La Gobernadora Hochul Anuncia un Hito Importante en la Transformación del Antiguo Centro Penitenciario Lincoln en un Complejo de Viviendas Asequibles en Harlem, con una Inversión de 98 Millones de Dólares

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la remodelación del antiguo centro penitenciario Lincoln en Harlem ha alcanzado un hito importante: el equipo de desarrollo cerró la financiación por valor de 97,8 millones de dólares para transformar el terreno, que llevaba mucho tiempo vacío, en 105 viviendas cooperativas asequibles. Liderado por Lemor Development Group, Infinite Horizons, L+M Development Partners y Urbane Development Group, el proyecto creará nuevas vías para el acceso a viviendas asequibles y la estabilidad habitacional a largo plazo en Harlem, a la vez que ofrecerá espacios comunitarios, un diseño sostenible y nuevas comodidades frente a Central Park.

“La transformación del antiguo Centro Correccional Lincoln en oportunidades de vivienda asequible refleja nuestro compromiso de crear más viviendas, ampliar las vías hacia la movilidad económica e invertir en las comunidades de todo el estado de Nueva York”, dijo la gobernadora Hochul. “Este proyecto convertirá un terreno baldío en Harlem en viviendas permanentemente asequibles para familias trabajadoras, a la vez que proporcionará espacios comunitarios, un diseño sostenible y nuevas oportunidades para generaciones de neoyorquinos. Al reutilizar propiedades estatales subutilizadas, estamos ayudando a más neoyorquinos a generar patrimonio y prosperar en las comunidades que elijan”.

La presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, dijo: “La transformación del antiguo Centro Correccional Lincoln refleja el compromiso del Estado de Nueva York de reinventar terrenos subutilizados como pilares para la vivienda, las oportunidades y el crecimiento comunitario. Este proyecto ofrecerá viviendas asequibles en el corazón de Harlem, apoyará a un equipo de desarrollo compuesto en un 65 % por empresas propiedad de minorías y creará un edificio sostenible de uso mixto que beneficiará a los residentes y a la comunidad circundante durante generaciones”.

La comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “Este hito nos acerca un paso más a convertir el antiguo Centro Correccional Lincoln en más de 100 viviendas asequibles que ayudarán a las familias a acumular patrimonio y alcanzar la estabilidad a largo plazo. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, estamos reutilizando propiedades estatales subutilizadas, ampliando el acceso a la vivienda y facilitando la vida y el desarrollo en Nueva York. Este proyecto es un ejemplo de nuestro compromiso con soluciones de vivienda innovadoras que generan beneficios a largo plazo para las familias y las comunidades”.

La senadora estatal Cordell Cleare dijo: “En nombre de mi comunidad, celebro este nuevo logro en este proyecto, que proporcionará viviendas cooperativas permanentemente asequibles, adaptadas a los ingresos reales de las personas a las que represento. Los residentes de Harlem, que llevan muchos años viviendo aquí, merecen esto, y me atrevo a decir que este modelo de asequibilidad debería extenderse a todos nuestros barrios. Agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo a esta iniciativa”.

El asambleísta del estado de Nueva York, Eddie Gibbs, dijo: “El anuncio de hoy sobre la financiación para la remodelación de la Correccional Lincoln demuestra el poder del pueblo. Hace unos meses, no se iba a destinar ni una sola vivienda a personas con ingresos inferiores al 80 % del ingreso medio del área. Ahora, el 30 % de las viviendas están reservadas para hogares con ingresos entre el 40 % y el 60 % del ingreso medio del área, lo que brinda a los residentes de East Harlem una oportunidad real de adquirir una propiedad junto a Central Park. Gracias a todos los miembros de la comunidad que participaron en las conferencias de prensa, realizaron llamadas y asistieron a las audiencias públicas para hacer oír su voz. Esta victoria es para la comunidad y por la comunidad, y me enorgullece ser su representante electo en esta lucha”.

