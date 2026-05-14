Smart Strategic Marketing presenta una nueva era del 'Live Travel Commerce' en Tianguis Turístico 2026

Estudio de TV y Live Streaming dentro del Area de Exposición Jorge Cadena, Presidente y CEO de Smart Strategic Marketing, haciendo el lanzamiento de la plataforma Lanzamiento de la Marca en Tianguis

Tripify.live y un ecosistema impulsado por inteligencia artificial los posicionan como uno de los líderes globales que transforman el marketing turístico

La industria necesita sistemas inteligentes capaces de transformar inspiración en reservaciones, relaciones en oportunidades de negocio y contenido en ingresos medibles” — Jorge Cadena, CEO of Smart Strategic Marketing, LLC

SPRING, TEXAS, TX, UNITED STATES, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- En una industria turística que evoluciona aceleradamente gracias a la inteligencia artificial, el live commerce, la personalización y la conectividad digital, Smart Strategic Marketing, liderada por su Presidente y CEO Jorge Cadena, emerge como una de las empresas más innovadoras que están redefiniendo el futuro del marketing turístico en América Latina y Estados Unidos.

Durante la histórica edición número 50 del Tianguis Turístico México en Acapulco, Smart Strategic Marketing presentó oficialmente: Tripify.live la innovadora plataforma de “Live Travel Commerce” diseñada para transformar la forma en que destinos, hoteles, oficinas de turismo, agentes de viajes y marcas turísticas conectan directamente con los viajeros en tiempo real.

El lanzamiento se convirtió en una de las activaciones más innovadoras presentadas en Tianguis, ayudando a transformar un evento tradicionalmente B2B en una experiencia híbrida capaz de conectar directamente con el consumidor final mediante transmisiones en vivo, televisión, inteligencia artificial y experiencias turísticas interactivas.

Nace una nueva categoría: Live Travel Commerce™

Tripify.live introduce una nueva categoría para la industria global:

“Live Travel Commerce™”

La plataforma integra:

• transmisiones en vivo

• promociones turísticas en tiempo real

• presentaciones de destinos

• personalización impulsada por IA

• video interactivo

• oportunidades directas de reservación

• presentaciones de proveedores

• interacción con agentes de viajes

• y métricas de ROI medibles

dentro de un solo ecosistema diseñado para llevar al viajero: “De la Inspiración a la Reservación.”

“El marketing turístico ya no puede depender únicamente de publicidad estática o campañas digitales desconectadas”, señaló Jorge Cadena, Presidente y CEO de Smart Strategic Marketing. “El futuro pertenece a ecosistemas inteligentes capaces de inspirar viajeros, conectar proveedores, generar oportunidades de networking y convertir el interés en ventas medibles en tiempo real.”

Resultados alcanzados en Tianguis Turístico 2026

A través de la activación Destino Shop Live impulsada por Tripify.live, Smart Strategic Marketing ayudó a desarrollar una de las iniciativas de live commerce turístico más ambiciosas presentadas en México.

El proyecto integró:

• transmisiones de televisión en vivo

• streaming interactivo

• promociones de destinos

• contenido turístico interactivo

• entrevistas con proveedores

• y conexión directa con consumidores

mostrando ofertas y experiencias de destinos y empresas turísticas de todo México.

Entre los resultados destacados:

• millones de personas alcanzadas mediante televisión y plataformas digitales

• promociones turísticas en vivo

• interacción en tiempo real

• exposición para proveedores turísticos

• promoción de productos turísticos

• acercamiento directo con consumidores

• integración de herramientas impulsadas por inteligencia artificial

• y oportunidades comerciales medibles para los aliados turísticos participantes

La iniciativa demostró cómo los eventos turísticos pueden evolucionar de simples ferias comerciales a: ecosistemas digitales inmersivos de comercio turístico.

Un ecosistema turístico totalmente integrado con IA

Tripify.live representa solamente una parte de la visión más amplia de Smart Strategic Marketing para modernizar la industria turística mediante infraestructura digital integrada.

La empresa ha desarrollado un ecosistema interconectado que combina medios, inteligencia artificial, networking, relaciones públicas, live commerce y motores de reservación dentro de una estrategia unificada.

Entre las principales plataformas destacan:

TravelMexico.travel

Una plataforma turística impulsada por inteligencia artificial que integra inspiración, contenido, personalización y reservaciones.

TheMarketplace.travel

Un ecosistema de networking B2B que conecta destinos, proveedores, compradores, agentes de viajes, creadores de contenido y medios mediante matchmaking inteligente y colaboración comercial.

PRTravelMatch.com

Una plataforma de relaciones públicas y networking turístico diseñada para conectar destinos, marcas, periodistas, medios y creadores de contenido mediante distribución digital y automatización.

Tripify.live

El motor de live commerce de la compañía que permite a destinos y marcas promocionar y comercializar experiencias turísticas mediante streaming interactivo y engagement impulsado por IA.

Resolviendo todo el journey del viajero

A diferencia de las agencias tradicionales enfocadas únicamente en campañas aisladas o métricas de alcance, Smart Strategic Marketing ha desarrollado un ecosistema turístico full funnel diseñado para atender cada etapa del recorrido del viajero.

Inspiración

Contenido interactivo, storytelling, inteligencia artificial y descubrimiento personalizado de destinos.

Consideración

Presentaciones en vivo, networking, relaciones públicas, experiencias personalizadas y medios interactivos.

Conversión

Motores de reservación, live commerce, interacción directa con proveedores y planeación asistida con IA.

Lealtad

Revistas interactivas, newsletters, personalización y engagement continuo con los viajeros.

Este enfoque integrado permite a destinos y marcas enfocarse no solamente en impresiones, sino en: resultados comerciales medibles.

La evolución de la inteligencia artificial aplicada al turismo.

Smart Strategic Marketing también se posiciona como pionero en la integración estratégica de inteligencia artificial dentro del marketing turístico mediante iniciativas como:

• AI Travel Twin

• inteligencia predictiva

• contenido automatizado

• networking inteligente

• personalización avanzada

• sistemas inteligentes de inteligencia turística

Actualmente la empresa desarrolla:

TravelTrade Intelligence™

una plataforma editorial inteligente para el trade turístico global que integrará noticias, networking, inteligencia comercial, promociones y oportunidades de negocio personalizadas mediante IA.

Preparando al turismo para el futuro

Mientras destinos y empresas turísticas buscan nuevas formas de generar ROI, engagement y resultados medibles, Smart Strategic Marketing considera que el futuro pertenece a:

• ecosistemas inteligentes

• personalización con IA

• live commerce

• networking integrado

• y estrategias enfocadas en conversión real.

“La industria turística ya no necesita más marketing desconectado”, concluyó Cadena. “Necesita sistemas inteligentes capaces de transformar inspiración en reservaciones, relaciones en oportunidades de negocio y contenido en ingresos medibles.”

Acerca de Smart Strategic Marketing

Smart Strategic Marketing es una empresa de marketing turístico y tecnología con sede en Houston, especializada en ecosistemas turísticos impulsados por inteligencia artificial, live commerce, medios interactivos, networking digital, inteligencia turística y soluciones integradas para destinos, oficinas de turismo, hoteles y organizaciones turísticas en América Latina y Estados Unidos.

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