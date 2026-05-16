Paquetes a Vietnam y Camboya: Lux Travel DMC lanza WOW SUMMER 2026 con beneficios exclusivos para viajeros de lujo

WOW SUMMER 2026 [Lux Travel DMC](https://luxtraveldmc.com/es/?utm_source=chatgpt.com) ofrece paquetes a Vietnam y Camboya totalmente tailor-made y personalizados para viajeros premium.

Lux Travel DMC lanzó “WOW SUMMER – Savor the Sun, Embrace the Luxury!”, una promoción exclusiva para viajes premium a Vietnam, Camboya y el Sudeste Asiático.

WOW SUMMER permite transformar unas vacaciones tradicionales en una experiencia más profunda y memorable.” — Assistant Director of Sales & Marketing Mr. Ha Tien Hung

HANOI, VIETNAM, May 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC anunció oficialmente el lanzamiento de la campaña “WOW SUMMER – Savor the Sun, Embrace the Luxury!”, una promoción especial dirigida a viajeros internacionales interesados en paquetes a Vietnam y Camboya , así como otros destinos premium del Sudeste Asiático.El programa estará vigente para todas las reservas confirmadas y pagadas parcial o totalmente hasta el 30 de septiembre de 2026, sin fechas restringidas de viaje. La iniciativa ofrece descuentos instantáneos y créditos exclusivos de hasta 500 USD sobre el valor total de la reserva.Según la compañía, la campaña está diseñada especialmente para viajeros que buscan experiencias de lujo más completas y personalizadas, pero con una mejor optimización del presupuesto. Esto incluye desde escapadas culturales y vacaciones de playa hasta cruceros boutique y paquetes a Vietnam y Camboya diseñados a medida.Assistant Director of Sales & Marketing, Mr. Ha Tien Hung, afirmó que la nueva promoción responde a la creciente demanda de viajes experienciales en el segmento premium.“Queremos que nuestros clientes disfruten más experiencias, mayor exclusividad y servicios de alta gama sin que eso signifique aumentar considerablemente el costo del viaje. WOW SUMMER permite transformar unas vacaciones tradicionales en una experiencia más profunda y memorable”, señaló.La promoción WOW SUMMER se aplica a múltiples productos turísticos premium, como hoteles boutique, cruceros de lujo, viajes privados y recorridos culturales exclusivos. Según la empresa, mientras mayor sea el valor y nivel de personalización del viaje, mayores serán los beneficios obtenidos por el cliente.En los últimos años, los paquetes a Vietnam y Camboya han ganado popularidad entre viajeros europeos y latinoamericanos que buscan combinar patrimonio cultural, naturaleza y hospitalidad de lujo en un solo itinerario.Fundada como una DMC especializada en turismo de lujo, Lux Travel DMC se ha consolidado como una de las empresas líderes en la creación de itinerarios personalizados en Vietnam y el Sudeste Asiático. La compañía trabaja principalmente con viajeros internacionales interesados en experiencias auténticas, sostenibles y de alto nivel, incluyendo paquetes a Vietnam y Camboya adaptados a cada perfil de cliente.Lux Travel DMC considera que esta tendencia continuará creciendo durante el verano de 2026, especialmente en el segmento de viajeros que priorizan experiencias significativas por encima del turismo masivo.Uno de los aspectos más valorados del programa es su flexibilidad. Los viajeros pueden elegir libremente sus fechas de salida y acceder a políticas de depósito más flexibles, facilitando la planificación anticipada de paquetes a Vietnam y Camboya durante la temporada alta.La empresa también destacó que la disponibilidad de hoteles boutique y cruceros premium es limitada durante el verano, por lo que recomienda realizar las reservas con antelación para asegurar las mejores experiencias y tarifas.Además de Vietnam, la promoción incluye itinerarios regionales que conectan destinos emblemáticos del Sudeste Asiático, permitiendo a los viajeros combinar experiencias culturales y de lujo dentro de un mismo viaje. Entre los productos más solicitados destacan precisamente los paquetes a Vietnam y Camboya, especialmente entre parejas, familias y viajeros de larga distancia.“Hoy el lujo ya no se define únicamente por el nivel del hotel o el servicio, sino por la calidad emocional de la experiencia. Los viajeros quieren descubrir destinos de manera más auténtica, privada y personalizada”, agregó Assistant Director of Sales & Marketing, Mr. Ha Tien Hung.Con WOW SUMMER 2026 , Lux Travel DMC busca reforzar su posicionamiento en el mercado internacional del turismo premium y consolidar su oferta de paquetes a Vietnam y Camboya como una de las opciones más atractivas para la temporada de verano.Los interesados pueden contactar directamente con el equipo de especialistas de Lux Travel DMC a través del correo sales@luxtraveldmc.com para recibir asesoramiento personalizado y diseñar su experiencia WOW SUMMER.

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