Esamatic Srl: forte adesione iniziale all'app Costa Paradiso nella prima settimana di beta pubblica Android
Piattaforma community a due lati iperlocale raggiunge 129 utenti registrati e 33% di componente offerta nella prima settimana di beta Android.
Nei primi sette giorni di disponibilità pubblica su Android, la piattaforma ha registrato:
- 39 nuove registrazioni utente, un aumento del 43% sulla coorte di beta chiusa precedente
- 26 nuovi device Android attivi, corrispondenti all'intero parco Android installato, acquisiti interamente nella finestra di lancio
- 10 nuovi annunci di servizi pubblicati da operatori locali
- 144 interazioni in chat scambiate all'interno della community
- 75 device attivi tra iOS e Android complessivi
- 129 utenti registrati totali dall'inizio del programma
Un dato particolarmente interessante per le dinamiche tipiche di un marketplace early-stage è la composizione a due lati della piattaforma. 42 dei 129 utenti registrati (33%) sono partecipanti del lato offerta: proprietari di immobili, residenti con doppio ruolo (sia come ospiti sia come fornitori di servizi locali) e operatori autorizzati. I marketplace nelle prime settimane di vita faticano tipicamente a popolare il lato offerta prima della domanda; il lancio di Costa Paradiso ha finora invertito questo schema, con lato offerta e lato domanda che crescono in parallelo.
"Costa Paradiso è una micro-comunità di qualche migliaio di lotti, ma concentra un'alta densità di proprietari di case, residenti stagionali e operatori locali che storicamente si sono coordinati attraverso canali informali", ha dichiarato Andrea Soldano, fondatore di Esamatic Srl. "La nostra ipotesi era che un'applicazione progettata sui vincoli di una piccola geografia reale, invece che provare a scalare funzionalità generiche su un'audience nazionale, avrebbe visto engagement più rapido ed equilibrio domanda-offerta più sano fin dal primo giorno. I dati della prima settimana di disponibilità Android sono coerenti con questa ipotesi, e li consideriamo una validazione del modello hyperlocal-first."
L'applicazione Costa Paradiso è costruita su un'architettura serverless edge basata su Cloudflare Workers, D1 e Vectorize, e integra un concierge AI che effettua ricerca semantica nel catalogo dei servizi locali. L'applicazione è disponibile sia su iOS (Apple App Store) sia su Android (Google Play, beta pubblica), con i link di download unificati su https://costaparadiso.app/download.
Esamatic prevede di pubblicare un aggiornamento sulle performance alla chiusura della fase beta Android, includendo volume di richieste di prenotazione, coorti di retention e crescita del lato offerta.
Esamatic Srl
Esamatic Srl è una software house italiana con sede a Milano, Microsoft Partner. L'applicazione Costa Paradiso è una piattaforma community iperlocale che combina prenotazione case vacanza, directory di servizi locali e un concierge basato su intelligenza artificiale per residenti, proprietari e visitatori della comunità costiera di Costa Paradiso in Sardegna. Maggiori informazioni: https://costaparadiso.app
Andrea Soldano
Esamatic srl
+39 340 246 9984
soldano@esamatic.it
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