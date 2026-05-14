KKday et JR East renforcent leur partenariat pour développer le tourisme ferroviaire dans l’est du Japon

KKday et JR East renforcent leur partenariat autour du trajet pittoresque de l'Akita Shinkansen. (Crédit photo : JR East) Utilisez le JR PASS pour visiter les sites célèbres de l'est du Japon (via le partenaire de KKday). Émerveillez-vous devant les arbres gelés surnommés les « Monstres de neige » de Miyagi Zao (via le partenaire de KKday). Visitez Kamikochi en toute simplicité avec le JR East Pass (via le partenaire de KKday). Admirez les paysages idylliques de Matsushima (via le partenaire de KKday).

Accès facilité au Tohoku pour les Taïwanais, réservations souples pour le train comme pour les expériences locales, et collaborations à venir au sein de JR East

TOKYO, JAPAN, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- KKday annonce aujourd’hui un nouvel accord avec East Japan Railway Company (JR East). En associant le vaste réseau ferroviaire de l’opérateur à la plateforme de voyage mondiale de KKday, les deux entreprises comptent dynamiser le tourisme dans l’est du Japon. L’accord se concentrera sur des destinations telles qu’Aomori, Iwate, Karuizawa, Kanazawa, Yamagata et Fukushima, et permettra aux voyageurs de réserver de façon flexible et d’adapter leur itinéraire en toute simplicité. Les deux entreprises prévoient également de lancer de nouveaux produits combinant transport ferroviaire et expériences locales.JR East est l’un des plus grands opérateurs ferroviaires du Japon. Son réseau couvre Tokyo, le Tohoku et la région de Koshinetsu, et comprend des lignes majeures comme la Yamanote et le Shinkansen du Tohoku, ce qui en fait la colonne vertébrale du tourisme régional dans toute la zone. La cabine premium GranClass de l’opérateur séduit particulièrement les voyageurs en partance pour le nord du pays, et JR East est également à l’origine de la carte Suica, utilisée par la plupart des visiteurs au Japon. Le groupe compte par ailleurs des centres commerciaux en gare, des hôtels et d’autres branches d’activité, et les voyageurs taïwanais peuvent s’attendre à découvrir sur KKday une offre élargie autour de ces différents univers dans les mois à venir.KKday propose déjà toute une gamme de produits ferroviaires JR East, notamment des passes très populaires comme le JR East Rail Pass et le JR Tokyo Wide Pass, qui permettent aux voyageurs de préparer leur transport avant même le départ. Auparavant, les voyageurs qui empruntaient le réseau JR devaient acheter leurs billets dans les gares japonaises ou organiser eux-mêmes chaque étape de leur trajet. Grâce à la plateforme KKday, ils peuvent désormais réserver en ligne, avant leur départ, des billets ferroviaires pour une gare et un horaire précis, en aller simple.Depuis le lancement de ses produits ferroviaires JR East l’an dernier, KKday observe une croissance régulière de la demande pour des séjours dans les préfectures desservies par le réseau. Les plus fortes hausses du volume des recherches et de la préparation de séjours plus immersifs se concentrent dans le nord du Japon. Le lac Kawaguchi, Aomori, Iwate, Miyagi, Akita et Yamagata se distinguent chacun par leurs propres atouts : le train Fuji Excursion, le ruisseau d’Oirase et le festival Nebuta à Aomori, les paysages côtiers de Matsushima à Miyagi, Ginzan Onsen et les monstres de neige du Zao à Yamagata, ainsi que la région du lac Kawaguchi. Autant de richesses qui incitent les voyageurs à explorer la région en profondeur.Un bon de réduction GRANSTA à la gare de Tokyo, mis en vente avec JR East l’an dernier, avait été épuisé avant la fin de la promotion. La prochaine étape ira encore plus loin : KKday compte étendre sa collaboration aux chaînes hôtelières du groupe JR East, à ses stations de ski et à ses autres branches d’activité, et continuera de travailler avec les collectivités locales, les organismes touristiques et les professionnels du voyage pour développer des produits qui marient transport ferroviaire et expériences régionales, afin de bâtir une offre de voyage plus complète à destination de l’est du Japon.À propos de KKdayKKday est une plateforme en ligne dédiée aux expériences de voyage locales, qui sélectionne des itinéraires approfondis aux quatre coins du monde afin que les voyageurs puissent planifier, comparer et réserver au même endroit, sans avoir à jongler entre plusieurs sites. Fondée en 2015 sous la direction du PDG Ming Chen, l’entreprise est aujourd’hui présente à Taïwan, Hong Kong, Singapour, en Corée, au Japon, en Malaisie, en Thaïlande, aux Philippines, au Vietnam, à Shanghai et en Australie, et constitue la plus grande plateforme d’expériences de voyage en Asie. Le catalogue compte plus de 350 000 offres dans 550 villes et 92 pays, avec un service multilingue qui aide les voyageurs du monde entier à trouver rapidement l’itinéraire qui leur correspond. Fidèle à sa mission fondatrice, à savoir offrir aux voyageurs de plus belles aventures, KKday continue d’enrichir son catalogue avec des offres toujours plus haut de gamme.

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