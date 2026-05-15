La Gobernadora Hochul Firma Dos Leyes para Proteger el Acceso a las Vacunas de los Neoyorquinos

La gobernadora Kathy Hochul firmó hoy dos leyes para garantizar el acceso a las vacunas que salvan vidas para los neoyorquinos, mientras la administración Trump continúa socavando el consenso científico sobre la seguridad y la eficacia de la inmunización. Las leyes fueron presentadas en marzo en coordinación con la líder de la mayoría del Senado del Estado de Nueva York, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie.

“Cuando la salud pública es atacada por una administración anticientífica, Nueva York contraataca”, dijo la gobernadora Hochul. “Lamentablemente, nuestro país ha sido testigo de las consecuencias mortales de politizar la ciencia y rechazar la opinión de los expertos, especialmente para los jóvenes. Por eso, esta legislación protege el acceso a las vacunas que salvan vidas para los neoyorquinos de todas las edades. Agradezco a la líder Stewart-Cousins y al presidente Heastie por colaborar con nosotros en esta legislación para mantener la salud de los neoyorquinos”.

El primer proyecto de ley, A.10710/S.9599, exige que, además de las vacunas recomendadas por el Comité Asesor Federal sobre Prácticas de Inmunización (ACIP), las aseguradoras de salud también cubran las vacunas recomendadas por el Comisionado de Salud al Superintendente de Servicios Financieros, utilizando estándares médicos generalmente aceptados y tomando en consideración las recomendaciones de organizaciones científicas reconocidas a nivel nacional o internacional.

El segundo proyecto de ley, A.10711/S.9598, elimina las referencias al ACIP en la Ley de Salud Pública (relativa a los requisitos de vacunación escolar y al calendario de vacunación recomendado para recién nacidos), la Ley de Educación (relativa a las vacunas que los médicos y enfermeros están autorizados a prescribir u ordenar y que los farmacéuticos están autorizados a administrar) y la Ley de Servicios Sociales (relativa a la cobertura de Medicaid). La legislación también autorizaría a los farmacéuticos a administrar la vacuna contra COVID-19 a niños de entre 2 y 18 años, según la ley estatal. Actualmente, la ley estatal solo autoriza a los farmacéuticos a administrar la vacuna a adultos.

El Dr. James McDonald, Comisionado de Salud del Estado de Nueva York, dijo: “Agradezco a la Gobernadora Hochul su liderazgo constante y su firme compromiso con la protección de la salud pública y con garantizar que los neoyorquinos sigan teniendo acceso a vacunas seguras, eficaces y basadas en la evidencia. Las vacunas siguen siendo una de las herramientas de salud pública más importantes de la historia, ya que protegen a individuos, familias y comunidades enteras de enfermedades graves y prevenibles. En un momento en que la desinformación socava la confianza en la ciencia, esta legislación refuerza el compromiso del Estado de Nueva York de seguir las recomendaciones médicas de confianza y de mantener la salud de sus ciudadanos”.

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: “En una época en la que los funcionarios federales de salud socavan la integridad científica y siembran escepticismo sobre las vacunas que salvan vidas, Nueva York toma la decisión consciente de apoyar a nuestros profesionales médicos y reafirmar el compromiso de este estado con las prácticas basadas en la evidencia que han protegido a las comunidades durante generaciones. Este paquete legislativo conjunto se basa en nuestras propuestas aprobadas anteriormente y representa un enfoque integral y científicamente fundamentado de la salud pública. Refuerza nuestro sistema de atención médica al tiempo que moderniza nuestras directrices sobre vacunación para garantizar que sean claras, accesibles y estén firmemente basadas en el conocimiento de expertos. Juntos, no solo abogamos por la salud pública; defendemos los principios de la ciencia y la evidencia que han demostrado una y otra vez ser esenciales para una sociedad sana”.

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo: “Mientras la administración en Washington continúa sus ataques contra las vacunas que salvan vidas y pone en riesgo a la población, Nueva York se mantendrá firme en su defensa de la ciencia comprobada. Las vacunas son la base de la salud pública y un baluarte fundamental contra enfermedades dañinas y mortales. La mayoría de la Asamblea siempre priorizará la salud y el bienestar de los neoyorquinos y seguiremos trabajando con nuestros socios en el gobierno para salvaguardar el acceso a estos recursos vitales que mantienen a nuestras comunidades seguras y saludables”.

La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: “En un momento en que el gobierno federal y RFK Jr. promueven la pseudociencia, la Legislatura del Estado de Nueva York y la gobernadora Hochul han dado un paso al frente para mantener a nuestras familias seguras y sanas. Las vacunas funcionan. Han salvado vidas y han evitado que generaciones de neoyorquinos tengan que ser hospitalizados. Me enorgulleció patrocinar una legislación destinada a poner estas decisiones en manos de los propios expertos médicos de Nueva York”.

El senador estatal Gustavo Rivera, dijo: “Agradezco a la gobernadora Hochul por firmar estos dos proyectos de ley y garantizar que el estado de Nueva York priorice la investigación y el conocimiento científico en materia de vacunas que salvan vidas, además de facilitar su acceso a todos los neoyorquinos. Esto envía un mensaje claro a la administración federal y al resto del país: la salud pública debe protegerse de conspiraciones infundadas que ponen en peligro a las comunidades”.

El senador estatal Jamaal Bailey dijo: “Estamos comprometidos con el consenso científico que mantiene a nuestras familias a salvo. Al permitir que expertos médicos guíen la cobertura de los seguros, estamos creando una salvaguarda vital para la salud pública en el estado de Nueva York. Esta legislación derriba las barreras de acceso a la atención médica al autorizar a farmacéuticos y profesionales de la medicina a desempeñar su labor sin limitaciones innecesarias, facilitando así que los padres elijan los recursos médicos que consideren necesarios para sus hijos. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas en el gobierno por garantizar que la salud de los neoyorquinos permanezca en manos de los propios neoyorquinos”.

La asambleísta Amy Paulin dijo: “Mientras nuestra administración federal continúa socavando la ciencia, largamente respetada, que respalda a las vacunas que salvan vidas, resulta crucial que tomemos medidas decisivas para garantizar que nuestras comunidades se mantengan seguras y saludables. Esta legislación salvaguarda la orientación vital que los neoyorquinos necesitan para tomar decisiones informadas con respecto a su salud, y asegura que nuestros residentes sigan teniendo acceso a las inmunizaciones que requieren. Agradezco a la gobernadora Hochul su firme apoyo en la protección de la salud pública y en la garantía de que los neoyorquinos continúen teniendo acceso a una atención médica basada en la Ciencia”.

El asambleísta Erik M. Dilan dijo: “La Ley de Acceso a las Vacunas garantiza que los neoyorquinos conserven la capacidad de acceder a las vacunas recomendadas por grupos médicos profesionales, tales como la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio Estadounidense de Médicos. Ante la intención del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC federales de revertir las inmunizaciones recomendadas, esta legislación —que no constituye un mandato de vacunación— asegurará una cobertura crucial para que los neoyorquinos puedan seguir obteniendo dichas vacunas sin tener que afrontar gastos adicionales de su propio bolsillo; por ello, agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo visionario a esta legislación”.