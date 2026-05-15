KKday y JR East refuerzan su alianza para impulsar el turismo ferroviario en el este de Japón
KKday y JR East estrechan su alianza con el pintoresco viaje en el Shinkansen de Akita. (Crédito de la foto: JR East)
Utiliza el JR PASS para visitar las atracciones más famosas del este de Japón (a través del proveedor de KKday).
Maravíllate ante los árboles congelados conocidos como los "Monstruos de Nieve" de Miyagi Zao (a través del proveedor de KKday).
Acceso más sencillo a Tohoku para viajeros taiwaneses, reservas flexibles en trenes y experiencias locales, y nuevas colaboraciones próximas en el grupo JR EastTOKYO, JAPAN, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- KKday ha anunciado hoy un nuevo acuerdo con East Japan Railway Company (JR East). Al combinar la amplia red ferroviaria del operador japonés con la plataforma de viajes global de KKday, ambas compañías quieren dinamizar el turismo en el este del país. El proyecto se centrará en destinos como Aomori, Iwate, Karuizawa, Kanazawa, Yamagata y Fukushima, y permitirá a los viajeros reservar con flexibilidad y ajustar su itinerario con total comodidad. Las dos firmas prevén también lanzar nuevos productos que combinen el transporte ferroviario con planes locales.
JR East es uno de los mayores operadores ferroviarios de Japón. Su red abarca Tokio, Tohoku y la región de Koshinetsu, e incluye líneas tan emblemáticas como la Yamanote y el Shinkansen de Tohoku, lo que la convierte en la columna vertebral del turismo regional en toda la zona. La cabina premium GranClass atrae especialmente a quienes se dirigen al norte del país, y JR East es también la creadora de la tarjeta Suica, utilizada por la mayoría de los visitantes en Japón. El grupo cuenta además con centros comerciales en estaciones, hoteles y otras áreas de negocio, y los viajeros taiwaneses pueden esperar una oferta más extensa en KKday en torno a estos ámbitos en los próximos meses.
KKday ya ofrece toda una gama de productos ferroviarios de JR East, entre ellos pases muy populares como el JR East Rail Pass y el JR Tokyo Wide Pass, que permiten a los viajeros organizar su transporte antes incluso de salir de casa. Hasta ahora, quienes viajaban con JR debían comprar sus billetes en las estaciones japonesas o resolver cada tramo del trayecto por su cuenta. Gracias a la plataforma de KKday, ahora pueden reservar en línea, antes de partir, billetes de tren solo de ida para una estación y un horario concretos.
Desde el lanzamiento de la oferta ferroviaria de JR East en KKday el año pasado, KKday observa un crecimiento constante de la demanda de estancias en las prefecturas conectadas por la red. Los mayores aumentos en el volumen de búsquedas y en la planificación de viajes más inmersivos se concentran en el norte de Japón. El lago Kawaguchi, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita y Yamagata destacan cada uno por sus propios atractivos: el tren Fuji Excursion, el arroyo de Oirase y el festival Nebuta en Aomori, los paisajes costeros de Matsushima en Miyagi, Ginzan Onsen y los monstruos de nieve del Zao en Yamagata, y la zona del lago Kawaguchi. Todos estos alicientes invitan a los viajeros a explorar la región en profundidad.
Un cupón de descuento GRANSTA para la estación de Tokio, lanzado junto a JR East el año pasado, se agotó antes de que terminara la promoción. La siguiente etapa irá aún más lejos: KKday tiene previsto reforzar su colaboración con las cadenas hoteleras del grupo JR East, con sus estaciones de esquí y con sus otras divisiones, y seguirá trabajando con administraciones locales, organismos turísticos y profesionales del sector para crear productos que unan transporte ferroviario y experiencias regionales, a fin de construir una oferta de viaje más completa para el este del archipiélago japonés.
Acerca de KKday
KKday es una plataforma en línea dedicada al turismo experiencial local, que selecciona itinerarios en profundidad por todo el mundo para que los viajeros puedan planificar, comparar y reservar en un mismo sitio, sin tener que saltar de una web a otra. Fundada en 2015 bajo la dirección de su CEO Ming Chen, la empresa está hoy presente en Taiwán, Hong Kong, Singapur, Corea, Japón, Malasia, Tailandia, Filipinas, Vietnam, Shanghái y Australia, y es la mayor plataforma de experiencias de viaje de Asia. El catálogo cuenta con más de 350 000 propuestas en 550 ciudades y 92 países, con un servicio multilingüe que ayuda a los viajeros de todo el mundo a encontrar rápidamente el itinerario que más les conviene. Fiel a su misión fundacional, ofrecer a los viajeros experiencias más memorables, KKday sigue ampliando su catálogo con opciones cada vez más cuidadas.
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