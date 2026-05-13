La Gobernadora Hochul Anuncia 10 Proyectos Transformadores en la Ciudad de Nueva York Como Parte de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la asignación de fondos para un total de 10 proyectos transformadores destinados a la ciudad de Nueva York, como parte de dos programas de desarrollo económico: la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI, por sus siglas en inglés) y NY Forward. Se anunciaron diez proyectos para el área de Greater Morris Park, en el Bronx, ganadora de la octava ronda de una subvención combinada de 20 millones de dólares proveniente de la DRI y NY Forward en la ciudad de Nueva York.

"El sector de Greater Morris Park, en el Bronx, es un beneficiario sumamente merecedor de los fondos de la DRI y de NY Forward", dijo la gobernadora Hochul. "Su comunidad, diversa y vibrante, representa lo mejor de Nueva York. Estos fondos respaldarán sus recursos existentes y permitirán que tanto los residentes como los propietarios de negocios prosperen mediante el fortalecimiento de las alianzas comunitarias y la continuidad de los proyectos de desarrollo económico".

Las comunidades participantes en la DRI y en NY Forward elaboraron Planes Estratégicos de Implementación (SIP, por sus siglas en inglés), los cuales establecen una visión para el futuro de sus centros urbanos e identifican y recomiendan un conjunto de proyectos complementarios, transformadores y viables que respaldan dicha visión. Los SIP son guiados por un Comité Local de Planificación (LPC), integrado por líderes locales y regionales, partes interesadas y representantes de la comunidad, con la asistencia de un consultor asignado y personal del Departamento de Estado (DOS); todos ellos llevan a cabo una amplia labor de difusión y participación comunitaria al momento de seleccionar los proyectos. Los proyectos elegidos para recibir financiamiento a partir del SIP fueron aquellos identificados con el mayor potencial para impulsar la revitalización y generar nuevas oportunidades de crecimiento a largo plazo. Greater Morris Park, Bronx

Greater Morris Park es una piedra angular del este del Bronx, definido por sus barrios residenciales diversos y de larga trayectoria, sus activos corredores comerciales y la mayor concentración de instituciones de salud e investigación del distrito. Aprovechando su estabilidad y vitalidad actuales, el barrio se prepara para un nuevo capítulo de crecimiento, con inversiones históricas en transporte, vivienda y expansión de la atención médica, destinadas a fortalecer su papel tanto como comunidad residencial como centro de empleo. La iniciativa DRI ofrece una oportunidad única para potenciar estas fortalezas, impulsando proyectos que mejoren los espacios abiertos, embellezcan el entorno urbano y brinden apoyo a los negocios locales, con el fin de garantizar que la comunidad sea resiliente, acogedora y esté bien conectada.

La visión de la comunidad es que Greater Morris Park continúe creciendo y evolucionando como un barrio próspero, que preserve su rica historia, su comunidad multicultural y su destacado centro de empleo en el ámbito de la salud y la investigación, para servir mejor a sus residentes, a la región de la ciudad de Nueva York y a todos los neoyorquinos. Esta visión contempla la creación de nuevos espacios abiertos —así como la ampliación de los existentes— y mejoras en el entorno urbano que conectarán los destinos clave del barrio, las nuevas estaciones de Metro-North, el transporte público actual y los corredores comerciales locales. El apoyo a los negocios locales y la inversión en servicios públicos garantizarán una comunidad resiliente y hermosa, que celebra su pasado al tiempo que da la bienvenida a nuevos vecinos e inversiones económicas. Los proyectos comunitarios financiados contribuirán a hacer realidad esta visión.

Los 10 proyectos de la iniciativa DRI en Greater Morris Park, con una inversión total de 19,4 millones de dólares, incluyen:

Establecer el Centro de Participación Comunitaria St. Peter’s Westchester Square ($938.000): Renovar y mejorar los espacios comunitarios y las oficinas existentes para crear un centro de participación comunitaria que ofrezca lugar para actividades culturales, de bienestar, programas extraescolares, servicios de apoyo y eventos familiares para toda la comunidad.

Renovar y mejorar los espacios comunitarios y las oficinas existentes para crear un centro de participación comunitaria que ofrezca lugar para actividades culturales, de bienestar, programas extraescolares, servicios de apoyo y eventos familiares para toda la comunidad. Crear una nueva plaza pública en la estación Morris Park de Metro-North ($2,750,000): Construir una plaza cívica emblemática que conecte la propuesta nueva entrada de la estación Morris Park de Metro-North con el campus del Hutchinson Metro Center y la calle Marconi.