El concejal de la ciudad de Nueva York, Yusef Salaam, dijo: “El cierre de hoy para la remodelación del antiguo Centro Correccional Lincoln marca un momento trascendental para Harlem y para el futuro de la vivienda asequible en la ciudad de Nueva York. Este terreno, que se encontraba vacío frente a uno de los bienes públicos más importantes de nuestra ciudad, se convertirá ahora en 105 viviendas cooperativas asequibles para familias trabajadoras, creando estabilidad habitacional a largo plazo y oportunidades para las futuras generaciones. Este proyecto refleja lo que es posible cuando los socios públicos y privados se unen con un compromiso compartido con la equidad y la inversión comunitaria. Además de crear viviendas asequibles, este desarrollo ofrecerá espacios comunitarios significativos, programas culturales y servicios centrados en la familia que fortalecerán el tejido social de Harlem. Felicito a Empire State Development, al equipo de desarrollo y a todos los miembros de la comunidad que contribuyeron al avance de este importante proyecto. Espero con ilusión ver esta visión hecha realidad para los residentes de Harlem”.

El desarrollo, de aproximadamente 148,000 pies cuadrados, incluirá 105 unidades cooperativas asequibles para hogares con ingresos entre el 40% y el 100% del ingreso medio del área. Los residentes tendrán acceso a servicios interiores y exteriores, incluyendo una sala comunitaria, una sala de juegos para niños, un espacio de coworking y varias terrazas con vistas a Central Park. El proyecto también contará con aproximadamente 557 metros cuadrados de espacio comunitario en la planta baja, dedicado a las artes, la educación y la programación cultural.

Con 22 pisos, se espera que este edificio sea el más alto de la ciudad de Nueva York con viviendas 100% asequibles y que cumpla con la certificación Passive House. El edificio, totalmente eléctrico, incorporará características de eficiencia energética y resiliencia diseñadas para reducir las emisiones, disminuir los costos a largo plazo y mejorar el confort de los futuros residentes.

Ubicado justo enfrente de Central Park y cerca de diversas opciones de transporte público, este proyecto fortalecerá aún más el panorama residencial y cultural de Harlem, al tiempo que amplía las oportunidades de vivienda asequible en la ciudad de Nueva York.

El equipo de desarrollo fue seleccionado en 2023 tras un proceso competitivo para la remodelación del antiguo emplazamiento del Centro Correccional Lincoln. El equipo es una sociedad de propiedad minoritaria con un 65% de participación.

La financiación del proyecto incluye préstamos para la construcción a través de M&T Bank y el apoyo del Programa de Oportunidades de Vivienda Asequible de la Agencia de Financiación de Vivienda del Estado de Nueva York, el Programa Puertas Abiertas del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York y el Programa de Resiliencia Comunitaria, Sostenibilidad Económica y Tecnología del Estado de Nueva York, obtenido en colaboración con la Asamblea y el Senado del Estado de Nueva York. El proyecto también recibió una subvención del concurso Edificios de Excelencia de NYSERDA.

Ken Morrison, socio gerente y director de Lemor Development Group LLC, dijo: “Harlem es mi hogar, y es un privilegio trabajar con el equipo de desarrollo en un proyecto ubicado a pocos pasos de donde crecieron mis padres. Este desarrollo demuestra lo que es posible cuando el gobierno, los funcionarios electos y los socios privados se unen con creatividad y propósito. Muestra cómo un desarrollo urbano y económico bien planificado puede crear oportunidades reales y sostenibles de acceso a la vivienda para la comunidad que durante tanto tiempo ha considerado este barrio su hogar”.

Randall Powell, cofundador y director ejecutivo de Infinite Horizons, dijo: “La remodelación del antiguo Centro Correccional Lincoln demuestra el poder de la colaboración y la innovación para abordar los complejos desafíos que enfrenta el sector de la vivienda asequible. Estamos muy agradecidos con L+M Development Partners, Urbane y LDG Group LLC por su valiosa colaboración. También queremos agradecer a todos los líderes comunitarios, tanto estatales como locales, que trabajaron con nosotros para hacer realidad este proyecto. Confiamos en que la revitalización de este antiguo centro penitenciario, una vez finalizada, será un gran éxito, ofreciendo viviendas hermosas de las que los residentes podrán sentirse verdaderamente orgullosos”.

