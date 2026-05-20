LikelyStance.com Lanza Cobertura Electoral en Colombia Antes de las Elecciones Presidenciales
Vista de la plataforma LikelyStance.com mostrando el análisis de posturas políticas y comparación de candidatos para las elecciones presidenciales de Colombia 2026.
La plataforma de IA ayuda a los votantes colombianos a comparar candidatos y analizar posturas políticas con fuentes verificadas.
La plataforma de inferencia política con inteligencia artificial LikelyStance.com, desarrollada en Edimburgo, Escocia, lanza hoy una cobertura dedicada a las elecciones presidenciales de Colombia, ofreciendo a los votantes de todo el país una visión clara y respaldada por evidencia sobre la verdadera postura de cada una de las catorce fórmulas oficialmente registradas. La nueva sección ya está disponible en likelystance.com/colombia-2026 antes de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026 y de la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.
Los votantes pueden explorar cada fórmula presidencial y vicepresidencial registrada a través de tres modos principales. Comparar permite ver candidatos lado a lado en los temas que más importan, desde seguridad y el futuro de la Paz Total hasta pensiones, reforma a la salud, hidrocarburos, educación, justicia y el tamaño del Estado. Mis prioridades permite al usuario ordenar los temas que considera más importantes y descubrir cuáles fórmulas coinciden más estrechamente con sus posiciones declaradas. Inferir postura permite hacer preguntas directas sobre cualquier área de política pública y recibir un análisis estructurado de cómo probablemente respondería un candidato, basado en lo que realmente ha dicho y escrito.
LikelyStance.com construye su inteligencia a partir de una base de datos en constante actualización de material político colombiano, incluyendo programas oficiales de campaña, documentos de plataforma, entrevistas publicadas en El Tiempo, El Espectador, Semana, Cambio, La Silla Vacía, Infobae, La FM, Blu Radio, RCN, Caracol y medios regionales, así como transcripciones de debates, manifiestos de partidos y coaliciones, el registro oficial de candidatos de la Registraduría y, cuando aplica, el historial parlamentario de senadores y representantes en ejercicio.
Todo el material es procesado mediante una infraestructura de datos estructurada que combina scraping automatizado, análisis documental y fuentes conectadas vía API, permitiendo incorporar contenido histórico y nuevo prácticamente en tiempo real. El sistema utiliza reconocimiento de entidades para atribuir declaraciones a candidatos y fórmulas específicas, mientras que modelos de clasificación semántica organizan el contenido según una taxonomía definida de temas políticos colombianos.
Una capa de detección de postura analiza el lenguaje utilizado en cada declaración y aplica una combinación de modelos de aprendizaje supervisado y lógica basada en reglas para determinar si un candidato expresa apoyo, oposición, preocupación o neutralidad frente a un tema específico. Las conclusiones son reforzadas mediante ponderación contextual, otorgando mayor peso a citas directas, posiciones reiteradas y compromisos formales de política pública que a comentarios aislados o ambiguos.
Cada postura publicada en la sección de Colombia incluye una cita textual en español, una referencia a la fuente original y un estado de verificación que confirma que la cita fue contrastada con el documento fuente almacenado en caché.
Desde su lanzamiento, la plataforma incluye perfiles detallados de las catorce fórmulas oficialmente registradas, incluyendo a Iván Cepeda del Pacto Histórico, el independiente Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia del Centro Democrático, Sergio Fajardo, Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Luis Gilberto Murillo, Carlos Caicedo, Miguel Uribe Londoño, Santiago Botero, Sondra Macollins, Gustavo Matamoros y Clara López Obregón.Cada candidatura aparece presentada como fórmula completa, mostrando al candidato presidencial junto a su compañero o compañera de fórmula confirmado.
El lanzamiento en Colombia marca la primera expansión internacional de la plataforma fuera del Reino Unido y forma parte de una expansión más amplia de cara al ciclo electoral de 2026, junto con la cobertura ya existente de Holyrood, el Senedd y Westminster. La intención es la misma en cada jurisdicción: ofrecer a los votantes una nueva herramienta poderosa para analizar políticas públicas, cuestionar narrativas y comprender por sí mismos qué defienden consistentemente los candidatos. El creador de LikelyStance.com, Ronee Hulk, declaró: “A los votantes colombianos se les está pidiendo tomar una de las decisiones más trascendentales de toda una generación, con el país enfrentando visiones profundamente distintas sobre la seguridad, la economía, el Estado y el futuro de la Paz Total. La información existe, pero está dispersa entre cientos de entrevistas, debates, programas y artículos en varios idiomas. LikelyStance.com reúne todo eso en un solo lugar, haciendo que cada postura pueda rastrearse hasta las palabras exactas utilizadas por cada candidato. Ya sea comparando a Cepeda y de la Espriella en una posible segunda vuelta, o intentando entender exactamente dónde se ubican Valencia, Fajardo, Lizcano o Barreras en temas como pensiones, salud, hidrocarburos o reforma constitucional, ahora los votantes pueden hacerlo en minutos y no en semanas.”
Sobre Ronee Hulk: Ronee Hulk es un autor radicado en Edimburgo y escritor de Dear Future: You Can Keep The Change, un libro que explora la sociedad, la economía y la dirección de la vida en una era que estará definida por la inteligencia artificial. Su trabajo se centra en la intersección entre tecnología, poder y toma de decisiones humanas en un mundo que cambia rápidamente.
Contacto de Prensa
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Email: ronee@roneehulk.com
Teléfono: +44 7512 333 333
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