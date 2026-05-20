Intersec affiche un TCAC de l’ARR de 35 % sur 4 ans et s’impose comme leader mondial en protection civile

Logo Intersec Résultats FY2026 Thierry Bonhomme, Président du Comité de Surveillance

Croissance rentable, nouveaux investisseurs institutionnels et 18 nouveaux clients : une année charnière.

Intersec a conquis sa position de leader mondial par l'exécution, pas seulement par la vision. Désormais, les opportunités qui s’offrent à nous sont considérables.” — Thierry Bonhomme, Président du Comité de Surveillance

PARIS, FRANCE, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Intersec, leader mondial en matière de métadonnées télécom et d’intelligence de localisation, publie aujourd’hui ses résultats pour l’exercice fiscal clos en mars 2026, une année marquée par une forte croissance, une rentabilité confirmée et une expansion de son empreinte en protection civile sur quatre continents.POINTS CLES DE L’EXERCICE 2025–2026• TCAC de l’ARR de 35 % (FY2022–2026), portée par la transition désormais achevée vers un modèle d'abonnement à l’échelle mondiale• EBITDA positif et en forte progression : une croissance rentable, durable, et maîtrisée• Mise en production en moins de 14 jours : une architecture cloud-native conçue pour un déploiement rapide• 18 nouvelles références mondiales dans 6 pays• 8 appels d’offres sur 12 remportés pour des systèmes d’alerte à la population : un taux de succès pondéré en valeur de 77 %• Intersec compte désormais 47 systèmes de protection civile déployés en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique & Asie-Pacifique et en Amérique latine, protégeant 460 millions de personnes dans le monde• Un tiers de notre activité (33 %) répond directement aux enjeux du changement climatiqueDE NOUVEAUX INVESTISSEURS POUR ACCELERER LA PROCHAINE PHASE A L’ERE DE L’IALe 12 mars 2026, Intersec a finalisé l’entrée au capital de Tikehau Capital et Revaia, aux côtés de l’équipe dirigeante d’Intersec, dans le cadre d’une prise de participation majoritaire. Cette opération apporte des ressources financières et stratégiques supplémentaires pour soutenir le développement produit, l’expansion géographique et d’éventuelles acquisitions ciblées. Elle témoigne de la confiance des investisseurs dans le leadership technologique d’Intersec et dans sa vision en matière d’IA. L'intelligence artificielle est désormais intégrée à l'ensemble des opérations et des lignes de produits de la société — générant des gains de productivité et accélérant la feuille de route en interne, tout en offrant aux clients — autorités publiques comme opérateurs de réseaux mobiles — des fonctionnalités augmentées par l'IA, des capacités agentiques et une expérience utilisateur améliorée.« Intersec a conquis sa position de leader mondial par l'exécution, pas seulement par la vision. Désormais, les opportunités qui s’offrent à nous sont considérables. »— Thierry Bonhomme, Président du Conseil de SurveillanceDE PIONNIER EUROPEEN A LEADER MONDIAL DE LA PROTECTION CIVILELe marché mondial de la sécurité publique est engagé sur une trajectoire de croissance soutenue, avec un TCAC prévu de 11,98 % jusqu’en 2032*. Les investissements publics dans les systèmes d’alerte précoce — portés par la montée des urgences civiles, des catastrophes naturelles aux crises géopolitiques — constituent le principal moteur de cette croissance, renforcé par l’initiative mondiale EW4All visant à accélérer l’alerte d’urgence par mobile dans le monde entier, et à sauver des vies. Intersec est le premier bénéficiaire de cette dynamique de marché. Au cours de ce seul exercice fiscal, la société a remporté 8 des 12 nouveaux contrats de systèmes d’alerte à la population (PWS) attribués dans le monde, preuve de la qualité de sa technologie et de la solidité de son modèle de déploiement. Ces contrats étendent l’empreinte d’Intersec bien au-delà de l’Europe, en établissant une présence significative au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique.« Je suis extrêmement fier que nos équipes aient porté notre entreprise européenne au rang de véritable leader mondial, à un moment où la souveraineté et la confiance dans les infrastructures critiques n’ont jamais autant compté. »— Yann Chevalier, CEO, Intersec5G ET SERVICES D’URGENCE : UN DEUXIEME MOTEUR DE CROISSANCEIntersec renforce également sa position sur le marché des services basés sur la localisation, dont le TCAC est estimé à 12,6 % jusqu’en 2034**. L'essor de la 5G pousse les opérateurs de réseaux mobiles à moderniser leurs infrastructures de géolocalisation, et Intersec accompagne activement cette transition dans plusieurs pays, aussi bien pour répondre aux exigences réglementaires que pour la nouvelle génération de gestion des appels d'urgence . Par ailleurs, ses solutions d'enquêtes basées sur les métadonnées gagnent du terrain auprès des agences de sécurité intérieure, à la recherche d'outils performants et conformes pour les applications judiciaires et policières. Ensemble, ces activités dessinent un profil de croissance multi-vertical et résilient, qui réduit la dépendance envers un seul marché ou cycle contractuel.*Data Bridge Market Research: Global Public Safety and Security Market Size, Share, and Trends Analysis Report**Allied Market Research: Location Based Services Market (2024 - 2034)

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