AGM Mobile bringt seltenes kabelloses Laden in robuste Smartphones – mit dem AGM G3 Pro

Das G3 Pro unterstützt 18W kabelloses Laden und bietet dem Nutzer dadurch mehrere Vorteile. Das G3 Pro wurde zum besten robusten Smartphone für Wärmebildaufnahmen gekürt

BERLIN, BERLIN, GERMANY, May 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- AGM Mobile präsentiert ein herausragendes Feature seines Flaggschiff-Modells AGM G3 Pro – das 18W kabellose Laden. Eine seltene und äußerst praktische Ergänzung in der Kategorie robuster Smartphones.

Während die meisten rugged Phones auf kabelloses Laden verzichten, weil es konstruktiv komplex ist und die Dichtigkeit erschwert, hat AGM Mobile das kabellose Laden bewusst in das G3 Pro integriert. Damit bietet es Nutzern in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen deutlich mehr Komfort und Langlebigkeit.

„Viele robuste Geräte zwingen die Nutzer dazu, mit verschmutzten und abgenutzten Ladeanschlüssen zu kämpfen. Wir haben uns bewusst für kabelloses Laden beim G3 Pro entschieden, weil wir der Meinung sind, dass echte Robustheit auch smarteren und komfortableren Alltagsgebrauch bedeuten sollte“, sagte ein Sprecher von AGM Mobile. „Durch das Hinzufügen des kabellosen Ladens haben wir einen weit verbreiteten Schwachpunkt beseitigt, ohne die extreme IP68/IP69K-Wasser- und Staubdichtigkeit des Smartphones zu beeinträchtigen.“

Wichtige Vorteile des kabellosen Ladens beim AGM G3 Pro:

- Höchster Komfort – Das Gerät laden, ohne Handschuhe ausziehen oder verschmutzte Ladeanschlüsse berühren zu müssen.

- Längere Lebensdauer der Anschlüsse – Weniger Verschleiß am USB-Port und damit höhere Langzeit-Zuverlässigkeit.

- Perfekte Ergänzung zum 10.000-mAh-Akku – Mehrere Tage Laufzeit und einfaches Nachladen im Büro, im Auto oder im Gelände.

- Sicher und zuverlässig – Funktioniert auch unter extremen Bedingungen bei voller militärischer Schutzklasse.

In Kombination mit seiner professionellen Wärmebildkamera, der starken Leistung und dem schlanken, robusten Design macht das kabellose Laden das AGM G3 Pro zu einem der benutzerfreundlichsten und praxisorientiertesten robusten Smartphones, die 2026 erhältlich sind.

Das AGM G3 Pro ist ab sofort weltweit über die offizielle AGM Mobile Website und autorisierte Fachhändler erhältlich.

Über AGM Mobile

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung spezialisiert sich AGM Mobile auf hochwertige robuste Smartphones und Geräte, die für langfristige Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen entwickelt wurden. Das Unternehmen vereint Robustheit, Innovation und echte Alltagstauglichkeit.

Weitere Informationen: https://eu.agmmobile.com/products/agm-g3-pro/

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