La Gobernadora Hochul Anuncia Programas para el Fin de Semana de Memorial Day en el Parque Estatal Jones Beach para Conmemorar el 250.º Aniversario de la Revolución Estadounidense

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los detalles de un gran evento en el Parque Estatal Jones Beach para conmemorar el 250.º aniversario de la Revolución Estadounidense durante el fin de semana del Día de los Caídos (Memorial Day), los días 23 y 24 de mayo. La gobernadora Hochul también anunció que el estacionamiento será gratuito en el Parque Estatal Jones Beach durante todo el fin de semana del Día de los Caídos, haciendo que el evento sea aún más asequible y accesible para las familias de Nueva York. El evento contará con una aldea histórica compuesta por recreadores locales y exhibiciones que destacarán el papel de Long Island en la Guerra de la Independencia, así como una actuación musical en vivo y un espectáculo aéreo sincronizado de hasta 1,000 drones iluminados para cerrar el programa la noche del domingo.

"Este emocionante evento de dos días en el Parque Estatal Jones Beach será un inicio increíble para la temporada de verano en Long Island; y, gracias al estacionamiento gratuito, lo estamos haciendo aún más asequible y accesible para las familias de Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. "El 250.º aniversario de la Revolución Estadounidense es una oportunidad inigualable para conmemorar la historia de Nueva York y promover al estado como un destino de primer nivel para los visitantes. Espero con entusiasmo los eventos que se celebrarán en todo el estado este año para resaltar nuestro espíritu revolucionario y recordar al mundo que los neoyorquinos siempre han estado a la vanguardia de la lucha continua por la libertad y la igualdad".

El gran cierre de la noche del domingo comenzará con un tributo musical patriótico a las fuerzas armadas. La actuación tendrá lugar en el escenario al aire libre (Bandshell) del Central Mall, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. A las 9:00 p. m., dará comienzo un espectáculo de luces con drones de 20 minutos de duración, producido por Grizzly Entertainment. El espectáculo aéreo presentará diseños de animación realizados con hasta 1,000 drones. Las animaciones incluirán símbolos e imágenes patrióticas para celebrar el 250.º aniversario de nuestra nación y rendir homenaje al personal militar. El punto principal de observación del espectáculo será el Central Mall del parque, donde la música se transmitirá simultáneamente a lo largo del paseo marítimo para ofrecer una experiencia visual interactiva.

Kathy Moser, Comisionada Interina de los Parques Estatales de Nueva York, dijo: “El Parque Estatal Jones Beach, durante el fin de semana del Memorial Day, es el lugar ideal para dar la bienvenida a miles de neoyorquinos de todas partes, quienes se unirán a la conmemoración del 250.º aniversario de la Revolución Americana. Este emocionante evento representa una oportunidad para reflexionar sobre nuestra historia y rendir homenaje a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, al tiempo que disfrutamos del inicio de la temporada de Verano”.

Tanto el sábado como el domingo, recreadores históricos representarán diversos acontecimientos del pasado e ilustrarán el modo de vida de 1776. Esta “Aldea de Recreación” estará situada entre las áreas de estacionamiento 3 y 4, con un horario de 12:00 p. m. a 6:00 p. m. El programa incluye:

Historiadores vivientes ataviados con vestuario de época, que representarán al 5.º Regimiento de Nueva York, así como al Regimiento de Rhode Island (una unidad afroamericana).

Una obra teatral de recreación histórica protagonizada por cuatro neoyorquinos firmantes de la Declaración de Independencia: William Floyd, Francis Lewis, Philip Livingston y Lewis Morris.

Una lectura dramática de la Declaración de Independencia a cargo de un actor que encarnará a Thomas Jefferson.

Cocina colonial (solo el domingo): una demostración culinaria histórica que recrea la época, realizada en un hogar a cielo abierto.

Exposición cultural Shinnecock: una experiencia inmersiva sobre la vida tradicional indígena, con una muestra que exhibe métodos de cocina ancestrales, prácticas culturales sostenibles y una visión profunda de las tradiciones indígenas.

Recreadores que encarnan a George Washington, Benjamin Tallmadge y al oficial de dragones Stephen Moylan harán su aparición a caballo. También estarán presentes otros recreadores que representarán a James Madison, Thomas Jefferson, John Adams, Alexander Hamilton y Benjamin Franklin.

¡Miren al cielo para avistar los legendarios “Warbirds”! Estas aeronaves representan más de 80 años de historia de la aviación y provienen del American Airpower Museum, ubicado en el Aeropuerto Republic. Los sobrevuelos se realizarán a lo largo de cada jornada, comenzando a las 12:00 p. m.

Además, el concesionario de servicios del parque ampliará su oferta gastronómica durante el fin de semana con la instalación de tres carpas temporales en el paseo marítimo central (Center Boardwalk). En el West Bathhouse, un auténtico *food truck* de comida griega ofrecerá un sabor del Mediterráneo a pocos pasos de la playa.

El fin de semana del Memorial Day marca también el inicio de la temporada de baño en la playa dentro del Parque Estatal Jones Beach. Para obtener más información sobre los horarios y las actividades, visite https://parks.ny.gov/visit/state-parks/jones-beach-state-park

El programa del fin de semana del Memorial Day en Jones Beach forma parte de la conmemoración que el Estado de Nueva York realiza del 250.º aniversario de la Revolución Americana en todo el estado. Entre las oportunidades adicionales para celebrar este aniversario se incluyen:

Eventos conmemorativos : Desde el desfile de grandes veleros "Sail4th" en la ciudad de Nueva York hasta fascinantes recreaciones históricas de los sucesos de la Guerra de la Independencia, se han programado cerca de 200 actividades y exposiciones inmersivas en todo el estado, con nuevas opciones que se añaden con regularidad. Los eventos pueden consultarse en el sitio web de I LOVE NY aquí .

