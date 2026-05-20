Wie Technologie das Management von Naturrasen in modernen Stadien verändert

Mit weniger natürlichem Sonnenlicht in modernen Stadien wird Rasenmanagement präziser und datenbasierter. CLS® unterstützt Rasen unter diesen Bedingungen.

GERMANY, May 20, 2026 / EINPresswire.com / -- Mit dem zunehmenden Verlust von natürlichem Sonnenlicht in modernen Stadien wird das Rasenmanagement immer kontrollierter, präziser und datenbasierter.Moderne Stadien verändern sich. Geschlossene Dächer, höhere Tribünen und eng getaktete Multifunktions-Konzepte reduzieren die Verfügbarkeit von natürlichem Licht, während die Erwartungen an die Spielfeldqualität unverändert hoch bleiben. Gleichzeitig führen dichtere Veranstaltungskalender und kürzere Regenerationszeiten dazu, dass die konstante Qualität natürlicher Rasenflächen für Greenkeeper und Stadionbetreiber zu einer wachsenden betrieblichen Herausforderung wird. In manchen Umgebungen stehen natürliche Bedingungen überhaupt nicht mehr zur Verfügung.Um auf diese Herausforderungen zu reagieren, entwickelt sich der Stadionbetrieb zunehmend hin zu kontrollierten und technologisch unterstützten Umgebungen. Die gemeinsam mit der Technischen Universität München entwickelte und patentierte CLS®-Technologie (Complete Light Spectrum) wurde geschaffen, um natürlichen und hybriden Sportrasen unter diesen Bedingungen zu unterstützen. Anstatt mit festen Belichtungsplänen zu arbeiten, ermöglicht die Technologie eine Anpassung von Lichtspektrum und Intensität an die Bedürfnisse der Pflanzen sowie an die jeweiligen Umgebungsbedingungen. Dadurch entsteht ein präziserer und fundierterer Ansatz im Rasenmanagement, der Greenkeeper dabei unterstützt, tägliche Entscheidungen auf Basis realer Platzbedingungen zu treffen.Die Technologie ist sowohl als mobile Lösung als auch als vollständig integriertes Stadionsystem verfügbar und unterstützt Anwendungen von gezielten Behandlungszonen bis hin zur vollständigen Stadionabdeckung. Eingesetzt wird sie bereits in führenden Sportstätten wie dem unterirdischen Spielfeldsystem des Santiago Bernabéu Stadions, der VELTINS-Arena von Schalke 04 sowie im Leigh Sports Village — einige der anspruchsvollsten Umgebungen für Naturrasen im Profisport.Dieser Ansatz wurde nun bei den German Innovation Awards 2026 gleich zweifach als „Winner“ ausgezeichnet. Prämiert wurde die CLS-Technologie in den Kategorien Circular Impacts und Lighting Solutions innerhalb des Wettbewerbs Excellence in Business to Business. Der vom German Design Council organisierte Award zeichnet Innovationen aus, die praktische Relevanz mit langfristigem Mehrwert verbinden. Die Jury setzt sich aus unabhängigen Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie zusammen.Die Technologie wurde zudem für die Smarter Sports Awards 2026 in der Kategorie „Smarter Venue & Infrastructure Innovation“ nominiert und damit für ihren Beitrag zur Zukunft moderner Stadioninfrastruktur und -betriebs ausgezeichnet.Horst Theisen, CEO von Rhenac , erklärt:„Diese Auszeichnung zeigt, wie schnell sich die Anforderungen an natürliche Spielflächen verändern. Die Pflege von Naturrasen hängt heute nicht mehr nur davon ab, auf Wetterbedingungen zu reagieren — entscheidend ist zunehmend, wie präzise sich die gesamte Umgebung steuern lässt.Branchenweit bewegen wir uns weg von festen Routinen hin zu einem reaktionsfähigeren und datenbasierten Rasenmanagement. Diese Entwicklung hat längst begonnen und wird die Arbeitsweise moderner Stadien in Zukunft maßgeblich prägen.“Durch die präzisere Abstimmung der Lichtanwendung auf die Bedürfnisse der Pflanzen unterstützt CLSeine gleichmäßigere Spielfeldqualität und ermöglicht gleichzeitig einen gezielteren Einsatz von Energie und weiteren Ressourcen. Mit der Weiterentwicklung moderner Stadionkonzepte wird dieses Maß an Präzision zunehmend entscheidend, um hochwertige natürliche Spielflächen unter anspruchsvollen Stadionbedingungen dauerhaft zu erhalten.

Rhenac CLS® Technology | Complete Light Spectrum for Elite Turf Performance

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