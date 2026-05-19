Altaya Présente La Ducati GP25 De Marc Márquez, Championne Du Monde 2025, À L’échelle 1:4 Altaya Présente La Ducati GP25 De Marc Márquez, Championne Du Monde 2025, À L’échelle 1:4 Altaya Présente La Ducati GP25 De Marc Márquez, Championne Du Monde 2025, À L’échelle 1:4

Disponible sur abonnement dès mai, avec cadeaux et contenus exclusifs

Produite sous licence officielle et avec la participation de Ducati Corse, cette collection permet aux passionnés de moto de construire leur propre réplique de la machine avec laquelle Marc Márquez” — Altaya Officiel

BARCELONA, SPAIN, May 19, 2026 / EINPresswire.com / -- Altaya — marque leader dans le secteur des collections haut de gamme — se lance dans l’un de ses projets les plus ambitieux à ce jour : le lancement de la nouvelle collection Construisez votre Ducati Desmosedici GP25 de Marc Márquez , la moto avec laquelle le champion des champions, Marc Márquez, a remporté son 9e titre mondial et signé l’un des retours sportifs les plus épiques de l’histoire du sport mondial. Cette réplique, fabriquée en métal et en ABS injecté à l’échelle 1:4, reproduit avec un niveau de détail extraordinaire tous les éléments caractéristiques de cette moto de haute compétition.Produite sous licence officielle et avec la participation et la collaboration de Ducati Corse, cette nouvelle collection permet aux passionnés de moto de construire leur propre réplique de la machine avec laquelle Marc Márquez a battu des records sur piste et attiré toute l’attention médiatique tout au long de la saison 2025. De plus, le niveau de collaboration et de détail atteint un degré supérieur grâce à la participation de Marc Márquez lui-même, qui valide et souligne la qualité de finition exceptionnelle de ce produit exclusif.La Ducati Desmosedici doit son nom à la conception exclusive de son moteur, équipé d’un système de distribution desmodromique à 16 soupapes, élément clé de la stratégie de compétition de la marque depuis l’annonce de son entrée en MotoGP il y a exactement 25 ans. La GP25 présente également une série d’éléments qui en font la moto emblématique de Marc Márquez, puisqu’elle intègre la selle caractéristique du pilote, toutes les décorations distinctives, les ouïes d’évacuation d’air du carénage intérieur, le refroidisseur de frein avant, la suspension active avant et arrière, les béquilles avant et arrière et, surtout, le package aérodynamique de Marc Márquez avec lequel ont été remportées les victoires les plus importantes de la saison 2025.À la suite de cette annonce historique et après la victoire de Marc Márquez au championnat de l’année dernière, les fans de Ducati et de MotoGP pourront construire chez eux leur propre réplique de cette moto. Cette nouvelle collection par fascicules comprend toutes les pièces nécessaires à l’assemblage de cet impressionnant modèle die-cast de haute qualité et en ABS moulé par injection. Fidèle au modèle original, chaque numéro comprend également un fascicule contenant des instructions de montage étape par étape, des informations sur l’histoire de Ducati et du MotoGP ainsi que des détails sur sa collaboration fructueuse avec Marc Márquez.Caractéristiques du modèle :- Modèle à l’échelle 1:4 aux dimensions impressionnantes : 53,5 cm x 18 cm x 30,8 cm.- Reproduction fidèle de l’emblématique numéro 93.- Fourche avant avec suspension fonctionnelle pour un réalisme accru.- Leviers de frein et d’embrayage, ainsi que poignées du guidon, reproduits dans les moindres détails.- Reproduction fidèle de la coque arrière, du carénage et du package aérodynamique de Marc Márquez.- Disques de frein montés sur les roues avec bras oscillant fonctionnel et mono-amortisseur arrière.- Roues à six branches avec pneus en caoutchouc thermoplastique.- Poids final approximatif : 4 kg.Les passionnés de course peuvent dès à présent s’abonner à la collection via le site officiel ( www.altaya.fr ) et profiter des offres de lancement exclusives, comprenant des cadeaux et des promotions supplémentaires. Les premiers envois de la collection débuteront à partir du mois d’août et le prix du premier envoi est fixé à seulement 1 €. Chaque colis comprend un nouvel ensemble de pièces ainsi que le fascicule officiel contenant des instructions de montage claires et des contenus exclusifs sur l’histoire de Ducati et du MotoGP.L’abonnement offre également un large éventail d’avantages supplémentaires, notamment la livraison gratuite, ainsi qu’une sélection de cadeaux officiels Ducati, parmi lesquels une casquette, un mug et un parapluie de collection. Les abonnés auront également la possibilité d’accéder à une vitrine premium destinée aux collectionneurs exigeants, conçue pour mettre en valeur le modèle terminé et faire de la Ducati Desmosedici GP25 de Marc Márquez une véritable pièce d’exposition, avec une finition professionnelle et une présence remarquable.À propos de AltayaAltaya est membre du groupe De Agostini, référence mondiale dans l’univers des collections et des modèles à monter. Le groupe redéfinit le divertissement à domicile à travers l’innovation produit, des récits immersifs, des stratégies publicitaires et médiatiques performantes, des solutions d’engagement client avancées et un réseau de distribution international. Fort de quatre pôles internationaux situés à Barcelone, Milan, Varsovie et Tokyo, De Agostini gère des centaines de collections sur plus de 20 marchés, à travers quatre marques majeures : Planeta De Agostini, De Agostini, Altaya et Fanhome ( www.fanhome.com ). Pour en savoir plus :

Plus qu'un pilote, plus qu'une moto, plus qu'un champion

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.