ABL Diagnostics renforce son leadership mondial dans le génotypage VIH avec DeepChek® Whole Genome HIV

Une nouvelle publication valide la technologie DeepChek® et confirme la position de leader d’ABL Diagnostics dans le génotypage VIH et les solutions NGS

WOIPPY, FRANCE, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- ABL Diagnostics (FR001400AHX6 – “ABLD”), spécialiste des solutions de diagnostic moléculaire et de génotypage des maladies infectieuses, annonce de nouvelles avancées de sa solution DeepChekWhole Genome HIV, consolidant ainsi l’un des portefeuilles VIH les plus complets du marché.ABL Diagnostics propose désormais 10 solutions dédiées au génotypage VIH, associant kits et logiciels d’analyse bioinformatique pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques, centres de recherche, institutions de santé publique et entreprises pharmaceutiques.La solution DeepChekWhole Genome HIV intègre notamment un amplicon couvrant la région GAG du VIH, permettant la détection et le suivi de mutations associées aux nouvelles classes thérapeutiques, notamment les inhibiteurs de capside tels que Lenacapavir et les futurs traitements antirétroviraux longue durée actuellement en développement clinique.La solution offre une haute sensibilité analytique, démontrée jusqu’à 800 copies/mL actuellement (des techniques de concentration en cours de validation pour recherche permettent de cibler de très faibles charges virales), et fonctionne à partir d’ARN viral comme d’ADN proviral, y compris sur sang total. Associée au logiciel DeepChek, elle permet une surveillance complète des mutations de résistance sur l’ensemble du génome VIH via les technologies NGS.Compatibilité validée sur les principales plateformes NGS :ABL Diagnostics continue d’étendre l’interopérabilité de sa solution DeepChekà l’ensemble de l’écosystème mondial du NGS. Les tests et logiciels DeepCheksont désormais les seules solutions validées sur les principales technologies de séquençage, notamment les plateformes Illumina, MGI, Oxford Nanopore Technologies, Thermofisher Ion Torrentet PacBio, prenant en charge à la fois les stratégies de séquençage à lectures courtes et longues.- DeepChekvérifié sur les plateformes Illumina MiSeq i100 et MiSeqDx ( https://www.einpresswire.com/article/812813380/abl-diagnostics-successfully-verifies-deepchek-assays-software-on-illumina-s-miseq-i100-miseqdx-platforms - DeepChekvérifié sur les plateformes MGI ( https://www.einpresswire.com/article/816361646/abl-diagnostics-expands-verification-of-deepchek-on-additional-mgi-ngs-platforms-to-enhance-microbiology-genotyping - DeepChekvérifié sur les plateformes Oxford Nanopore Technologies ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/05/labmed-02-00014.pdf - DeepChekvérifié sur les plateformes PacBio ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/05/Journal-of-Medical-Virology-2024-Vellas-Comparison-of-short‐read-and-long‐read-next‐generation-sequencing-1.pdf - DeepChekvérifié sur les plateformes Thermofisher Ion Torrent ( https://www.abldiagnostics.com/wp-content/uploads/2026/05/HIV-HSC-POSTER.pdf Nouvelle publication scientifique internationale :ABL Diagnostics annonce également la publication d’une étude scientifique dans le Journal of Clinical Virology validant l’intérêt clinique du séquençage complet du génome VIH :Vellas et al. – HIV-1 gag genotypic resistance testing using short-read and long-read next-generation sequencing technologiesCette publication démontre l’intérêt du séquençage Whole Genome HIV pour l’identification des mutations de résistance associées aux nouvelles thérapies VIH, notamment les inhibiteurs de capside et les traitements longue durée.