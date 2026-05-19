Daddy Yankee, Dayanara Torres y Anthony Ramos encabezarán el 69.º Desfile Nacional Puertorriqueño

NPRDP 2026 Gran Mariscal, Daddy Yankee NPRDP 2026 Reina del Desfile, Dayanara Torres NPRDP 2026 Rey del Desfile, Anthony Ramos

“Somos Más Que 100x35” celebra el impacto global e ilimitado del pueblo puertorriqueño, su cultura y sus logros

Puerto Rico no es grande por su tamaño… es grande por la huella que deja en el mundo.” — Daddy Yankee

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, May 19, 2026 / EINPresswire.com / -- La Junta de Directores del Desfile Nacional Puertorriqueño (NPRDP, por sus siglas en inglés) anunció hoy los homenajeados y detalles principales de su 69.ª celebración anual de la cultura, herencia y logros puertorriqueños. Bajo el lema de 2026, “Somos Más Que 100x35”, el desfile de este año honra las extraordinarias contribuciones de los puertorriqueños dentro y fuera del archipiélago, en todos los ámbitos del quehacer humano.Más que un lema, “Somos Más Que 100x35” afirma que la influencia puertorriqueña trasciende cualquier dimensión geográfica. Aunque Puerto Rico mide apenas 100 por 35 millas, los puertorriqueños alrededor del mundo continúan impactando la cultura, la música, los deportes, el entretenimiento, la política, los negocios y la sociedad a través de generaciones de excelencia, resiliencia, creatividad y orgullo. Este año, el desfile también rendirá homenaje especial al Municipio de Vega Baja, Puerto Rico, y al estado de Nueva Jersey.“Nos sentimos orgullosos de reconocer a un extraordinario grupo de homenajeados cuyos logros reflejan el espíritu del tema de este año”, expresó Lillian Rodríguez López, presidenta de la Junta Directiva del NPRDP. “Cada uno representa el talento, la determinación, la creatividad y el orgullo cultural que continúan elevando a las comunidades puertorriqueñas alrededor del mundo. Juntos demuestran que el impacto puertorriqueño va mucho más allá del tamaño de nuestra isla”.El desfile recorrerá la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York el domingo 14 de junio, reuniendo a participantes y espectadores de Estados Unidos y Puerto Rico en una de las celebraciones culturales más grandes del país.Encabezando la edición 2026 como Gran Mariscal estará la superestrella global del reguetón Daddy Yankee. Reconocido ampliamente como creador de cultura, pionero e ícono mundial que ayudó a llevar el reguetón al escenario internacional, Daddy Yankee dió forma al sonido y la influencia de la música latina tal como la conocemos hoy. Con éxitos que marcaron una era, como “Gasolina”, “Despacito” (junto a Luis Fonsi) y “Con Calma” (junto a Snow), su impacto en la música y la cultura es indiscutible. Además, ha sido nombrado Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, en reconocimiento a su legado e influencia duradera.La Reina del Desfile será Dayanara Torres, reconocida presentadora de televisión, actriz y Miss Universo 1993. Torres ha desarrollado una exitosa trayectoria en los medios estadounidenses y latinoamericanos, y actualmente es copresentadora del programa nacionalmente sindicado El Show de Enrique Santos. También fue copresentadora de Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve entre 2023 y 2025. Filántropa comprometida, ha respaldado durante décadas numerosas organizaciones benéficas y, como sobreviviente de cáncer en etapa tres, utiliza su plataforma para crear conciencia sobre la prevención y la detección temprana del cáncer de piel.Junto a ellos estará como Rey el reconocido actor y músico Anthony Ramos. Desde sus inicios en Broadway hasta sus papeles protagónicos en cine y televisión, Ramos se ha consolidado como uno de los talentos puertorriqueños más dinámicos de Hollywood y una voz importante en favor de la representación latina en el entretenimiento.El desfile también otorgará reconocimientos a la trayectoria a la pionera servidora pública y congresista Nydia Velázquez, cuya trayectoria de liderazgo y defensa ha dejado una huella perdurable en las comunidades puertorriqueñas y latinas en Estados Unidos, así como al trompetista, compositor, director de orquesta, educador y ganador del Latin GRAMMY, Charlie Sepúlveda.Embajadores:Elizardo Castro – escritor, comediante y narradorLilibeth Torres – fundadora de Boricuaverse, colectivo de cosplayLila Nikole – diseñadora de vestuario y trajes de bañoPapo Vázquez – trombonista, compositor, arreglista y director musicalHijo de Borinquen: Iván Clemente – chef, autor y humanitarioOrgullo Puertorriqueño: Los Rivas – familia multigeneracional de músicos salseros: Jerry Rivas, Jerry Rivas Jr., Gerardo Rivas y Gerardo Gabriel RivasAtletas del Año: José e Irad Ortiz – jinetes campeonesInfluencer del Año: Word Life (Facts is Facts) – creador de contenidoEstrellas en Ascenso:Camila Colón – intérprete de salsaMilton Dávila Jr. – prodigio de la guitarra clásicaTrailblazer: JJ González – destacado periodista de noticias televisivasServicio Comunitario: Comité Noviembre – organización sin fines de lucro dedicada a preservar la herencia puertorriqueñaEn conjunto, los homenajeados de 2026 representan una amplia diversidad de disciplinas y generaciones, reafirmando la excelencia, diversidad e impacto global duradero de las contribuciones puertorriqueñas. Más homenajeados, tributos culturales, becarios, detalles del evento e información sobre la celebración anual número 69 están disponibles en prparade.org.El NPRDP agradece el respaldo de WABC-canal 7, Manhattan Beer & Beverage Distributors (Corona/Modelo), GOYA Foods, JetBlue como aerolínea oficial, JD Sports, MetroPlusHealth, Amazin’ Mets Foundation, Miranda Family Fund y TWU Local 100.El Desfile Nacional Puertorriqueño recorrerá la Quinta Avenida entre las calles 44 y 79 de Manhattan, consolidándose como una de las mayores celebraciones culturales y de herencia en Estados Unidos, con una asistencia estimada de un millón de personas cada año. El evento será transmitido en vivo por WABC Canal 7 en Nueva York a partir de las 12:00 p. m. EDT y también podrá verse vía streaming en abc7NY.com y en las aplicaciones conectadas del canal – incluyendo Roku, Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV y Hulu + Live TV – y en las páginas de Facebook y TikTok de la emisora.Acerca del Desfile Nacional PuertorriqueñoReconocido como la mayor celebración de la cultura y los logros puertorriqueños en Estados Unidos, el Desfile Nacional Puertorriqueño constituye una plataforma fundamental para la preservación cultural, la educación y el fortalecimiento comunitario. Originado en la lucha de la comunidad puertorriqueña de Nueva York por la visibilidad, la inclusión y la equidad durante la década de 1950, el desfile continúa honrando la historia, las artes y las contribuciones puertorriqueñas, al tiempo que invierte en las futuras generaciones mediante programas educativos y becas. Bajo su lema, Un Pueblo, Muchas Voces, el NPRDP celebra la riqueza y diversidad de la identidad puertorriqueña alrededor del mundo.

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