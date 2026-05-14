Gobernador Newsom anuncia un presupuesto revisado que elimina el déficit de California, mantiene las inversiones para las familias trabajadoras, el cuidado de salud, la educación y las empresas

El presupuesto revisado equilibra tanto el año fiscal 2026-27 como el 2027-28, logrando al mismo tiempo un progreso sustancial en la reducción de los déficits operativos a largo plazo en los años venideros.

El presupuesto revisado no propone nuevos compromisos significativos de gastos recurrentes con cargo al Fondo General. En su lugar, el plan del Gobernador prioriza la contención fiscal, la sostenibilidad a largo plazo y la protección del estado frente a la futura volatilidad económica.

Para fortalecer la posición de California a largo plazo, el presupuesto deposita $9.7 mil millones en la Cuenta de Reserva de Excedentes (conocido en inglés como Surplus Holding Account) del estado, con el fin de respaldar los futuros años fiscales y evitar comprometer en exceso los ingresos durante condiciones económicas inciertas. Asimismo, mantiene cerca de $30 mil millones de dólares en reservas combinadas —cifra que ha crecido un 30% desde que el Gobernador Newsom asumió cargo — incluyendo un aumento en el fondo de los días de necesidad (conocido en inglés como Rainy Day Fund).

Al tiempo que restablece la estabilidad fiscal, el presupuesto revisado mantiene importantes inversiones en la asequibilidad y en servicios esenciales, entre las que se incluyen:

Una inversión de $300 millones para proteger la asequibilidad del cuidado de salud tras el fracaso de Trump en la renovación de los subsidios de La Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (conocido en inglés como Affordable Care Act)

Una reducción fiscal del 50% para cientos de miles de nuevas pequeñas empresas mediante la disminución de las tarifas para las sociedades de responsabilidad limitada (conocido en inglés como LLC)

Una subvención récord de $5 mil millones destinada a prioridades tales como la formación y el apoyo a los maestros

La mayor inversión en educación especial en la historia de California – un aumento permanente de $2.4 mil millones

Una inversión de $500 millones para ampliar el apoyo en lectoescritura y matemáticas en las escuelas con mayores necesidades

Un nuevo fondo de $100 millones para la reconstrucción tras desastres, destinado a ayudar a los damnificados por incendios forestales a reconstruir sus hogares

Nuevas reformas en las materias de vivienda asequible para reducir los costos de construcción y crear más viviendas

El texto completo del documento de resumen del presupuesto del Gobernador está disponible en ebudget.ca.gov. Aquí puede consultar una hoja informativa en inglés.

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