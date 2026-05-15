Business Reporter : Pourquoi les méthodes de construction deviennent cruciales pour la rentabilité des data centers

Comment les approches de construction industrialisées redéfinissent l’efficacité, l’évolutivité et les rendements dans le secteur des centres de données

LONDON, UNITED KINGDOM, May 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Dans un article publié dans Business Reporter, les experts du secteur de Victaulic, leader des solutions d’assemblage mécanique de tuyauterie, de contrôle des fluides et de protection incendie, ont souligné que la méthodologie de construction des data centers devient un facteur décisif de leur rentabilité globale. Alors que la demande en infrastructures numériques s’accélère, portée par l’IA, le cloud computing et les applications gourmandes en données, les approches de construction traditionnelles peinent de plus en plus à répondre aux exigences de rapidité, de maîtrise des coûts et d’évolutivité.La manière dont les centres de données sont construits est au cœur de leur performance financière. Les modèles de construction conventionnels entraînent souvent des retards, des dépassements de coûts et des inefficacités qui affectent directement les délais de mise sur le marché et le retour sur investissement. Dans un secteur où la demande de capacité explose, ces contraintes peuvent fortement limiter la capacité des opérateurs à rester compétitifs.Les méthodes de construction industrialisées et modulaires transforment ce paysage. En déplaçant une part importante du processus de construction hors site, dans des environnements d’usine contrôlés, les promoteurs peuvent standardiser les composants, réduire les délais de construction et améliorer la constance de la qualité. Cette approche permet un déploiement plus rapide des capacités tout en réduisant les risques sur site et les contraintes liées à la main-d’œuvre.L’approche du système d’assemblage mécanique par rainurage de Victaulic offre plusieurs avantages clairs dans les environnements de centres de données :• Une installation jusqu’à dix fois plus rapide que les méthodes d’assemblage traditionnelles• Aucune émission de fumées sur site• Une qualité constante, indépendante de la main-d’œuvre sur siteCes méthodes apportent une plus grande prévisibilité aux coûts et aux délais des projets, deux variables essentielles pour les investisseurs comme pour les exploitants. La possibilité de reproduire des conceptions éprouvées sur plusieurs sites permet également des stratégies d’expansion plus évolutives, en alignant la croissance des infrastructures sur l’évolution de la demande.Les considérations de durabilité renforcent encore cette évolution. Des processus de construction optimisés peuvent réduire le gaspillage de matériaux, améliorer l’efficacité énergétique et favoriser des pratiques de développement plus responsables sur le plan environnemental, ce qui devient un facteur de plus en plus important à mesure que les exigences réglementaires et celles des parties prenantes augmentent.Pour tirer pleinement parti de ces avantages, il est impératif de repenser les modèles traditionnels de réalisation des projets et d’adopter des stratégies de construction plus intégrées, standardisées et axées sur la technologie. Ceux qui le feront seront mieux placés pour livrer des capacités de centres de données au rythme, au coût et avec l’efficacité qu’exige l’économie numérique d’aujourd’hui.Pour en savoir plus sur la manière dont les méthodologies de construction redéfinissent la rentabilité des centres de données, lisez l’article complet Business ReporterBusiness Reporter est une entreprise primée qui produit des suppléments publiés dans The Guardian et City AM, ainsi que du contenu publié sur les plateformes en ligne de Business Reporter sur Bloomberg.com, Independent.co.uk, Business Insider Germany et Le Figaro, offrant des informations et des analyses sur les enjeux qui touchent la communauté économique internationale. Elle organise également des conférences, des débats, des réunions-déjeuners et des sommets exclusifs.VictaulicDepuis 1919, les solutions d’assemblage de tuyauterie et de contrôle des fluides de Victaulic optimisent la productivité de la construction et réduisent les risques, garantissant que les projets soient réalisés en toute sécurité, dans les délais et dans le respect du budget. Porté par un esprit d’innovation continue, le portefeuille de Victaulic, fort de plus de 100 000 produits et technologies brevetées, favorise la liberté de conception ainsi que la simplification de l’inspection et de la maintenance pendant toute la durée de vie de n’importe quel système. Avec plus de 5 500 employés et 55 installations internationales, Victaulic aide ses clients dans plus de 140 pays à réussir dans l’industrie mondiale de la construction. Des bâtiments les plus hauts aux mines les plus profondes, les clients font confiance à nos produits pour accroître la durabilité globale des systèmes dans les projets de construction et les conditions d’exploitation les plus exigeants.

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