Saudi Arabia strengthens infrastructure and public services through privatisation and public-private partnerships
Oxford Business Group and National Center for Privatization & PPP release first impact report analysing the Kingdom’s PPP framework under Saudi Vision 2030
The report, produced by global research and advisory firm OBG, provides an overview on policy evolution, institutional coordination and modernised legislation in Saudi Arabia – with a focus on how the Kingdom is strengthening its PPP framework. It highlights how government entities, supported by NCP, are engaging private partners to deliver essential infrastructure and public services across sectors including utilities, transport, health care and education.
The report analyses the institutional mechanisms shaping Saudi Arabia’s PPP landscape, highlighting the development of a maturing project pipeline and the Kingdom’s appeal for both local and international investors. Structured processes across the PPP lifecycle, anchored in a clear legal framework and coordinated institutional support, are enhancing transparency, bankability and predictability for private sector stakeholders.
Beyond policy and institutional mechanisms, the report also explores how P&PPPs transfer technology, enhance public service delivery and empower the private sector. Case studies of completed and ongoing projects demonstrate measurable gains in service quality and economic resilience, positioning Saudi Arabia as an increasingly investor-ready market for partnership-driven development.
In an exclusive interview featured in the report, Mohannad Basodan, CEO of NCP said: “By providing clear guidelines, predictable processes and robust contractual governance, the Kingdom ensures a transparent and fair environment for global investors to participate with confidence, while also bringing innovation and best practices to Saudi Arabia.”
Büşra Karacadağ, OBG’s Country Director for Saudi Arabia, said the report highlights the progress being made in establishing a stable and scalable framework for long-term private sector participation. “Saudi Arabia’s P&PPP framework reflects a clear commitment to transparency, fiscal sustainability and private sector empowerment. As Vision 2030 progresses, structured partnerships are playing an increasingly important role in delivering infrastructure and public services aligned with national development priorities,” she said.
Impact Report: Privatization and Public-Private Partnerships in Saudi Arabia is now available to view and download at: https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-exploring-how-privatisation-and-public-private-partnerships-ppp-are-driving-infrastructure-delivery-in-saudi-arabia-focus-report/
ARABIC VERSION
السعودية تعزز جودة الخدمات العامة وكفاءة البنية التحتية عبر التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص
مجموعة "أكسفورد للأعمال" والمركز الوطني للتخصيص يصدران أول تقرير لقياس أثر منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل رؤية السعودية 2030
الرياض – أبريل 2026م:
أصدرت "مجموعة أكسفورد للأعمال" بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، تقريرً ا "لقياس الأثر" لاستعراض دور التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم مستهدفات تنوع الاقتصاد ورفع كفاءة البنية التحتية في المملكة، وذلك ضمن إطار تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويتناول التقرير، الذي أعدته مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في الأبحاث والاستشارات، قراءة شاملة حيال تطور السياسات والتكامل المؤسسي والتشريعات الحديثة في المملكة، مع تسليط الضوء على الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرفع كفاءة التنفيذ ويوسع مشاركة المستثمرين في المشاريع التنموية. كما يشير التقرير إلى أن الجهات الحكومية، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص، تعمل على توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية وتقديم خدمات عامة تشمل عدة قطاعات رئيسة مثل النقل، والرعاية الصحية، والتعليم، بالإضافة لخدمات المرافق العامة.
كما استعرض التقرير الأطر المؤسسية التي تنظم بيئة الشراكات في المملكة، مشيدًا بتطور المشاريع المطروحة، وتزايد جاذبية السوق السعودي أمام المستثمرين المحليين والدوليين. وأشار التقرير إلى أن وضوح الإجراءات عبر مختلف مراحل دورة المشروع، والإطار النظامي الواضح، إلى جانب التنسيق المؤسسي الفاعل، شكلت عوامل أساسية كان لها بالغ الأثر في رفع مستويات الشفافية، وتحسين الجدوى التمويلية، فضلا عن تعزيزها لوضوح الرؤية المستقبلية للشركاء من القطاع الخاص.
وبالإضافة إلى استعراض الجوانب التنظيمية، تناول التقرير أيضًا الأثر الاقتصادي والتنموي للشراكات، بما في ذلك نقل المعرفة والتقنية، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في الاقتصاد الوطني. كما تضمن التقرير عرضًا لمجموعة من دراسات الحالة لمشاريع قائمة ومكتملة أظهرت نتائج ملموسة في تحسين جودة الخدمات ورفع مستوى المرونة الاقتصادية، بما يعزز مكانة المملكة كسوق جاذبة للاستثمار القائم على الشراكات طويلة الأجل.
وفي مقابلة خاصة تضمنها التقرير، أوضح سعادة الأستاذ مهند باسودان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، أن المملكة تواصل العمل لبناء بيئة استثمارية عالية الموثوقية تعتمد على الوضوح والحوكمة والكفاءة، موضحًا: “من خلال توفير إرشادات وإجراءات واضحة، وأطر تعاقدية بنيت على أسس متينة، تضمن المملكة بيئة عادلة وشفافة تمكّن المستثمرين الدوليين من المشاركة في مشاريع التخصيص والشراكة بثقة، ويسهم ذلك بدوره في نقل أفضل الممارسات وتعزيز الابتكار في السوق السعودي”.
من جانبها، أوضحت مديرة مجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية بشرى كاراجاداج أن التقرير يعكس التقدم المحرز في بناء إطار مستقر وقابل للتوسع لمشاركة القطاع الخاص على المدى الطويل، مشيرة إلaى أن منظومة التخصيص والشراكة في المملكة تجسد التزامًا واضحًا بالشفافية والاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص.
وأضافت أن التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 يعزز من أهمية الشراكات المنظمة في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة بما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
يُذكر أن تقرير الأثر حول التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية متاح للاطلاع والتحميل عبر الرابط المخصص لذلك.
https://oxfordbusinessgroup.com/reports/report-exploring-how-privatisation-and-public-private-partnerships-ppp-are-driving-infrastructure-delivery-in-saudi-arabia-focus-report/
Marc-André de Blois
About Oxford Business Group
email us here
Visit us on social media:
LinkedIn
Facebook
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.