Guadagnino Design enthüllt die italienische Interpretation des SL W230 Limitierte Serie von 9 Unikaten

Guadagnino Design: 9 SL W230 italiane, prenotabili senza acconto. Personalizzazione colori/materiali. Consegna tra 6 mesi.

Wir produzieren keine Fahrzeuge, wir schaffen Vermächtnisse – mit italienischer Seele. ” — Fabrizio Guadagnino

BERN, BERN, SWITZERLAND, May 17, 2026 / EINPresswire.com / -- PRESSEINFORMATIONFÜR SOFORTIGE VERÖFFENTLICHUNGGuadagnino Design enthüllt die italienische Interpretation des SL W230Limitierte Serie von 9 Unikaten – Jetzt vorbestellbar ohne Anzahlung[Bern, 18.05.2026] – Guadagnino Design, das neue Unternehmen im Bereich Automotive Coachbuilding, enthüllt stolz die italienische Interpretation einer deutschen Legende: die SL W230 – eine limitierte Serie von nur 9 einzigartigen Exemplaren. Die Markteinführung wird in sechs Monaten erfolgen. Bereits heute können Interessenten einen verbindlichen Vertrag unterschreiben, ohne eine Anzahlung leisten zu müssen, um sich eines der begehrten Unikate zu sichern.Jedes Fahrzeug ist das Ergebnis einer einzigartigen Fusion: die Präzisionsingenieurskunst von Mercedes-Benz trifft auf die unübertroffene Handwerkskunst der italienischen Carrozzeria. Guadagnino Design verleiht dem deutschen Roadster eine völlig neue, südländische Ästhetik – ohne dabei seine technische Seele zu verraten.Basierend auf der Plattform des Mercedes-Benz SL W230 ist jeder Guadagnino ein Unikat. Das Projekt sieht den vollständigen Wiederaufbau jedes Exemplars vor: Ausgehend von einer sorgfältigen Auswahl von Mercedes SL W230 werden diese einer gründlichen mechanischen Überholung unterzogen und von italienischen Meistern handwerklich in der Karosserie umgestaltet.Drei tragende Säulen der italienischen TransformationDie limitierte Serie vereint drei tragende Säulen, die Tradition und Innovation auf höchstem Niveau verbinden:Prestations-Identität: Der legendäre 5,0-Liter-V8-Saugmotor mit 306 PS bleibt unangetastet – eine bewusste Entscheidung, den ursprünglichen Sportgeist der SL zu bewahren.Karosserie aus Verbundwerkstoffen im italienischen Stil: Jedes Originalblech wird durch handgefertigte Elemente aus Carbon und fortschrittlichen Verbundwerkstoffen ersetzt, geformt von den Händen erfahrener italienischer Karosseriebauer.Maßgefertigter Innenraum: Der Innenraum wird von spezialisierten italienischen Handwerkern komplett erneuert, mit nachhaltigen Materialien, Alcantara und handgenähten Nähten – ganz nach dem exklusiven Geschmack des Besitzers.Ein transparenter Prozess: Wie ein Guadagnino entstehtDas Projekt folgt einem schrittweisen Ablauf, der höchste Qualität und Individualisierung gewährleistet:1. Auswahl der Basis: Das technische Team von Guadagnino wählt persönlich die Mercedes SL W230 aus und akzeptiert nur Exemplare in hervorragendem Zustand.2. Vollständige mechanische Überholung: Jede Komponente von Motor, Getriebe und Fahrwerk wird inspiziert und bei Bedarf durch originale Mercedes-Benz-Teile ersetzt.3. Farb- und Materialkonzeption: Der Kunde teilt dem Team seine individuellen Vorlieben für die Außenfarben und die Innenmaterialien mit. Die Darstellungsspezialisten von Guadagnino Design übersetzen diese Wünsche in Bilder – mehrmals, so oft wie nötig, bis das endgültige Farbkonzept klar und von allen Seiten bestätigt ist. Erst dann geht die definitive Version in die Produktion.4. Aufbau der neuen italienischen Karosserie: Die Originalbleche werden entfernt und durch handgeformte Elemente aus Verbundwerkstoffen ersetzt, basierend auf dem finalen Farbkonzept.5. Innenausstattung: Der Innenraum wird gemäß den vom Kunden gewählten Materialien von spezialisierten italienischen Handwerkern komplett erneuert und personalisiert.Einmalige VorbestellungsbedingungenFür seine ersten 9 Exemplare hat Guadagnino Design nicht nur einen außergewöhnlichen Einführungspreis von 60.000 CHF (schlüsselfertig, alles inklusive) festgelegt, sondern bietet auch eine besonders kundenfreundliche Reservierungsmöglichkeit an:Interessenten können bereits jetzt einen rechtsverbindlichen Vertrag unterschreiben – ohne jede Anzahlung. Dies sichert ihnen eines der 9 Unikate verbindlich, noch bevor die Markteinführung in sechs Monaten offiziell beginnt. Die Gründer beschreiben diese Gelegenheit als unwiederholbar.„Wir produzieren keine Fahrzeuge, wir schaffen Vermächtnisse – mit italienischer Seele.“– Der Gründer von Guadagnino DesignVerfügbarkeit und KontaktDie Serie ist auf nur 9 Exemplare limitiert, von denen keine zwei gleich sind. Die Kunden können die Gelegenheit nutzen, sich noch vor der offiziellen Markteinführung ihr Exemplar der italienischen SL W230-Interpretation zu sichern – ohne finanzielle Vorleistung.Für Rückfragen und um einen Vertrag anzufordern:Guadagnino DesignWebsite: www.guadagnino.design(Bitte nutzen Sie das Kontaktformular auf der Website für Vertragsangelegenheiten und Presseanfragen)Hinweis für Journalisten: Hochauflösende Bilder des Fahrzeugs können beim Team von Guadagnino Design über das Kontaktformular auf der offiziellen Website angefordert werden.

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