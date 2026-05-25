Nasce 'ReVIBES Project': artisti contemporanei reinterpretano i capolavori immortali dell’anime

ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA Sinistra: collage art. Destra: shredder art. Courtesy of SBI Art Auction ⒸReVIBES Project，BUICHI TERASAWA/ART TEKNIKA，KOSUKE KAWAMURA

IP e arte contemporanea per creare nuovo valore: nel primo progetto l’artista Kosuke Kawamura reinterpreta il manga COBRA di Buichi Terasawa.

SHINAGAWA-KU, TOKYO, JAPAN, May 25, 2026 /EINPresswire.com/ -- Il progetto

Nato dalla collaborazione tra Toei Video Co., Ltd. e TANGLE Inc., ReVIBES Project porta le grandi IP giapponesi — manga, anime e videogiochi — a dialogare con artisti contemporanei attivi in tutto il mondo. Senza limitarsi a riedizioni o operazioni nostalgiche, il progetto fonde la creatività del passato con quella del presente, ridefinendo queste IP come arte contemporanea e presentandole al mercato artistico internazionale.

Mentre la pop culture giapponese conquista una nuova centralità nel panorama globale, ReVIBES Project ne porta il valore nel contesto dell'arte contemporanea. Il progetto non si rivolge soltanto ai fan storici, ma ambisce a raggiungere collezionisti, mercati esteri e giovani che non conoscono queste IP. Attraverso partnership con gallerie internazionali, mostre, aste e collaborazioni con artisti stranieri, vuole affermarsi nel mondo come una nuova corrente artistica nata dal Giappone.

Il primo progetto: COBRA × Kosuke Kawamura

Per il primo capitolo del ReVIBES Project, la collaborazione scelta come simbolo del progetto è quella tra COBRA e Kosuke Kawamura. Prima release ufficiale dell'iniziativa, questa serie di opere rappresenta il punto di partenza per ripresentare le IP giapponesi come arte contemporanea sul mercato internazionale. La rarità di un'edizione iniziale, unita alla nascita di un nuovo mercato, conferisce loro un ruolo di assoluto rilievo.

Buichi Terasawa

Allievo di Osamu Tezuka dal 1976, nel 1978 iniziò a pubblicare COBRA su Weekly Shonen Jump. Pioniere nell'integrazione del computer nella creazione di manga, aprì una nuova era e coniò il termine "manga digitale".

COBRA

Manga di fantascienza e azione del compianto Buichi Terasawa, pioniere del disegno digitale. Tradotto e pubblicato in oltre dieci paesi, è un'opera senza tempo amata ben oltre i confini del Giappone.

Kosuke Kawamura

Collage artist attivo in Giappone e all'estero, con progetti che attraversano i mondi dell’arte, della moda, della musica e della pubblicità.

Le opere

Attingendo con generosità e audacia ai disegni originali di COBRA, Kawamura ha creato due opere: un collage e un’opera di shredder art, fedeli al suo stile inconfondibile. La fusione di due mondi con visioni uniche e irripetibili ha dato vita a una nuova forma di espressione artistica.

Collage art

Un collage che incorpora abbondantemente i personaggi di COBRA. La parte dei capelli è stata trattata con una lavorazione a specchio su canvas metallico, rendendo l'espressione dell'opera variabile a seconda dell'angolazione. Kawamura racconta di aver impiegato alcuni mesi prima di iniziare a lavorare all'opera: "Nel collage, l'eccesso rischia di saturare l'opera, mentre un approccio troppo minimale ne riduce l'interesse. Quando ho deciso di concentrare tutto sui capelli, tutto si è incastrato perfettamente, e le grandi dimensioni dell’opera le hanno dato un impatto ancora maggiore."

Shredder art

Un'opera in cui lo sfasamento intenzionale della shredder art è ottenuto stampando l'immagine a strati separati su canvas di alluminio e lastra acrilica, con quest'ultima posizionata in rilievo, così da conferire alla superficie piana una struttura fisica a livelli. Come racconta Kawamura: "Tra quasi cento disegni originali di COBRA, ho selezionato immagini potenti, che avrei appeso in camera mia come poster, e aggiungendo il mio stile shredder ho cercato di renderle ancora più straordinarie."

Presentazione e vendita

La vendita delle opere avverrà in formato asta, in collaborazione con SBI Art Auction Co., Ltd. L'asta è prevista per giovedì 4 giugno 2026 a Tokyo con la possibilità di partecipare tramite asta online. Dettagli sulla partecipazione e sulle opere saranno pubblicati sul sito ufficiale https://revibes-art.com/

Le opere sono prodotte in edizione limitata mondiale di 3 esemplari ciascuna, di cui il primo (inedito) sarà messo all'asta. I tempi di vendita degli esemplari rimanenti sono ancora da definire; qualora le richieste fossero numerose, si procederà all’assegnazione tramite lottery.

Il futuro del progetto

Il secondo capitolo di ReVIBES Project è già in fase di pianificazione, con una nuova combinazione di IP e artista. Artisti giapponesi e internazionali porteranno prospettive e metodi inediti, aprendo nuove forme espressive. Il progetto continuerà a reinterpretare le IP come patrimonio culturale e a diffonderle come arte contemporanea, esplorando nuove possibilità per il rapporto tra IP, arte e mercato.

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