La Gobernadora Hochul y el Comité Anfitrión Nynj de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ Anuncian una Reducción de Precios y la Ampliación Del Servicio Oficial de Transporte Al Estadio Nynj para los Partidos de la Copa Mundial

La gobernadora Kathy Hochul y el Comité Anfitrión NYNJ de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ anunciaron hoy mejoras significativas en el servicio oficial de autobuses de transporte al estadio NYNJ para los aficionados que viajan hacia y desde los partidos de la Copa Mundial. Gracias al apoyo del Estado de Nueva York y de los patrocinadores, el costo de los boletos de autobús de ida y vuelta para los partidos se reducirá del precio inicial de $80 a $20. Para garantizar que los neoyorquinos tengan acceso prioritario a este servicio de autobuses mejorado, el 20 por ciento de los boletos de autobús para cada partido se reservará exclusivamente para los residentes del Estado de Nueva York. Los boletos restantes estarán disponibles para todos los aficionados que asistan a los partidos, incluidos los neoyorquinos.

"Ser sede de la Copa Mundial es una oportunidad única en una generación para los neoyorquinos, y estamos haciendo que este evento de clase mundial sea lo más asequible y accesible posible", dijo la gobernadora Hochul. "Un servicio de transporte en autobús más económico es una decisión obvia: ahorra dinero a los aficionados y facilita el traslado a los partidos, especialmente para los neoyorquinos que tienen acceso a boletos exclusivos a este nuevo precio más bajo. Esta es su Copa Mundial y, desde Buffalo hasta Brooklyn, los neoyorquinos deberían poder disfrutar de cada momento de ella".

Alex Lasry, director ejecutivo del Comité Anfitrión NYNJ de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dijo: "Crear una experiencia de la Copa Mundial que sea accesible tanto para los aficionados que visitan nuestra región como para las personas que consideran a Nueva York y Nueva Jersey su hogar es una prioridad fundamental para nosotros. Estamos increíblemente agradecidos con la gobernadora Hochul por ayudarnos a ampliar la capacidad del servicio de transporte y reducir las tarifas de ida y vuelta de $80 a $20. Estas mejoras proporcionarán una opción de transporte asequible y conveniente, al tiempo que impulsan nuestra misión de ofrecer un evento único en la vida tanto para los residentes como para los visitantes".

Las entradas ya están a la venta para los aficionados que cuenten con boletos para los partidos, y pueden adquirirse aquí. Para garantizar la máxima conexión con los servicios de transporte público en toda la región de la ciudad de Nueva York, los autobuses partirán desde la Terminal de Autobuses de la Autoridad Portuaria (Port Authority Bus Terminal) y desde dos puntos de recogida adicionales: Midtown East (al este de la Terminal Grand Central) y Midtown North (al oeste de Central Park). Las ubicaciones exactas se comunicarán a los titulares de las entradas en las próximas semanas. Anticipándose al aumento en la demanda de entradas debido a este precio más asequible, y con el fin de fomentar el uso del transporte público para ir y volver de los partidos, la capacidad de los autobuses se ha ampliado: de las 10,000 plazas iniciales se ha pasado a 18,000 plazas para cinco partidos y a 12,000 para otros tres encuentros. Para hacer posible este servicio mejorado, se han obtenido autobuses escolares adicionales a través de Highland Electric Fleets, con el apoyo de New York City School Bus Umbrella Services, Inc. (NYCSBUS).

Los aficionados que hayan adquirido previamente entradas para el servicio oficial de transporte (Official NYNJ Stadium Shuttle) para los partidos correspondientes recibirán automáticamente un reembolso de 60 dólares.

