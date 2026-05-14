La Gobernadora Hochul Ordena al Departamento de Conservación Ambiental Emitir una Alerta de Sequía para los Condados de Nassau y Suffolk

La gobernadora Kathy Hochul, junto con el Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York, elevó hoy el nivel de alerta de los condados de Nassau y Suffolk, pasando de "vigilancia de sequía" a "alerta de sequía", debido a la escasez de precipitaciones y a la disminución de los niveles de caudal de los arroyos y de las aguas subterráneas. Esta medida se tomó tras consultar con el Grupo de Trabajo Estatal para la Gestión de la Sequía y con las agencias federales asociadas. El estado de Nueva York insta a los residentes de los condados afectados a conservar el agua siempre que sea posible.

"El monitoreo de las condiciones de sequía para proteger el acuífero de Long Island es de vital importancia para garantizar la salud y el bienestar económico de las comunidades en Nassau y Suffolk", dijo la gobernadora Hochul. "Pedimos a todos los residentes de Long Island que adopten medidas sencillas y voluntarias para conservar el agua en sus hogares y negocios, a fin de ayudarnos a proteger el suministro hídrico".

Una "alerta" constituye el segundo de los cuatro niveles de avisos de sequía del estado; estos niveles son: vigilancia, alerta, emergencia y desastre. No existen restricciones obligatorias bajo una alerta de sequía. Durante una alerta de sequía, se intensifican las medidas voluntarias de conservación del agua, y se aconseja a los proveedores públicos de agua y a las industrias que actualicen e implementen sus planes locales de contingencia ante la sequía. Las agencias locales elaboran planes de actuación en caso de que se declare una situación de emergencia. El estado de Nueva York fomenta la conservación continua del agua para garantizar un suministro adecuado para todos los usos de emergencia.

Amanda Lefton, comisionada del Departamento de Conservación Ambiental del estado de Nueva York dijo, "Las condiciones de sequedad y las precipitaciones por debajo de lo normal en Long Island han llevado al DEC a acatar la directiva de la gobernadora Hochul de tomar medidas de precaución y emitir una alerta de sequía en los condados de Nassau y Suffolk. Los expertos del DEC continúan monitoreando las condiciones y coordinando estrechamente sus acciones con el Grupo de Trabajo Estatal para la Gestión de la Sequía. Instamos a todos los residentes de Long Island a practicar la conservación del agua para proteger el valioso suministro hídrico de la región, proveniente de su acuífero de fuente única".

Los déficits de precipitación observados en toda la región de Long Island ascienden a 4 pulgadas en los últimos tres meses y a 9 pulgadas en los últimos seis meses. Los caudales de los arroyos y los niveles de las aguas subterráneas están disminuyendo en ciertas zonas, y el pronóstico a corto plazo sugiere una probabilidad mínima de que se produzca un alivio significativo de las condiciones de sequedad. El pronóstico próximo para Long Island indica entre 0.5 y 0.6 pulgadas de precipitación hasta el próximo jueves. La perspectiva para los próximos 6 a 14 días muestra una probabilidad equitativa de condiciones húmedas, normales y secas, siendo más probable de lo habitual la presencia de temperaturas cálidas. La precipitación promedio para el mes de mayo en la estación del Servicio Meteorológico Nacional en Islip (Long Island) es de 3.3 pulgadas. El total acumulado de precipitación observada en lo que va del mes, sumado a la precipitación pronosticada para los próximos 7 días, apunta hacia un déficit mensual para mayo de entre 1.0 y 1.5 pulgadas. Esto se produce tras un déficit de 1.9 pulgadas registrado en abril.

Con el fin de proteger los recursos hídricos, se insta a los residentes de Nueva York a reducir voluntariamente su consumo de agua en exteriores. Se alienta a los propietarios de inmuebles en los condados de Nassau y Suffolk —particularmente a aquellos que dependen de pozos privados de agua subterránea— a contribuir a evitar el agravamiento de las condiciones durante las próximas semanas, siguiendo consejos para reducir el uso del agua siempre que sea posible.

Para obtener consejos sobre el ahorro de agua, visite la página web del DEC dedicada al Uso y Conservación del Agua . Para obtener más información sobre la sequía en Nueva York, visite el sitio web del DEC .

Índice Estatal de Sequía

En Nueva York, las determinaciones sobre el estado de sequía se basan en un Índice Estatal de Sequía que utiliza atributos específicos del estado de Nueva York; por consiguiente, dicho índice puede diferir de las evaluaciones nacionales de sequía. Además, las condiciones locales pueden variar, por lo que algunas zonas del estado podrían realizar sus propias determinaciones sobre la etapa de sequía utilizando criterios enfocados en el ámbito local. El DEC respalda los esfuerzos de los gobiernos locales y de otras partes interesadas para implementar medidas de conservación del agua basadas en circunstancias específicas.

