaciones latinas como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Acerca de ViaProMeds
ViaProMeds es una plataforma de telemedicina con enfoque cultural, construida en torno a una atención accesible y personalizada para los pacientes latinos en Estados Unidos. La plataforma ofrece consultas en línea gratuitas y orientación médica por profesionales con licencia, con proveedores bilingües y un proceso diseñado para sentirse sencillo, privado y cercano. ViaProMeds ofrece a los pacientes un camino claro hacia la atención profesional desde la comodidad de su hogar.
Cualquier plan de atención está sujeto a la evaluación de un proveedor con licencia y a la elegibilidad del paciente. ViaProMeds anima a los pacientes a conversar sobre su historial médico completo con un profesional calificado antes de comenzar cualquier plan.
Más información en viapromeds.com.
Contacto de Prensa
Marcelo Gandola
Cofundador de ViaProMeds
Web: https://viapromeds.com
Instagram: https://www.instagram.com/doctor_linares/
Facebook: https://www.facebook.com/Viapromeds
YouTube: https://www.youtube.com/@DrDanielLinares
Emma Sivess
ViaProMeds nació para cambiar eso. La plataforma de telemedicina es una de las primeras del país diseñada desde sus cimientos para pacientes latinos, con consultas bilingües en línea y orientación médica por profesionales con licencia, dentro de un proceso privado y cómodo que se adapta a la vida del paciente.
«Durante mucho tiempo, la comunidad latina ha tenido que adaptarse a un sistema de salud que no fue creado para ella», afirma Marcelo Gandola, cofundador de ViaProMeds. «Quisimos construir algo que por fin se sintiera de esta comunidad. Atención que escucha. Proveedores que hablan el idioma. Un proceso que respeta su tiempo y su privacidad.»
El enfoque de la plataforma es sencillo por diseño. El paciente comienza con una conversación gratuita en línea, completa un breve cuestionario de salud y recibe la evaluación de un proveedor con licencia. Toda la experiencia, desde el primer contacto hasta el seguimiento, está disponible en español o en inglés.
La marca fue cofundada por el Dr. Daniel Linares, médico con licencia y con una presencia destacada en medios en español, incluido un segmento habitual en uno de los principales programas de radio latinos de Estados Unidos. Esa visibilidad ha ayudado a ViaProMeds a llevar la conversación sobre la telemedicina a los hogares latinos, donde para muchas familias la atención médica en línea sigue siendo una idea nueva.
«La telemedicina es algo nuevo para muchos de nuestros pacientes», explica Gandola. «Muchos crecieron en sistemas de salud donde había que pedir el día libre, esperar sentados en una sala y confiar en que alguien pudiera explicarles las cosas en su idioma. Queremos que sepan que hay otra manera, y que está pensada con ellos en mente.»
ViaProMeds no requiere seguro médico. Los precios son transparentes, la consulta inicial es gratuita y los pacientes se comunican directamente con el equipo médico, sin tener que recorrer una larga cadena de referencias. El modelo está diseñado para eliminar las barreras que históricamente han frenado a muchos pacientes latinos a la hora de buscar atención.
La educación también es parte central de la misión de la empresa. Además de las consultas individuales con proveedores, ViaProMeds publica contenido en español e inglés que ayuda a los pacientes a entender qué esperar de una visita de telemedicina y cómo conversar con un profesional con licencia sobre sus necesidades. El objetivo es ofrecer información clara y responsable antes, durante y después de la atención.
«No tenemos prisa por ser los más grandes», dice Gandola. «Queremos ser los más confiables. Si un paciente termina su primera consulta sintiéndose escuchado, comprendido y con claridad sobre su próximo paso, hemos hecho nuestro trabajo.»
ViaProMeds está disponible en todo Estados Unidos, con una fuerte presencia en estados con grandes poblaciones latinas como California, Texas, Florida, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois.
Acerca de ViaProMeds
ViaProMeds es una plataforma de telemedicina con enfoque cultural, construida en torno a una atención accesible y personalizada para los pacientes latinos en Estados Unidos. La plataforma ofrece consultas en línea gratuitas y orientación médica por profesionales con licencia, con proveedores bilingües y un proceso diseñado para sentirse sencillo, privado y cercano. ViaProMeds ofrece a los pacientes un camino claro hacia la atención profesional desde la comodidad de su hogar.
Cualquier plan de atención está sujeto a la evaluación de un proveedor con licencia y a la elegibilidad del paciente. ViaProMeds anima a los pacientes a conversar sobre su historial médico completo con un profesional calificado antes de comenzar cualquier plan.
Más información en viapromeds.com.
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Cofundador de ViaProMeds
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