Justin Brannan, Director de Operaciones de Grandes Eventos del Estado de Nueva York, dijo: “Nuestro enfoque en la asequibilidad y la accesibilidad no cambia solo porque la Copa del Mundo haya llegado a la ciudad; al contrario, estamos redoblando nuestros esfuerzos. Para la gobernadora Hochul, esto significa garantizar que los neoyorquinos de todos los rincones de este gran estado puedan participar en esta celebración mundial del "deporte rey". Mediante la colaboración con el Comité Anfitrión para reducir significativamente los costos de transporte, la organización de eventos gratuitos para ver los partidos —desde Staten Island hasta Silo City—, la facilitación de la participación de las comunidades locales y las pequeñas empresas en las celebraciones, y la inversión en iniciativas juveniles a largo plazo —como "NY Kicks"— para llevar inversiones de legado a los barrios con menos recursos, la gobernadora Hochul se está asegurando de que este momento único en la vida sea disfrutado por todos, y no solo por unos pocos”.

Este servicio de transporte en autobús, asequible y mejorado, se suma a los esfuerzos de la gobernadora Hochul para garantizar que todos los neoyorquinos puedan disfrutar de esta histórica Copa del Mundo. El lunes, la gobernadora anunció que ya están disponibles las entradas gratuitas para la primera de las dos “Experiencias Emblemáticas de Visualización de la Copa del Mundo” organizadas por el Estado de Nueva York, la cual tendrá lugar en la Universidad de Stony Brook, en Long Island. En abril, la gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani y el Comité Anfitrión NYNJ anunciaron la celebración de eventos gratuitos para los aficionados en los cinco distritos (boroughs) de la ciudad de Nueva York. La Gobernadora también ha anunciado que 12 proyectos comunitarios en todo el estado recibirán fondos de subvención como parte del Programa de Subvenciones para la Copa Mundial Comunitaria del Estado de Nueva York, lo que incluye proyecciones públicas gratuitas en Silo City, Buffalo.

Como parte del presupuesto para el Año Fiscal 2027, la Gobernadora también ha impulsado *NY Kicks*, una nueva iniciativa destinada a ampliar el acceso de los jóvenes al fútbol mediante la inversión en nuevas instalaciones futbolísticas y programas comunitarios en zonas desfavorecidas de todo el estado. *NY Kicks* también promueve la iniciativa de la Gobernadora Hochul titulada *Get Offline, Get Outside* (Desconéctate, sal al aire libre), la cual anima a los neoyorquinos a desconectarse de sus dispositivos electrónicos y pasar tiempo al aire libre en sus comunidades, activando para ello espacios públicos en todo el estado y creando experiencias compartidas y dinámicas para las familias.

El mes pasado, la Gobernadora Hochul anunció que los organizadores de eventos podrán servir alcohol en activaciones realizadas fuera de sus locales habituales durante el transcurso de la Copa Mundial, solicitando para ello un “Permiso de un día para la Copa Mundial” a través de la Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York. Los bares y restaurantes podrán utilizar este proceso de permiso de un día para habilitar espacios exteriores contiguos a sus establecimientos y organizar eventos durante la Copa Mundial, a diferencia del límite actual de cuatro días. Además, la Gobernadora está colaborando con la legislatura para autorizar una ampliación temporal del horario de funcionamiento permitido durante la Copa Mundial, lo que permitirá a bares, restaurantes y otros establecimientos elegibles con servicio en el local permanecer abiertos siempre que se transmitan partidos en directo.

Estos esfuerzos también se enmarcan en la estrategia más amplia del Estado para maximizar los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados a la celebración de partidos durante el torneo.

Estos eventos, aptos para toda la familia, forman parte del esfuerzo coordinado del Estado de Nueva York para maximizar el impacto económico y a nivel estatal de la Copa Mundial 2026, uniendo a las comunidades para vivir este momento histórico de alcance global muy cerca de sus hogares, al tiempo que se impulsan inversiones a largo plazo en el fútbol juvenil y en la infraestructura comunitaria.

Para obtener actualizaciones adicionales sobre el transporte, información sobre los partidos y detalles sobre las experiencias para los aficionados en toda la región con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, visite el sitio web del Comité Anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en NY y NJ.

Para más información, incluyendo cómo registrarse para recibir notificaciones sobre futuros anuncios del Estado de Nueva York relacionados con la Copa Mundial, visite el sitio web de *I LOVE NY* aquí .