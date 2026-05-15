FEIMEC 2026 conecta la industria brasileña con la prensa internacional por medio del Proyecto Imagen
Acción de Brazil Machinery Solutions llevó a periodistas de México y Colombia a cubrir la feria y conocer la capacidad productiva de BrasilCOLOMBIA, May 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Realizada del 5 al 9 de mayo en São Paulo Expo, FEIMEC 2026 fue escenario de una iniciativa orientada a ampliar la visibilidad internacional de la industria brasileña de maquinaria y equipos. Durante el evento, Brazil Machinery Solutions, programa desarollado por ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en alianza con ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones), promovió una nueva edición del Proyecto Imagen, iniciativa que conecta a profesionales de medios internacionales con representantes del sector productivo brasileño.
Dos periodistas latinoamericanas viajaron a Brasil para cubrir la feria durante tres días. Yoko Irán Hernández García, reportera de la revista mexicana Somos Industria, y Angela Delgado, editora de la revista Metalmecánica, participaron en entrevistas con voceros del sector, representantes de ABIMAQ, especialistas en tecnología y ejecutivos de empresas expositoras integrantes del programa BMS. La programación también incluyó una visita guiada por la feria, un recorrido por el Demostrador de Soluciones Tecnológicas de la Industria 4.0 y la participación en un panel técnico.
La acción se llevó a cabo en una edición simbólica de FEIMEC, que celebró 10 años como la principal feria de la industria de maquinaria y equipos de América Latina. Con 1.100 marcas expositoras y 70.000 visitantes, el evento reunió a fabricantes, compradores y líderes industriales.
Para Yoko, el Proyecto Imagen permitió observar cómo la industria brasileña amplía su conexión con otros mercados latinoamericanos. Según la periodista, la iniciativa evidenció el papel de las alianzas regionales en la internacionalización de las empresas y en el fortalecimiento de la industria del continente.
La reportera también destacó la diversidad tecnológica presentada en FEIMEC 2026, desde herramientas manuales hasta maquinaria de gran porte, soluciones de automatización y aplicaciones de inteligencia artificial en la manufactura.
Angela, por su parte, destacó el acceso directo a fuentes técnicas y empresariales como uno de los principales diferenciales de la agenda. Para la periodista, el contacto con especialistas, asociaciones, expositores y demostraciones prácticas contribuyó a comprender mejor los desafíos,las soluciones y las decisiones de inversión de la industria. “Es una de las mayores ferias en las que he participado, con una cobertura muy amplia de los subsectores de la industria, maquinaria de gran porte y un nivel tecnológico que me pareció sorprendente”, añadió.
El escenario observado por las periodistas en FEIMEC refleja la dimensión económica de la industria brasileña de maquinaria y equipos. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron US$ 13.800 millones, un crecimiento del 5% frente al año anterior. En el mercado interno, el sector reunió cerca de 9.000 empresas, registró ingresos netos por R$ 298.980 millones, realizó inversiones por aproximadamente R$ 10.000 millones y generó 417.669 empleos directos.
Es en esta articulación entre feria, prensa y sector productivo donde el Proyecto Imagen se posiciona como una de las iniciativas de Brazil Machinery Solutions para ampliar el acceso de la prensa internacional a la industria brasileña.
La agenda de cobertura incluyó entrevistas con empresas de distintos segmentos de la cadena industrial, como Netzsch do Brasil, especializada en bombas; Kampmann do Brasil y Hypertherm, en tecnologías de corte; Franho, en sierras; Romi, Ergomat e Indústrias Nardini, en maquinaria industrial; Zanini Renk, en equipos industriales; Açoforja, en piezas y componentes forjados; y FEI, en educación y formación técnica.
Las periodistas también entrevistaron a voceros de ABIMAQ, entre ellos José Velloso, presidente ejecutivo; Gino Paulucci Junior, presidente del Consejo de Administración; Patrícia Gomes, directora ejecutiva de Mercado Externo; Maria Cristina Moreira, presidenta de la Cámara Sectorial de Máquinas-Herramienta y Sistemas Integrados de Manufactura; Mauricio Bombonato Finotti, vicepresidente de la Cámara Sectorial de Manufactura Avanzada, Integración y Soluciones Digitales; Felipe Borges da Silva, analista de tecnología industrial; João Alfredo Delgado, director de tecnología; y Erasmo Lima, vicepresidente del Grupo de Trabajo de Soldadura y Corte. El recorrido por FEIMEC fue conducido por Manuel Niggli, representante de Informa Markets.
Según Velloso, el programa contribuye a acercar a las empresas brasileñas a los mercados internacionales y a fortalecer la promoción comercial del sector. “Brazil Machinery Solutions es una alianza destacada entre ABIMAQ y ApexBrasil. El programa facilita la participación de empresas brasileñas, especialmente pequeñas y medianas, en acciones de prospección internacional, ferias, inteligencia de mercado y ruedas de negocios”, afirmó.
ACERCA DE BRAZIL MACHINERY SOLUTIONS
Brazil Machinery Solutions es un programa de promoción de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipos, realizado por la ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) en asociación con la ApexBrasil (Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones). El programa actúa como una plataforma de negocios internacionales, con foco en la ampliación del acceso de las empresas brasileñas a mercados estratégicos y en el posicionamiento de Brasil como proveedor global de bienes de capital con tecnología, innovación y competitividad industrial.
ACERCA DE ABIMAQ
La ABIMAQ (Asociación Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos) representa a la industria brasileña de maquinaria y equipos y trabaja en el fortalecimiento del sector mediante la articulación institucional, el impulso a la innovación tecnológica y la promoción de la competitividad industrial. La entidad apoya la inserción internacional de sus empresas asociadas y el desarrollo de soluciones alineadas con las demandas de los mercados globales.
ACERCA DE APEXBRASIL
La Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil) trabaja para promover productos y servicios brasileños en el exterior y atraer inversiones extranjeras a sectores estratégicos de la economía brasileña.
Para alcanzar sus objetivos, ApexBrasil lleva a cabo diversas iniciativas de promoción comercial destinadas a promover los productos y servicios brasileños en el exterior, como misiones prospectivas y comerciales, rondas de negocios, apoyo a la participación de empresas brasileñas en las principales ferias internacionales, visitas de compradores y formadores de opinión extranjeros para conocer la estructura productiva brasileña, entre otras plataformas de negocios que también buscan fortalecer la marca Brasil.
La Agencia también actúa de forma coordinada con los agentes públicos y privados para atraer inversiones extranjeras directas (IED) a Brasil con un enfoque en sectores estratégicos para el desarrollo de la competitividad de las empresas brasileñas y del país.
Rafaela Tavares Kawasaki
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