: Desde el desfile de grandes veleros "Sail4th" en la ciudad de Nueva York hasta fascinantes recreaciones históricas de los sucesos de la Guerra de la Independencia, se han programado cerca de 200 actividades y exposiciones inmersivas en todo el estado, con nuevas opciones que se añaden con regularidad. Los eventos pueden consultarse en el sitio web de I LOVE NY aquí . Exposición itinerante: La exposición itinerante "Revisit the Revolution" (Revisite la Revolución), organizada por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, reunirá artefactos de gran importancia histórica procedentes de todo el sistema de sitios históricos estatales para narrar la historia del influyente papel de Nueva York en la Guerra de la Independencia. La exposición estará disponible en préstamo para sitios históricos, parques, bibliotecas y otras instituciones en todo el estado de Nueva York. Su primera parada será el Sitio Histórico Estatal Senate House, en Kingston, el 30 de mayo. La información sobre cómo solicitar el préstamo de la exposición y sus próximas paradas se publicará aquí.

La exposición itinerante "Revisit the Revolution" (Revisite la Revolución), organizada por la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica, reunirá artefactos de gran importancia histórica procedentes de todo el sistema de sitios históricos estatales para narrar la historia del influyente papel de Nueva York en la Guerra de la Independencia. La exposición estará disponible en préstamo para sitios históricos, parques, bibliotecas y otras instituciones en todo el estado de Nueva York. Su primera parada será el Sitio Histórico Estatal Senate House, en Kingston, el 30 de mayo. La información sobre cómo solicitar el préstamo de la exposición y sus próximas paradas se publicará aquí. Viva la historia de la Revolución en los parques estatales de Nueva York: Nueva York gestiona 45 sitios históricos y parques estatales vinculados a la Revolución Americana, incluido el primer sitio histórico estatal de la nación: el Cuartel General de Washington (Washington’s Headquarters), en Newburgh. Estos sitios albergan exposiciones especiales, ofrecen programas dinámicos, presentan proyectos de preservación, comparten recursos digitales y mucho más. Infórmese aquí sobre las oportunidades para vivir de cerca esta conexión con la Revolución.

Nueva York gestiona 45 sitios históricos y parques estatales vinculados a la Revolución Americana, incluido el primer sitio histórico estatal de la nación: el Cuartel General de Washington (Washington’s Headquarters), en Newburgh. Estos sitios albergan exposiciones especiales, ofrecen programas dinámicos, presentan proyectos de preservación, comparten recursos digitales y mucho más. Infórmese aquí sobre las oportunidades para vivir de cerca esta conexión con la Revolución. Quioscos interactivos : Las pantallas de video interactivas que destacan la rica historia de Nueva York durante la Revolución Americana están disponibles en 18 sitios históricos y parques estatales. Los visitantes pueden explorar 28 temas diferentes que involucran a figuras destacadas, como George Washington y los aliados franceses, al tiempo que examinan las perspectivas de las mujeres, las comunidades indígenas, las personas negras —tanto esclavizadas como libres— y los partidarios. Hay más información disponible aquí .

: Las pantallas de video interactivas que destacan la rica historia de Nueva York durante la Revolución Americana están disponibles en 18 sitios históricos y parques estatales. Los visitantes pueden explorar 28 temas diferentes que involucran a figuras destacadas, como George Washington y los aliados franceses, al tiempo que examinan las perspectivas de las mujeres, las comunidades indígenas, las personas negras —tanto esclavizadas como libres— y los partidarios. Hay más información disponible aquí . El Parque Estatal en la Feria: A través de la iniciativa "Revisit the Revolution: New York 250th Showcase at the State Fair" (Revisite la Revolución: Muestra del 250.º Aniversario de Nueva York en la Feria Estatal), el espacio del Parque Estatal en la Feria ofrecerá a los visitantes la oportunidad de interactuar con intérpretes y artefactos procedentes de todo el sistema de sitios históricos, con el fin de animarlos a vivir esta historia de primera mano en los sitios históricos repartidos por todo el estado.

New York 250th Showcase at the State Fair" (Revisite la Revolución: Muestra del 250.º Aniversario de Nueva York en la Feria Estatal), el espacio del Parque Estatal en la Feria ofrecerá a los visitantes la oportunidad de interactuar con intérpretes y artefactos procedentes de todo el sistema de sitios históricos, con el fin de animarlos a vivir esta historia de primera mano en los sitios históricos repartidos por todo el estado. Acceso a colecciones en línea: Los objetos históricos de los sitios históricos y parques estatales de Nueva York pueden consultarse en línea , y cada día se añaden más elementos. Las colecciones incluyen numerosos materiales relacionados con la Revolución en el estado de Nueva York.

Se anima a los neoyorquinos a aprovechar los programas de pases para los parques estatales de Nueva York, los cuales ofrecen opciones de acceso a precios asequibles. Existe una variedad de pases especiales que pueden hacer que las visitas a los Parques Estatales resulten más asequibles, o incluso gratuitas, para muchos neoyorquinos: