Planeta De Agostini Presenta La Ducati GP25 De Marc Márquez, Campeona Del Mundo 2025, A Escala 1/4
Disponible para suscripción desde mayo, con regalos y contenido exclusivo
Producida con licencia oficial y con la participación y colaboración de Ducati Corse, esta nueva colección permite a los fans de las motos construir su propia réplica de la moto con la que Marc Márquez batió récords en pista y se convirtió en el foco mediático durante toda la temporada 2025. Además, el nivel de colaboración y detalle también aumenta gracias a la participación del propio Marc Márquez, quien valida y subraya el alto acabado de este exclusivo producto.
La Ducati Desmosedici debe su nombre al diseño exclusivo del motor, equipado con un sistema de válvulas desmodrómico de 16 válvulas, pieza clave en la estrategia de competición de la marca desde que anunció la entrada en MotoGP hace exactamente 25 años. Además, y especialmente, la GP25 presenta una serie de elementos que configuran la moto como la de Marc Márquez, ya que incorpora el asiento característico del piloto, todas las decoraciones identificativas, las branquias de salida de aire del carenado interior, el calentador de freno delantero, la suspensión activa delantera y trasera, los caballetes delantero y trasero y, sobre todo, el paquete aerodinámico de Marc Márquez con el que se consiguieron las victorias más importantes de la temporada 2025.
Con la celebración de aquel anuncio histórico y tras la victoria de Marc Márquez en el campeonato del año pasado, los fans de Ducati y MotoGP podrán construir su propia réplica de la moto en su casa. Esta nueva colección por entregas incluye todas las piezas necesarias para montar este impresionante modelo de die-cast de alta calidad y ABS moldeado por inyección. Fiel al modelo original, cada entrega también incluye un fascículo con instrucciones de montaje paso a paso, información sobre la historia de Ducati y MotoGP y los detalles de su exitosa colaboración con Marc Márquez.
Especificaciones del modelo:
- Modelo a escala 1/4 de impresionantes dimensiones: 53,5 cm x 18 cm x 30,8 cm.
- Incluye una reproducción fiel del icónico número 93.
- Horquilla delantera con suspensión funcional para mayor realismo.
- Palancas de freno y embrague, y empuñaduras del manillar, reproducidas al detalle.
- Recreación fiel del colín y el carenado y paquete aerodinámico de Marc Márquez.
- Discos de freno montados en las ruedas con basculante funcional y monoamortiguador trasero.
- Ruedas de seis radios con neumáticos de caucho termoplástico.
- Peso final aproximado: 4 kg
Los fans de las carreras pueden suscribirse ya a la colección a través del sitio web oficial (www.planetadeagostini.es) y aprovechar las ofertas de lanzamiento exclusivas, que incluyen regalos y promociones adicionales. Las primeras entregas de la colección comenzarán a enviarse a partir de agosto y el precio del primer envío es de solo 1 €. Cada paquete incluye un nuevo juego de piezas y el fascículo oficial con instrucciones claras de montaje y contenido exclusivo sobre la historia de Ducati y MotoGP.
La suscripción ofrece una amplia gama de beneficios adicionales, incluyendo envío gratuito, así como una selección de regalos oficiales de Ducati, entre los que se incluyen una gorra, una taza y un paraguas de colección. Asimismo, los suscriptores tendrán la posibilidad de acceder a una vitrina premium diseñada para coleccionistas exigentes, creada para realzar la exposición del modelo terminado y convertir la Ducati Desmosedici GP25 de Marc Márquez en una pieza de exhibición única, con acabado profesional y gran presencia.
https://www.planetadeagostini.es/es/modelismo-maquetas/ducati-marc-marquez?utm_medium=Press&utm_source=PressRelease&utm_campaign=081A1R11_Ducati-Desmosedici-GP-2025-Marc-Marquez-Build-Up-1-4_ES
Sobre Planeta De Agostini
Planeta De Agostini forma parte del grupo de empresas De Agostini, marca líder en colecciones y modelos a réplica para construir paso a paso. La marca redefine el entretenimiento en el hogar mediante la innovación en los productos, las narrativas atractivas, los contenidos, la publicidad, las técnicas de interacción y la red de distribución. Con cuatro sedes en Barcelona, Milán, Varsovia y Tokio, De Agostini gestiona colecciones en más de 20 territorios a través de cuatro marcas: Planeta De Agostini, De Agostini, Altaya y Fanhome. Clica aquí para más información:
www.planetadeagostini.es, www.deagostini.com, www.deagostini.jp, www.altaya.fr, www.fanhome.com.
Christopher Thompson
Chris Thompson
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Construye la Ducati Desmosedici GP25 de Marc Márquez
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