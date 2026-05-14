Lux Travel DMC Define Su Ambición de Introducir Nuevos Productos Sostenibles para Viajes de Vietnam y Camboya 10 Dias
Lux Travel DMC ampliará experiencias de Vietnam y Camboya 10 dias con viajes sostenibles, auténticos y personalizados para viajeros premium.
Lux Travel DMC continúa reforzando su posición como referente en turismo de lujo y sostenible mediante el desarrollo de productos que integran inmersión cultural, responsabilidad ambiental y experiencias altamente personalizadas, respondiendo así a la creciente demanda mundial de viajes conscientes y significativos.
La nueva iniciativa refleja una transformación más amplia dentro del segmento premium, donde la exclusividad ya no se define únicamente por el confort y la calidad del servicio, sino también por la autenticidad, la sostenibilidad y la profundidad emocional de la experiencia. Los nuevos programas de Vietnam y Camboya 10 días han sido concebidos para equilibrar exploración, descanso y conexión cultural en una propuesta de viaje más humana y enriquecedora.
En el centro de este proyecto se encuentra el compromiso estratégico de Lux Travel DMC con la innovación en productos turísticos sostenibles. La empresa busca diseñar experiencias que reduzcan el impacto ambiental y generen beneficios reales para las comunidades locales. Como compañía con orientación ESG certificada, Lux Travel DMC integra principios ambientales, sociales y de gobernanza en toda su operación, garantizando que la sostenibilidad sea un valor estructural y no simplemente un complemento comercial.
Los futuros itinerarios de Vietnam y Camboya 10 días están pensados para viajeros exigentes provenientes de Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico que desean experiencias más profundas que los circuitos turísticos tradicionales. Este perfil de viajero valora especialmente el “slow travel”, una filosofía que permite descubrir cada destino con mayor calma y autenticidad en lugar de seguir recorridos acelerados y superficiales.
Uno de los elementos distintivos de la estrategia es su fuerte énfasis en los principios del turismo lento. Al extender el tiempo de permanencia en cada destino y reducir desplazamientos innecesarios, Lux Travel DMC busca crear experiencias de Vietnam y Camboya de 10 días más reflexivas y sostenibles, favoreciendo una comprensión más profunda de la historia, la cultura y la identidad regional. Este enfoque también contribuye a disminuir la huella de carbono asociada a los tradicionales viajes multidestino.
Paralelamente, la personalización continúa siendo un componente esencial de la filosofía de la compañía. Cada itinerario se diseña completamente a medida, permitiendo adaptar el ritmo, las actividades y los intereses específicos de cada viajero. Los huéspedes pueden disfrutar de encuentros culturales exclusivos, exploraciones patrimoniales privadas, experiencias gastronómicas locales y accesos privilegiados a sitios históricos cuidadosamente seleccionados para combinar autenticidad y confort.
La empresa subraya además que su estrategia de desarrollo sostenible está vinculada directamente a la creación de valor a largo plazo para los destinos. A través de colaboraciones con alojamientos de propiedad local, iniciativas de turismo comunitario y redes de proveedores responsables, Lux Travel DMC busca garantizar que los beneficios económicos derivados de los viajes de Vietnam y Camboya 10 días contribuyan de manera positiva al desarrollo local y a la preservación cultural y ambiental.
A diferencia de los operadores turísticos convencionales, Lux Travel DMC se posiciona como diseñador de experiencias de lujo responsables. Esta diferenciación se ve reforzada por su certificación ESG y por su compromiso continuo con prácticas sostenibles, incluyendo la reducción de residuos, el abastecimiento ético y la concienciación ambiental dentro de toda su cadena de valor.
Al hablar sobre esta iniciativa, la dirección de la compañía destacó la importancia de redefinir el concepto de lujo en un entorno turístico global en constante transformación.
“Creemos que el futuro del turismo de lujo se basa en la responsabilidad, la autenticidad y las conexiones significativas”, afirmó Mr. Ha Tien Hung, Assistant Director of Sales & Marketing de Lux Travel DMC. “Nuestros programas de Vietnam y Camboya 10 días no solo buscan mostrar la belleza de Indochina, sino también garantizar que cada experiencia contribuya positivamente a las comunidades locales y al medio ambiente. Para nosotros, la sostenibilidad no es una tendencia pasajera, sino un compromiso a largo plazo.”
La dirección añadió que los viajeros modernos desean cada vez más experiencias alineadas con sus valores personales. En respuesta a ello, Lux Travel DMC continúa desarrollando productos que permitan descubrir el Sudeste Asiático de una manera enriquecedora y éticamente consciente, sin renunciar al confort, a la exclusividad ni a la excelencia en el servicio.
A medida que el turismo global evoluciona, esta iniciativa representa una clara declaración de intenciones: redefinir el lujo no como exceso, sino como una experiencia reflexiva, sostenible y profundamente humana. Con sus nuevos programas de Vietnam y Camboya 10 días, Lux Travel DMC reafirma su visión de un futuro donde el turismo premium genere un impacto positivo y duradero tanto para los viajeros como para los destinos que visitan.
Fundada con la visión de elevar el turismo experiencial en el Sudeste Asiático, Lux Travel DMC se ha consolidado como una de las compañías líderes de gestión de destinos en Vietnam, especializada en viajes de lujo personalizados por Indochina. Gracias a su inversión continua en innovación sostenible y diseño responsable, la empresa aspira a liderar una nueva generación de experiencias de Vietnam y Camboya 10 días centradas en la autenticidad, la conexión humana y la sostenibilidad a largo plazo.
Nguyen Huyen
Lux Travel DMC
+84 97 904 09 24
email us here
Visit us on social media:
Instagram
Facebook
YouTube
X
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.