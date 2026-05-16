AGM Mobile lleva la carga inalámbrica -una característica poco común- a los smartphones rugerizados con el AGM G3 Pro

El G3 Pro soporta carga inalámbrica de 18W, aportando múltiples beneficios al usuario. El G3 Pro es nombrado el mejor teléfono robusto para imagen térmica.

MADRID, MADRID, SPAIN, May 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile anuncia una característica destacada de su buque insignia AGM G3 Pro: carga inalámbrica de 18W, una adición rara y altamente práctica en la categoría de smartphones rugged.

Mientras que la mayoría de los teléfonos rugerizados prescinden de la carga inalámbrica debido a la complejidad de diseño y los desafíos de sellado, AGM Mobile ha incorporado deliberadamente la carga inalámbrica en el G3 Pro para ofrecer mayor comodidad y durabilidad a los usuarios que trabajan en entornos exigentes.

“Muchos dispositivos rugerizados obligan a los usuarios a lidiar con puertos de carga sucios y desgastados. Elegimos incluir carga inalámbrica en el G3 Pro porque creemos que la verdadera robustez también debe significar un uso diario más inteligente y conveniente”, declaró un portavoz de AGM Mobile. “Al añadir la carga inalámbrica, eliminamos un problema común sin comprometer la extrema protección IP68/IP69K contra agua y polvo del teléfono.”

Principales ventajas de la carga inalámbrica en el AGM G3 Pro:

- Máxima comodidad – Carga el dispositivo sin quitarte los guantes ni manipular puertos de carga sucios.

- Mayor durabilidad del puerto – Reduce el desgaste del puerto USB, mejorando la fiabilidad a largo plazo.

- Combinación perfecta con una batería de 10.000 mAh – Disfruta de varios días de uso y recargas fáciles en la oficina, el coche o en el campo.

- Segura y fiable – Funciona incluso en condiciones extremas manteniendo la protección completa de grado militar.

Combinada con su cámara termográfica profesional, su potente rendimiento y su diseño rugerizado delgado, la incorporación de la carga inalámbrica convierte al AGM G3 Pro en uno de los smartphones rugerizados más fáciles de usar y prácticos disponibles en 2026.

El AGM G3 Pro ya está disponible en todo el mundo a través del sitio web oficial de AGM Mobile y distribuidores autorizados.

Sobre AGM Mobile

Con más de 15 años de experiencia, AGM Mobile se especializa en smartphones y dispositivos rugerizados de alta calidad diseñados para ofrecer una fiabilidad duradera en entornos extremos. La empresa se centra en combinar resistencia, innovación y usabilidad en el mundo real.

Para más información, visita: https://eu.agmmobile.com/es/products/agm-g3-pro/

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