« Cette étude confirme la pertinence du séquençage complet du VIH pour accompagner les futures générations de traitements antirétroviraux », déclare Dr. Sofiane Mohamed, Responsable R&D d’ABL Diagnostics. « Avec DeepChekWhole Genome HIV, les laboratoires disposent déjà d’une solution capable de suivre les mutations associées aux traitements actuels et futurs dans un environnement NGS unique et évolutif. »« ABL dispose aujourd’hui du pipeline VIH le plus complet du marché en génotypage », ajoute Dimitri Gonzalez, Directeur Diagnostics d’ABL Diagnostics. « Notre combinaison de kits, logiciels et compatibilité multi-plateformes positionne ABL comme un acteur stratégique pour les laboratoires et les industriels pharmaceutiques. »Un marché VIH en forte croissance porté par les nouvelles thérapies :L’arrivée de nouvelles classes thérapeutiques, comme le Lenacapavir et les futurs traitements longue action développés par les sociétés pharmaceutiques, transforme profondément le marché du VIH. Ces innovations nécessitent des solutions avancées de surveillance génomique capables d’identifier rapidement les mutations de résistance sur l’ensemble du génome viral.Le déploiement mondial des stratégies “test and treat” s’accompagne d’un volume très élevé de tests VIH. À titre d’illustration, les programmes internationaux estiment que plusieurs centaines de millions de tests VIH sont réalisés chaque année, avec des volumes de tests rapides pouvant atteindre entre 600 et 800 millions d’unités sur certaines périodes de déploiement.En parallèle, la montée en puissance du traitement antirétroviral – avec plus de 31,6 millions de patients sous traitement dans le monde – entraîne une augmentation structurelle des besoins en tests de suivi, notamment les tests de charge virale et de génotypage de résistance VIH, désormais intégrés aux recommandations cliniques pour optimiser les traitements.Le marché mondial du génotypage de résistance VIH est estimé à environ 1,3 milliard de dollars (≈ 1,2 milliard d’euros) en 2024, avec une projection à plus de 2,5 milliards de dollars (≈ 2,3 milliards d’euros) d’ici 2033. Plus largement, le marché global du diagnostic VIH représente environ 3,8 à 4 milliards de dollars en 2025 (≈ 3,5 à 3,7 milliards d’euros) et pourrait atteindre plus de 6 milliards de dollars (≈ 5,5 milliards d’euros) d’ici 2030. En Europe, le marché du diagnostic VIH représente déjà plus de 250 millions de dollars annuels (≈ 230 millions d’euros) et continue de croître de manière régulière.Dans ce contexte de croissance des volumes de tests et de sophistication des besoins analytiques, le génotypage VIH devient un élément central de la prise en charge, à la croisée des enjeux cliniques, réglementaires et pharmaceutiques.ABL Diagnostics se positionne ainsi comme un leader stratégique, capable d’accompagner cette intensification des besoins grâce à ses solutions de génotypage avancé couvrant l’ensemble du génome viral. Avec DeepChek, ABL Diagnostics se positionne au cœur de ce marché récurrent à fort potentiel, soutenu par l’augmentation des besoins en génotypage VIH, en essais cliniques et en surveillance post-commercialisation des nouvelles molécules.Réservé à un usage de recherche (RUO) : ne pas utiliser à des fins diagnostiques. Aucune déclaration ni représentation n’est destinée à fournir des informations pour le diagnostic, la prévention ou le traitement d’une maladie.Veuillez contacter l’équipe support d’ABL Diagnostics afin d’obtenir les Instructions d’Utilisation (IFU) appropriées ainsi que le statut réglementaire des produits mentionnés ci-dessus selon vos territoires respectifs.À propos d'ABL Diagnostics (ABLD)ABL Diagnostics (ABLD) est une société internationale qui est spécialisée dans les tests de biologie moléculaire innovants et de solutions globales à destination de ses clients :• La détection moléculaire par réaction en chaîne par polymérase (PCR) – UltraGene, et• Le génotypage par séquençage de l'ADN – DeepChekABL Diagnostics commercialise l'ensemble de sa gamme de produits à l'échelle mondiale par l'intermédiaire de sa propre équipe de vente et d'un réseau de distributeurs exclusifs actifs sur tous les continents.

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