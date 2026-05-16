California publica evaluaciones preliminares sobre el riesgo de cáncer para dos sustancias tóxicas del aire

Lo que necesita saber

Las investigaciones científicas más recientes de la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA, por sus siglas en inglés) indican que dos sustancias tóxicas —la acroleína y el óxido de etileno— pueden presentar riesgos de cáncer considerados inaceptables. En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, propone una inversión de 2.5 millones de dólares destinada a profundizar la investigación científica e identificar medidas para reducir la exposición a estas sustancias y proteger la salud pública.

SACRAMENTO — Hoy, la Oficina de Evaluación de Riesgos para la Salud Ambiental (OEHHA, por su sigla en inglés) publicó lo niveles preliminares de riesgo de dos contaminantes del aire: la acroleína y el óxido de etileno. Esta nueva investigación determinó que ambas sustancias pueden representar riesgos elevados de cáncer para muchos californianos, con algunas comunidades enfrentando niveles mayores de exposición.

Las evaluaciones se basan en nuevas investigaciones y en un análisis más profundo de los riesgos asociados para la salud. Así mismo, se publican en un momento en que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) propone revertir sus propias normas sobre emisiones de óxido de etileno y reexaminar los fundamentos científicos, lo que hace que sea más crucial que nunca que California realice sus propias evaluaciones.

“Debemos estar enfocados en mejorar la calidad del aire”, dijo Yana García, secretaria de la Agencia de Protección Ambiental de California. “Mientras que la EPA de Estados Unidos reduce la investigación y protecciones relacionadas con la calidad del aire, California redobla su compromiso con una ciencia independiente y de primer nivel que allana el camino hacia un aire más limpio para todos los californianos”.

Riesgos de la acroleína y el óxido de etileno para la salud

Tanto la acroleína como el óxido de etileno representan un riesgo estimado de cáncer superior a 800 por cada millón de personas, según los valores preliminares de riesgo de cáncer y las investigaciones iniciales. Este nivel es más de diez veces mayor que el riesgo de cáncer asociado al benceno y lo sitúa a la par del riesgo que representaban las emisiones de diésel cuando fueron identificadas por primera vez como una preocupación importante a finales de los años noventa.

Esta estimación del riesgo de cáncer muestra el riesgo actual y no refleja un cambio reciente significativo en la calidad del aire regional. Las estimaciones de riesgo de cáncer se basan en la mejor ciencia disponible e indican un motivo de preocupación. Sin embargo, comprender plenamente la magnitud de este riesgo y sus fuentes requerirá estudios adicionales y sigue siendo un área activa de investigación.

La evaluación de OEHHA sobre la acroleína proporciona el primer valor de riesgo de cáncer para esta sustancia desde que fue clasificada como “probablemente cancerígena para los seres humanos” en 2020.

Además del riesgo de cáncer, la acroleína puede irritar los ojos, la nariz y la garganta a corto plazo, causando síntomas como lagrimeo, tos o sensación de ardor. La exposición prolongada a niveles más altos puede dañar el sistema respiratorio y provocar problemas como congestión, dificultad para respirar, empeoramiento del asma e irritación persistente.

El óxido de etileno también puede irritar la nariz y la garganta y causar dolores de cabeza, mareos, náuseas, fatiga y malestar estomacal. Estos efectos pueden desaparecer una vez que cesa la exposición, pero la irritación puede volverse persistente tras exposiciones prolongadas. El óxido de etileno también se considera un tóxico reproductivo.

Fuentes de acroleína y óxido de etileno

La acroleína se produce cuando se queman materiales, como ocurre durante los incendios forestales, y cuando se fuman cigarrillos y vapeadores. Así mismo, se produce con el uso de combustibles fósiles para operar automóviles, camiones, barcos y aviones. También puede formarse durante reacciones químicas en la atmósfera y encontrarse en el agua utilizada en la exploración de petróleo y gas.

El óxido de etileno se utiliza para esterilizar equipos médicos y como ingrediente para la fabricación de otros productos químicos. También se produce en pequeñas cantidades a partir de procesos naturales y puede formarse durante la combustión.

Cómo protegerse

Hay medidas sencillas que pueden tomarse para reducir la exposición a la acroleína en la vida cotidiana:

• Evitar fumar tabaco o usar cigarrillos electrónicos y otros productos de vapeo.

• Evitar la exposición al humo de tabaco, especialmente en el caso de los niños.

• Procurar no respirar humo de incendios ni emisiones de vehículos y equipos que funcionan con diésel o gasolina.

• Al cocinar con aceites o grasas, evitar temperaturas muy altas y utilizar un ventilador o extractor cuando sea posible.

