Il futuro dell'automazione degli edifici inizia qui: FIN Connect 2026 segna una nuova era per il mondo del BMS e EMS.
J2 Innovations è orgogliosa di annunciare FIN Connect 2026, il primo incontro dedicato all'ecosistema FIN nel Sud Europa, che si terrà il 23 giugno 2026 Verona
Organizzato da J2 Innovations, FIN Connect 2026 è il primo evento del suo genere, creato per riunire partner, innovatori e leader del settore che lavorano nell'automazione degli edifici guidata dall'IA e nella trasformazione digitale.
FIN Connect 2026 è progettato come un incontro focalizzato sul settore civile e delle infrastrutture, unendo system integrator, fornitori di tecnologia, consulenti, proprietari immobiliari, energy managers e partner di soluzioni che stanno attivamente plasmando il futuro degli edifici connessi, efficienti e sostenibili. Mentre intelligenza artificiale, automazione, gestione energetica e regolamentazione accelerano i cambiamenti nel building e nelle infrastrutture, l'evento offre una piattaforma importante per allinearsi su ciò che sta accadendo e su ciò che accadrà nel prossimo futuro.
"Gli edifici intelligenti non sono piu’ una cosa del futuro, sono una realta’ che inzia oggi" ha dichiarato Matteo Pierone, CEO di J2 Innovations. "FIN Connect 2026 riunisce il settore per condividere progressi reali, intuizioni pratiche e una visione collettiva di come gli edifici intelligenti evolveranno nel prossimo decennio."
L'evento di un giorno presenterà un'agenda curata di keynote, prospettive del settore, sessioni tecniche e case study reali, affrontando come gli edifici stiano diventando più intelligenti, adattivi e guidati dal software. Gli argomenti includeranno automazione basata su IA, gestione multisito degli edifici, interoperabilità dei dati, cybersecurity, efficienza energetica, conformità normativa come CRA ed EPBD, analisi del dato, digital twin e decarbonizzazione.
I relatori includeranno leader ed esperti provenienti da tutto l'ecosistema degli edifici intelligenti come Siemens, Panasonic, Belimo, SkyFoundry, Coster Group, AVL Italy, Ambercom, Systema e altre, oltre a contributori di standard industriali e market insight. Insieme, esploreranno come l'innovazione stia passando dai progetti pilota alla distribuzione su larga scala in edifici commerciali e a uso misto.
Oltre ai contenuti, FIN Connect 2026 è progettato per incoraggiare la condivisione.
Un'area espositiva e una sessione di networking dedicata offriranno ai partecipanti l'opportunità di scambiare idee, esplorare nuove soluzioni e rafforzare le partnership lungo tutta la catena del valore degli edifici intelligenti.
Durante tutta la giornata sarà fornita una traduzione in diretta italiano-inglese per supportare un pubblico internazionale, e la traduzione inglese-italiano per le sessioni tenute da relatori esteri.
FIN Connect 2026 riflette un cambiamento più ampio nel settore — verso la collaborazione aperta, ecosistema e innovazione condivisa — mentre gli edifici si evolvono in piattaforme intelligenti che supportano sostenibilità, resilienza e benessere degli occupanti. L'evento è rivolto a professionisti che non solo rispondono al cambiamento, ma lo promuovono attivamente.
FIN Connect 2026 è un evento a numero chiuso che richede la registrazione. Le iscrizioni sono ora aperte.
Per maggiori informazioni e per registrarsi, visita:
https://www.j2inn.com/it/finconnect2026
Joanna Benbow
J2 Innovations
joanna.benbow@j2innovations.com
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