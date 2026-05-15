KKday y JR East refuerzan su alianza para impulsar el turismo ferroviario en el este de Japón

KKday y JR East estrechan su alianza con el pintoresco viaje en el Shinkansen de Akita. (Crédito de la foto: JR East)

Utiliza el JR PASS para visitar las atracciones más famosas del este de Japón (a través del proveedor de KKday).

Maravíllate ante los árboles congelados conocidos como los "Monstruos de Nieve" de Miyagi Zao (a través del proveedor de KKday).

isita Kamikochi sin complicaciones con el JR East Pass (a través del proveedor de KKday).