Mantenerse informado sobre cómo protegerse del humo de los incendios forestales, visitando California listo contra el humo.

Muchas de estas recomendaciones también ayudan a reducir la exposición al óxido de etileno, incluyendo evitar respirar humo de tabaco o incendios y emisiones de motores de gasolina o diésel.

Las personas que viven cerca de zonas industriales deben mantenerse atentas a los avisos de las agencias estatales y locales sobre eventos de altas emisiones. El uso de dispositivos de filtración de aire puede reducir la exposición general a sustancias químicas en el aire, especialmente en personas sensibles como niños pequeños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades pulmonares como EPOC o asma.

Respuesta del estado

En respuesta a estos hallazgos, el gobernador Gavin Newsom propone destinar 2.5 millones de dólares, como parte de la revisión presupuestaria de mayo, para que la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por su sigla en inglés) y OEHHA completen investigaciones científicas fundamentales y críticas, necesarias para respaldar acciones adicionales que reduzcan los riesgos asociados con la acroleína y el óxido de etileno.

Estas incluyen ampliar la vigilancia de la calidad del aire para identificar las principales fuentes de estas sustancias químicas y apoyar investigaciones adicionales que permitan comprender mejor cómo están expuestos los californianos, con el fin de desarrollar, en coordinación con los distritos locales de aire, las estrategias más eficaces para reducir los riesgos para la salud.

Si bien las iniciativas en curso —como la adopción de vehículos más limpios— continúan ayudando a reducir la contaminación atmosférica en general, se necesitan acciones más específicas para disminuir estos riesgos. Tomar medidas adicionales requiere una comprensión más clara y basada en la ciencia sobre sus fuentes y contribuciones.

“Todos los californianos deberían poder respirar con tranquilidad, sabiendo que el aire es limpio y seguro”, dijo la directora de OEHHA, Kris Thayer. “Seguiremos utilizando métodos científicos rigurosos y revisiones públicas por pares, que hacen de nuestras evaluaciones de acroleína y óxido de etileno una base creíble para evaluar los riesgos que representan, especialmente para los miembros más sensibles de nuestras comunidades”.

El financiamiento fortalecerá la capacidad de California para generar datos de emisiones, realizar modelación atmosférica, evaluar riesgos para la salud y traducir los hallazgos científicos en políticas que protejan la salud pública.

“La investigación y una comprensión científica sólida de la acroleína y el óxido de etileno son fundamentales para proteger la salud pública. Con los nuevos valores de riesgo de cáncer de OEHHA para estas sustancias tóxicas, CARB está comprometida a ampliar el conocimiento sobre estos químicos en nuestro aire, sus impactos en la salud pública y las mejores y más eficaces formas de reducir el riesgo”, dijo la presidenta de CARB, Lauren Sánchez.

El trabajo de OEHHA y CARB en torno a estas sustancias hace parte del Programa de “Zonas Críticas” de Sustancias Tóxicas en el Aire del estado. El programa recopila datos de emisiones, identifica instalaciones con impactos localizados, determina los riesgos para la salud, notifica a los residentes cercanos sobre riesgos significativos y trabaja para reducir esos riesgos, manteniendo informadas a las comunidades afectadas.

Obtén más información y participa

CARB y OEHHA han lanzado dos nuevos sitios web para ayudar a comunidades y personas a acceder a la información sobre la acroleína y el óxido de etileno. También se llevarán a cabo tres talleres públicos para ofrecer más información, responder preguntas y recopilar comentarios de la comunidad.

Los talleres públicos se llevarán a cabo en:



Norte de California

Junio 2 de 2026, 4:00 p.m. – 7 p.m.

Sierra Hearing Room, Cal EPA Building

1001 I Street, Sacramento, CA 95814

Zoom

Sur de California

Junio 4 de 2026, 10:00 p.m. – 1:00 p.m.

Auditorium, Ronald Reagan State Building

300 South Spring Street, Los Angeles, CA 90013

Centro de California

Los detalles sobre el taller en la región central de California se anunciarán en una fecha posterior.

El período de comentarios públicos de 45 días ya está abierto. OEHHA y CARB invitan a los californianos a compartir sus opiniones a través de los talleres y del proceso de comentarios públicos.

Tras este período inicial de comentarios, las evaluaciones serán revisadas, se someterán a un segundo período de comentarios públicos de 30 días, serán revisadas por el Panel Estatal de Revisión Científica (SRP, por su sigla en inglés) sobre contaminantes tóxicos del aire y se adoptarán una vez que cuenten con la aprobación del panel.