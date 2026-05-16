Esamatic apre le iscrizioni al nuovo corso Microsoft AI-103: sviluppare app e agenti AI su Azure
Il percorso ufficiale Microsoft per la certificazione Azure AI Apps and Agents Developer Associate entra a calendario in Esamatic. Iscrizioni aperte.MILANO, ITALY, May 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Esamatic, Microsoft Learning Partner, annuncia l'apertura delle iscrizioni al nuovo corso ufficiale Microsoft AI-103 "Develop AI apps and agents on Azure", il percorso formativo dedicato agli sviluppatori che vogliono progettare, costruire e portare in produzione applicazioni e agenti di intelligenza artificiale sulla piattaforma Microsoft Foundry e Azure AI.
La pagina ufficiale del corso AI-103T00 con programma completo, date e modulo di iscrizione è disponibile su:
- italiano: https://it.esamatic.it/corsi/ai-103t00-develop-ai-apps-and-agents-on-azure
- english: https://www.esamatic.it/courses/ai-103t00-develop-ai-apps-and-agents-on-azure
Il corso AI-103T00-A, di livello intermedio e della durata di 4 giorni, prepara alla nuova certificazione Microsoft Certified: Azure AI Apps and Agents Developer Associate ed è rivolto a software engineer, sviluppatori e AI engineer che intendano consolidare competenze concrete su:
- pianificazione e gestione di soluzioni Azure AI, con scelta delle opzioni di deployment e integrazione con pipeline CI/CD;
- realizzazione di applicazioni di AI generativa e agenti intelligenti con Microsoft Foundry, inclusi tool-calling, function calling e orchestrazione multi-agente;
- implementazione di soluzioni di computer vision per riconoscimento di oggetti e classificazione di contenuti visivi;
- analisi del testo, sentiment analysis e content moderation con i servizi Azure AI Language;
- estrazione di informazioni con Retrieval-Augmented Generation (RAG) e configurazione di ricerca vettoriale e ibrida.
Il programma prevede laboratori pratici in Python, scenari reali di sviluppo su Azure e sessioni di Q&A con docenti certificati Microsoft. Le edizioni a calendario partono dall'11 maggio 2026, con repliche l'8 giugno e il 6 luglio 2026, sia in aula virtuale live sia in presenza. Al termine, i partecipanti saranno in grado di progettare l'infrastruttura applicativa, integrare modelli e agenti in pipeline di produzione e affrontare con sicurezza l'esame di certificazione.
"L'AI-103 è una delle certificazioni più rilevanti del 2026 perché risponde a una domanda concreta del mercato: sviluppatori capaci di costruire agenti AI affidabili e pronti per l'enterprise" - dichiarano da Esamatic - "Per questo abbiamo voluto inserirla immediatamente a calendario, con date in aula virtuale live e in presenza, così da garantire ai nostri clienti un percorso aggiornato sulle ultime novità della piattaforma Microsoft Foundry."
Le iscrizioni al corso Microsoft AI-103 sono aperte. Per consultare il calendario aggiornato, conoscere costi e modalità di partecipazione e formalizzare l'iscrizione: https://it.esamatic.it/corsi/ai-103t00-develop-ai-apps-and-agents-on-azure (versione italiana) o https://www.esamatic.it/courses/ai-103t00-develop-ai-apps-and-agents-on-azure (English version). Per informazioni dirette: https://it.esamatic.it/contatti/.
INFORMAZIONI SU ESAMATIC
Esamatic è Microsoft Learning Partner specializzato in formazione e certificazione sulle tecnologie Microsoft: Azure, Microsoft AI, Microsoft Fabric, Power Platform, Microsoft 365, Dynamics 365, DevOps e cybersecurity. Eroga corsi ufficiali Microsoft in modalità live online e in presenza, con docenti certificati, laboratori hands-on e supporto post-corso per la preparazione agli esami di certificazione. Sito web: https://www.esamatic.it
Andrea Soldano
Esamatic srl
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