La directora general de L+M Development Partners, Elaine Braithwaite, dijo: “Proyectos transformadores como este no se concretan sin una estrecha colaboración entre los sectores público y privado, y agradecemos a todos nuestros socios su apoyo para alcanzar este importante hito. Nuestro equipo está entusiasmado de impulsar este proyecto y brindar a las futuras generaciones de familias de Harlem oportunidades inigualables de acceso a la vivienda asequible. Una vez finalizado, este proyecto transformará el terreno de una antigua prisión abandonada en un centro comunitario que ofrecerá programas artísticos, educativos y culturales, viviendas asequibles y vistas panorámicas de Central Park”.

James Johnson-Piett, Principal y director ejecutivo de Urbane Development Group, dijo: “La reurbanización de la antigua Institución Correccional Lincoln transforma un lugar construido para privar de la libertad en un motor de riqueza generacional: 105 viviendas cooperativas permanentemente asequibles, con precios diseñados para llegar a las familias de bajos ingresos de Harlem que, con demasiada frecuencia, quedan excluidas de la riqueza que el sector inmobiliario genera en los mismos vecindarios que ellas construyeron. Con socios comunitarios actuando como pilares en la planta baja, el espíritu de justicia restaurativa impregna el edificio desde los cimientos hasta la azotea. Estamos agradecidos con nuestros socios en el Estado, la Ciudad, la comunidad de Harlem y nuestros socios de desarrollo por demostrar que la vivienda asequible puede hacer mucho más que simplemente ofrecer cobijo: puede reparar, establecer un nuevo estándar para el desarrollo de ingresos mixtos y abrir un camino real hacia la movilidad económica y la creación de riqueza”.

La agenda de vivienda de la gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está comprometida a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el Estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el Año Fiscal 2023, la gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de vivienda con el fin de hacerla más asequible, lanzando un Plan de Vivienda integral de cinco años dotado con 25,000 millones de dólares; promulgando el acuerdo de vivienda más significativo en décadas; implementando nuevas protecciones para inquilinos y propietarios; y asegurando un fondo de capital de 500 millones de dólares para desarrollar hasta 15,000 nuevas viviendas en propiedades estatales subutilizadas.

Como parte de su discurso sobre el Estado del Estado de 2026, la gobernadora Hochul propuso su agenda “Let Them Build” (Permítanles construir), una serie de reformas trascendentales para acelerar el desarrollo de viviendas e infraestructuras y reducir los costos. Esta iniciativa impulsará una serie de reformas de sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental del Estado de Nueva York (SEQRA), así como acciones ejecutivas para agilizar categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado de manera consistente, no tienen impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo han quedado atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras.

El Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2027 completa el actual Plan de Vivienda quinquenal de la gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado —incluyendo 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables—, además de la electrificación de otras 50,000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 80,000 viviendas asequibles. El Presupuesto Ejecutivo también invierte 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles.

Acerca de Empire State Development

Empire State Development es la principal agencia de desarrollo económico de Nueva York y promueve el crecimiento empresarial, la creación de empleo y mayores oportunidades económicas en todo el estado. Con oficinas en cada una de las 10 regiones del estado, ESD supervisa los Consejos Regionales de Desarrollo Económico , respalda la equidad en el acceso a la banda ancha a través de la oficina ConnectALL y está desarrollando la fuerza laboral del mañana mediante la Oficina de Desarrollo Estratégico de la Fuerza Laboral. La agencia colabora con industrias emergentes y de próxima generación —como la energía limpia y la fabricación de semiconductores— que buscan expandirse en el estado de Nueva York; opera una red de centros de asistencia para ayudar a las pequeñas empresas a crecer y prosperar; y promueve los destinos turísticos de clase mundial del estado a través de la iniciativa I LOVE NY. Para obtener más información, visite esd.ny.gov y conéctese con ESD en LinkedIn, Facebook y X.