Preparación ante la Sequía

Ciertos sectores tienen el potencial de verse afectados por las condiciones de sequía, entre ellos: el suministro de agua, la agricultura, los ecosistemas, la navegación y el transporte, la energía y la manufactura, así como la planificación y la preparación.

La preparación ante la sequía abarca el monitoreo y la evaluación de la climatología y de las El Grupo de Trabajo Estatal para la Gestión de la Sequía monitorea las condiciones de sequía, comunica información y coordina con las comunidades afectadas. El Grupo de Trabajo se rige por el Anexo Estatal de Coordinación para la Gestión de la Sequía, el cual se centra en la investigación, el monitoreo y las posibles acciones legislativas para ayudar a prevenir y mitigar los impactos de las sequías. Entre los miembros del Grupo de Trabajo se incluyen el DEC, la Oficina de Gestión de Emergencias del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud, el Departamento de Agricultura y Mercados, la Autoridad de Canales, la Autoridad de la Thruway y la Autoridad de Energía de Nueva York. Gracias a este esfuerzo coordinado de preparación y respuesta, es posible reducir el impacto de las condiciones de sequía en las comunidades y en el comercio.

Conozca su agua

El público puede contactar a su sistema local de suministro de agua para obtener información sobre la preparación ante sequías, sus impactos, así como avisos y actividades de respuesta. También se pueden encontrar consejos adicionales para el público sobre la conservación del agua en el Informe Anual de Calidad del Agua (AWQR) de cada sistema de suministro.

Se puede acceder a la información de contacto de los sistemas de agua y a los AWQR a través del sitio web " Know Your NY Water " (Conozca su agua en NY) o mediante los sitios web propios de los sistemas de suministro.

Prevención de incendios forestales

Los departamentos de bomberos deben verificar que sus fuentes de suministro cuenten con un abastecimiento adecuado y que las tomas de los hidrantes secos se encuentren suficientemente sumergidas.

Los residentes deben consultar con sus autoridades locales para determinar si existe alguna prohibición de quema antes de encender cualquier fuego, y asegurarse de que cualquier fuente potencial de incendio —incluyendo fogatas y cigarrillos— quede completamente extinguida .

Apoyo a los agricultoresSe recomienda monitorear regularmente los suministros de agua en las explotaciones agrícolas y comunicar cualquier inquietud a la oficina de gestión de emergencias del condado, así como a los Distritos locales de Conservación de Suelos y Aguas. La Red de Educación sobre Desastres de la Extensión Cooperativa de Cornell y el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York ofrecen recursos adicionales y apoyo a nivel local.

Asistencia para pozos de agua privados

Para obtener asistencia con pozos de agua que puedan verse afectados por la sequía:

Reporte un pozo de agua seco utilizando el Formulario de Reporte de Pozos de Agua Secos.

Comuníquese con un contratista registrado de pozos de agua para analizar las opciones adecuadas según sus necesidades individuales.

Verifique que el pozo esté seco debido a la sequía y no a otros problemas. A veces, la solución es bastante sencilla, como una válvula rota o un problema eléctrico. La única forma de determinar con certeza si un pozo está seco es midiendo el nivel del agua en su interior.

Conserve el agua durante todo el año para ayudar a prevenir los efectos de la sequía en los pozos de agua.

Considere instalar un tanque de almacenamiento de agua para ayudar a sobrellevar los periodos de sequía.

Limpie o reacondicione los pozos existentes.

Profundice los pozos existentes o perfore uno nuevo. Si perfora un pozo nuevo, clausure adecuadamente el pozo antiguo para proteger la calidad del agua subterránea.

Para obtener más información y recursos sobre la sequía, visite el sitio web del DEC.

Consejos para la conservación del agua

Para proteger los recursos hídricos, se alienta a los usuarios de agua a reducir voluntariamente el uso de agua en exteriores y a seguir estos consejos:

Riegue el césped solo cuando sea necesario; elija métodos de riego que eviten el desperdicio y riegue por la noche para reducir la evaporación y maximizar la hidratación del suelo.

Reutilice el agua recolectada en barriles de lluvia, deshumidificadores o aires acondicionados para regar las plantas.

Aumente la altura de corte de la cortadora de césped. El césped más largo es más saludable, tiene raíces más fuertes y requiere menos agua.

Utilice una escoba, y no una manguera, para limpiar entradas de vehículos y aceras.

Repare las tuberías, mangueras y grifos que tengan fugas.

Lave solo cargas completas de vajilla y ropa.

Tome duchas más cortas o llene la bañera solo parcialmente.

Instale accesorios de plomería que ahorren agua.

No deje correr el grifo para esperar a que el agua salga caliente o fría.

Lave los automóviles con menos frecuencia.

Para obtener más consejos sobre el ahorro de agua, visite la página web del DEC sobre Uso y Conservación del Agua. Para más información sobre la sequía en Nueva York, visite el sitio web del DEC.