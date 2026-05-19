SpecterAI Quantum Security và CCLab Ký Kết Hợp Tác Chiến Lược, Cấp Chứng Nhận An Ninh Mạng Và Hậu Lượng Tử Tại Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương

Liên minh này tạo ra lộ trình tích hợp duy nhất từ đào tạo đến chuẩn bị tuân thủ, kiểm định và cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về mật mã kháng lượng tử và an ninh mạng toàn diện” — TS. Huynh Vinh Phuc

VIETNAM, May 19, 2026 / EINPresswire.com / -- SpecterAI Quantum Security , đơn vị hàng đầu về tuân thủ và chứng nhận mật mã hậu lượng tử tại Việt Nam, hôm nay công bố quan hệ đối tác chiến lược với CCLab — phòng thí nghiệm đánh giá an ninh mạng được công nhận quốc tế và là thành viên của Tập đoàn QIMA. Quan hệ hợp tác này hướng đến cung cấp dịch vụ chứng nhận an ninh mạng toàn diện, đánh giá bảo mật chuẩn quốc tế và tuân thủ mật mã hậu lượng tử (PQC) cho các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, cơ quan nhà nước và công ty công nghệ trên toàn Việt Nam và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.Bối cảnh và Tính Cấp ThiếtCác doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với áp lực tuân thủ ngày càng gia tăng: Luật An ninh mạng 116/2025 có hiệu lực vào tháng 7/2026, Thông tư 50 của Ngân hàng Nhà nước đến hạn năm 2028, và NIST sẽ loại bỏ RSA/ECC vào năm 2030. Song song đó, các tác nhân đe dọa đang triển khai chiến lược "Thu thập ngay – Giải mã sau" (Harvest Now, Decrypt Later), lưu trữ dữ liệu mã hóa hiện tại để giải mã khi máy tính lượng tử được thương mại hóa — dự kiến trong vòng từ ba đến bảy năm tới.Thế Mạnh Bổ Sung Lẫn NhauHợp tác này được thiết kế nhằm kết hợp hoàn chỉnh giữa cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm định chứng nhận chính thức — hai lĩnh vực trước đây thường phải thuê từ các nhà cung cấp riêng biệt, làm chậm tiến trình và tốn nhiều nguồn lực.SpecterAI mang đến nền tảng SPECTER PQC kiểm định độc quyền — công cụ đánh giá tuân thủ PQC năm giai đoạn duy nhất hoạt động độc lập tại Việt Nam. SPECTER tự động kiểm kê mật mã và tạoBảng kê Vật liệu Mật mã (CBOM), quét các điểm cuối TLS, VPN, API và HSM, phân loại tài sản dễ bị tấn công lượng tử theo mức độ rủi ro và tầm quan trọng kinh doanh đối với Doanh nghiệp, đồng thời lập lộ trình di chuyển phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam lẫn quốc tế (NIST FIPS 203, 204, 205). SpecterAI cũng thực hiện đánh giá sơ bộ, phân tích độ trưởng thành và chuẩn bị tài liệu trước khi tiến hành đánh giá chính thức.CCLab — thành lập năm 2013, có trụ sở tại Budapest và Debrecen, Hungary — là phòng thí nghiệm được công nhận bởi năm tổ chức quốc tế, bao gồm ISO/IEC 17025, OCSI (Ý), TrustCB (Hà Lan) theo Chương trình EUCC, và Phòng thí nghiệm thử nghiệm CB theo Chương trình IECEE CB từ năm 2024. Với hơn 200 dự án hoàn thành thành công cho hơn 140 khách hàng toàn cầu, CCLab đảm nhận giai đoạn đánh giá và chứng nhận chính thức, được thừa nhận trên toàn thế giới."CCLab xây dựng uy tín dựa trên một nguyên tắc: tạo dựng niềm tin toàn cầu thông qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt và được công nhận. Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương là thị trường quan trọng nhưng còn thiếu hụt năng lực chứng nhận an ninh mạng chính thức. Hợp tác với SpecterAI — đội ngũ am hiểu sâu sắc bối cảnh quy định địa phương và có đủ năng lực kỹ thuật để chuẩn bị khách hàng theo tiêu chuẩn cao nhất —đây là một sự hợp tác đúng hướng và tạo ra giá trị thực sự." — Ferenc Molnár, Nhà sáng lập & CEO, CCLabPhạm Vi Dịch Vụ Tích HợpQuan hệ đối tác SpecterAI–CCLab cung cấp lộ trình tuân thủ và chứng nhận toàn diện, bao gồm:• Tuân thủ Mật mã Hậu Lượng tử (PQC): Kiểm kê mật mã, ưu tiên hóa rủi ro và lập kế hoạch di chuyển theo NIST PQC và khung VN-PQSign của Việt Nam.• Đánh giá Bảo mật Chính thức: Theo chuẩn EUCC và Common Criteria đến mức đảm bảo EAL4+, với thành tích hoàn thành trong vòng bốn tháng.• Đáp ứng các Khung tuân thủ Pháp lý: Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến (RED), Đạo luật Khả năng Phục hồi Mạng (CRA), thiết bị y tế theo IEC 81001-5-1, và hệ thống kiểm soát công nghiệp theo ISA/IEC 62443.• Kiểm thử Bảo mật Cốt lõi: Kiểm thử xâm nhập mạng, ứng dụng, API, đám mây và di động; đánh giá lỗ hổng; đánh giá kiến trúc đám mây; xem xét mã nguồn; kiểm toán cấu hình.• Phát triển Phòng thí nghiệm Common Criteria: CCLab có kinh nghiệm hỗ trợ thiết lập phòng thí nghiệm CC tại Romania, Qatar, Pakistan và Slovakia — Các dự án này hiện có sẵn cho các tổ chức APAC.________________________________________SpecterAI Quantum Security SpecterAI Quantum Security là đơn vị hàng đầu về tuân thủ, chứng nhận và đào tạo mật mã hậu lượng tử tại Việt Nam và Châu Á – Thái Bình Dương, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nền tảng SPECTER đạt tỷ lệ vượt FIPS 203 100% trên 23 kiểm tra tuân thủ và biên độ bảo mật vượt NIST Category 3 tới 64 bit.CCLab — Thành viên Tập đoàn QIMA CCLab là phòng thí nghiệm kiểm định và đánh giá an ninh mạng được công nhận ISO/IEC 17025, có trụ sở tại Budapest, Hungary, và là thành viên của Tập đoàn QIMA — tập đoàn Kiểm tra, Thanh tra và Chứng nhận toàn cầu hoạt động tại 100 quốc gia với 60 văn phòng và phòng thí nghiệm. CCLab đã hoàn thành hơn 200 dự án đánh giá an ninh mạng thành công trên toàn thế giới.

Khám phá Chương trình Đào tạo An ninh Lượng tử SpecterAI — gồm 55 bài thực hành, được thiết kế để đưa học viên từ trình độ cơ bản đến chuyên gia cao cấp.

