Réinterprétation des anime cultes par les artistes d’aujourd’hui : lancement de « ReVIBES Project »

ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA ⒸReVIBES Project， BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA Gauche : Œuvre de collages Droite : « Shredder art » Crédit : SBI Art Auction ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA

Quand les anime et manga cultes rencontrent l’art moderne : Projet inédit avec une collaboration entre «COBRA» et Kosuke Kawamura comme première étape

SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN, May 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- ■ Points clés du projet

Toei Video s'associe à TANGLE pour fonder « ReVIBES Project », un projet visant à apporter un nouveau point de vue sur les propriétés intellectuelles japonaises telles que les mangas, anime et jeux vidéo en les mêlant à des artistes d’aujourd’hui.

Loin de la simple reproduction ou d’un regard nostalgique, le projet redéfinit les œuvres afin de les présenter à la scène artistique internationale, en mêlant créativité d’hier et d’aujourd’hui.

Dans un contexte de redécouverte mondiale de la pop culture japonaise, ce projet vise à magnifier la valeur de celle-ci au sein du monde artistique, créant ainsi une nouvelle valeur culturelle.

De plus, le projet ne se limite pas aux fans déjà existants, il cherche également à séduire les collectionneurs, les jeunes peu accoutumés à la propriété intellectuelle, ainsi que les marchés étrangers et bien d'autres encore.

En outre, grâce à des partenariats avec des galeries d'art étrangères, des expositions, des mises en vente aux enchères, des collaborations avec des artistes étrangers, le projet promouvra mondialement un « nouveau courant artistique japonais ».

■ Première étape : COBRA & Kosuke Kawamura

Dans le cadre de la première étape de ce projet, en tant qu’initiative symbolique issue de la collaboration entre une œuvre culte représentant le Japon et un artiste contemporain, la collaboration entre « COBRA » et Kosuke Kawamura a vu le jour.

Cette première étape se place comme premier opus du ReVIBES Project, faisant office de point de départ à la re-proposition d'œuvres japonaises en tant

qu'art moderne et à leur développement vers le marché international.

En présentant à la fois la rareté d'une édition originale, ce projet est également attendu pour jouer un rôle important dans la structuration d’un nouveau marché.

● Buichi Terasawa

En 1976, il devient l'assistant d’Osamu Tezuka. À partir de 1978, il débute la sérialisation de COBRA dans le Weekly Shonen Jump.

Pionnier en matière d'intégration du digital dans la création de manga, il a contribué à l'ouverture d'une nouvelle ère et est derrière le terme « manga numérique ».

● COBRA

Manga culte d'action/science-fiction dessiné par le pionnier du numérique et regretté Buichi Terasawa, apprécié non seulement au Japon mais dans le monde entier et publié dans des dizaines de pays.

● Kosuke Kawamura

Art, mode, musique, publicité... Artiste de collage ayant participé à de nombreux projets au Japon comme à l’étranger au sein de ces différents domaines.

■ Première étape : Œuvre d'art

En exploitant les manuscrits de COBRA de manière audacieuse et sans retenue, Kawamura a créé deux types d'œuvres mettant pleinement en valeur son style, l’une sous forme de collages et l’autre sous forme de « shredder art ».

De la fusion de ces deux univers uniques, est né un tout nouveau moyen d’expression artistique.

● Collage

Une œuvre de collage intégrant abondamment les divers personnages de COBRA. La partie représentant les cheveux est faite d'un effet miroir obtenu à l'aide de toiles métalliques qui offrent à l'œuvre des expressions qui changent d'aspect selon l'angle. Kawamura a également fait part qu'il lui aura fallu plusieurs mois avant de pouvoir commencer la réalisation de cette œuvre.

« Quand le nombre de collages est trop important, ça fait trop, puis quand on en met moins ça manque de quelque chose. Au final, le déclic a eu lieu au moment où je me suis concentré sur les cheveux, tout s'est parfaitement goupillé et ça a donné de l'impact même en grand format. ».

● « Shredder Art »

Les décalages intentionnels propres au « shredder art » sont répartis sur une toile en aluminium et une plaque acrylique, en installant cette dernière en suspension, l’œuvre acquiert une véritable profondeur malgré sa structure plane.

Kawamura décrit cette œuvre de la manière suivante : « Parmi pas loin de 100 manuscrits de COBRA, j'ai choisi celui qui me semblait cool comme poster, puis j'y ai ajouté ma touche « shredder » pour atteindre une expression que je pouvais trouver encore plus classe. ».

■ Annonce et vente des œuvres

Au sujet de la vente de ces œuvres, il a été convenu avec la SBI Art Auction qu'elles seraient mises en vente aux enchères.

Les enchères auront lieu le 4 juin 2026 (Heure de Tokyo) et seront accessibles sur place à Tokyo ou en ligne.

Pour plus d'informations à propos des modalités d'inscription et des œuvres, veuillez consulter le site officiel.

Site officiel https://revibes-art.com/

À noter que ces œuvres ont été réalisées en édition limitée à trois exemplaires dans le monde, dont une, présentée ici pour la première fois, sera mise aux enchères lors de cette vente.

La date de mise en vente des éditions restantes n’a pas encore été décidée et en cas de forte demande, une vente par tirage au sort pourrait être envisagée.

■ Le futur du projet

ReVIBES Project prépare déjà sa deuxième étape, basée sur une nouvelle collaboration entre une œuvre inédite et un artiste. En accueillant divers artistes du monde entier, le projet prévoit de déployer de nouvelles formes d’expression basées sur des perspectives et des méthodes novatrices. En continuant de réinterpréter les œuvres en tant que bien culturel et en les diffusant comme de l'art moderne dans le monde entier, la voie sera ouverte à une nouvelle relation entre la propriété intellectuelle et l'art ainsi qu'aux possibilités des marchés.

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