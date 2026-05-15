Joachim and the Apocalypse

Festa do Espírito Santo 2026, o filme espiritual do ano disponível no mundo

A Primeira foi a Era do medo. A Segunda foi a Era da fé. A Terceira, a Era do Espírito, será a Era do Amor.” — Joaquim de Fiore

BRAZIL, May 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Por ocasião da Festa do Espírito Santo 2026, chega às plataformas internacionais o primeiro filme dedicado ao monge que anunciou a profecia do “Terceiro Tempo” do Espírito Santo. Uma obra que nos conduz à descoberta de uma mensagem profética que vem de longe e que nos faz viver ainda mais de perto o sentido da ‘Festa do Divino’, celebrada com fervor de Portugal ao Brasil, passando pelos Açores.“Joachim and the Apocalypse”, dirigido por Jordan River, narra a epopeia de um homem que — entre os cumes dos mosteiros e o silêncio do século XII — vislumbrou uma verdade universal. Um relato poderoso e atual sobre o destino humano e o sentido do nosso tempo.Joaquim de Fiore foi exegeta, filósofo e místico. Após receber de Papa Lúcio III a licença para escrever, compôs visões proféticas e uma interpretação original do Livro do Apocalipse. Fundou a Ordem Florense e deixou um legado que inspirou, ao longo dos séculos, artistas e pensadores como Dante, Montaigne, Hegel, Joyce, Michelangelo e Cristóvão Colombo. O próprio Colombo, em suas cartas, citava frequentemente o Abade Joaquim, vendo nas suas descobertas a realização da profecia sobre a expansão da mensagem do Espírito até os confins da Terra.Em 1.º de setembro de 2024, durante o Dia Mundial da Criação, o Papa Francisco recordou Joaquim de Fiore como aquele que “soube indicar o ideal de um novo espírito de convivência entre os homens”.O filme, premiado em diversos festivais internacionais e selecionado para o Oscar2025, recebeu palavras significativas do Papa Francisco poucos meses antes da sua morte, reconhecendo ao realizador o “meritório trabalho cinematográfico sobre a figura do grande Abade”. Recentemente, Jordan River também foi recebido em audiência pelo Papa Leão, a quem entregou uma cópia da obra.Depois de conquistar Itália, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Japão, “Joachim and the Apocalypse” chega agora ao mundo inteiro. Graças a acordos com os principais líderes globais AVOD/FAST — entre eles Future Today (Fawesome) e especialmente PLEX — o filme está disponível gratuitamente em mais de 200 países, incluindo Brasil, Portugal e Açores.Nesses territórios, a visão do filme durante a semana de 25 de maio ganha um significado especial porque convida um público global a redescobrir o sentido do Tempo da Era do Espírito — aquele que estamos vivendo — e a compreender mais de perto algumas das tradições mais queridas, como a ‘Festa do Divino’.O filme está legendado em mais de 50 idiomas e pode ser assistido gratuitamente, sem qualquer assinatura.

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