Construir una plaza cívica emblemática que conecte la propuesta nueva entrada de la estación Morris Park de Metro-North con el campus del Hutchinson Metro Center y la calle Marconi. Transformar el antiguo edificio de St. Francis Xavier en un Centro de Recursos para Greater Morris Park ($3,500,000): Convertir la antigua escuela St. Francis Xavier en un centro comunitario de uso múltiple que albergue un preescolar y un gimnasio completamente renovado.

Convertir la antigua escuela St. Francis Xavier en un centro comunitario de uso múltiple que albergue un preescolar y un gimnasio completamente renovado. Establecer un Fondo de Mejora para Pequeñas Empresas ($1,000,000): Crear un fondo para otorgar subvenciones a pequeñas empresas ubicadas dentro del Área de Inversión DRI, con el fin de realizar renovaciones exteriores y reformas interiores limitadas que mejoren tanto la funcionalidad como la estética de los locales.

Crear un fondo para otorgar subvenciones a pequeñas empresas ubicadas dentro del Área de Inversión DRI, con el fin de realizar renovaciones exteriores y reformas interiores limitadas que mejoren tanto la funcionalidad como la estética de los locales. Revitalizar Morris Park Avenue mediante mejoras en el paisaje urbano y la horticultura ($750,000) : Instalar árboles en las aceras, jardineras, protectores para árboles, estandartes y otros elementos de mobiliario urbano para realzar el paisaje de Morris Park Avenue, en el tramo comprendido entre Unionport y Williamsbridge Road.

: Instalar árboles en las aceras, jardineras, protectores para árboles, estandartes y otros elementos de mobiliario urbano para realzar el paisaje de Morris Park Avenue, en el tramo comprendido entre Unionport y Williamsbridge Road. Mejorar el parque infantil Matthews Muliner ($3,500,000): Renovar la sección norte del parque infantil Matthews Muliner para incorporar elementos de juego accesibles, inclusivos y estimulantes; solucionar los problemas recurrentes de inundaciones; instalar iluminación; y realizar otras mejoras en el recinto.

Renovar la sección norte del parque infantil Matthews Muliner para incorporar elementos de juego accesibles, inclusivos y estimulantes; solucionar los problemas recurrentes de inundaciones; instalar iluminación; y realizar otras mejoras en el recinto. Mejorar y modernizar la Biblioteca Pelham Parkway-Van Nest ($2,260,000): Renovar la Biblioteca Pelham Parkway-Van Nest, ubicada en el 2147 de Barnes Avenue, para mejorar la accesibilidad, la visibilidad y las oportunidades de programación para los usuarios de todas las edades.

Renovar la Biblioteca Pelham Parkway-Van Nest, ubicada en el 2147 de Barnes Avenue, para mejorar la accesibilidad, la visibilidad y las oportunidades de programación para los usuarios de todas las edades. Renovar la Escuela Primaria Bronx Excellence ($1,140,000): Renovar la cocina, la cafetería y el gimnasio de la Escuela Primaria Bronx Charter Excellence para crear espacios más saludables y propicios para los estudiantes, el personal y la comunidad del área de Greater Morris Park.

Renovar la cocina, la cafetería y el gimnasio de la Escuela Primaria Bronx Charter Excellence para crear espacios más saludables y propicios para los estudiantes, el personal y la comunidad del área de Greater Morris Park. Renovar el espacio de trabajo de R.A.I.N. ($740,000): Transformar las instalaciones de R.A.I.N. ubicadas en el 2405 de East Tremont Avenue —actualmente desocupadas— en un espacio de trabajo moderno y saludable para albergar programas de capacitación para el nuevo personal.

Transformar las instalaciones de R.A.I.N. ubicadas en el 2405 de East Tremont Avenue —actualmente desocupadas— en un espacio de trabajo moderno y saludable para albergar programas de capacitación para el nuevo personal. Renovar la Escuela Secundaria Bronx Excellence ($2,822,000): Construir una nueva cocina en la Escuela Secundaria Bronx Charter Excellence y mejorar los componentes de seguridad y accesibilidad del edificio.

Para recibir financiamiento de los programas DRI o NY Forward, las localidades deben estar certificadas bajo el Programa de Comunidades Pro-Vivienda (Pro-Housing Communities Program) de la Gobernadora Hochul, el cual reconoce y recompensa a los municipios que trabajan activamente para liberar su potencial habitacional y alienta a otros a seguir su ejemplo. Una vez certificadas, las localidades tienen acceso exclusivo a hasta $750 millones en fondos estatales discrecionales, incluidos los de los programas DRI y NY Forward. Desde el lanzamiento del Programa de Comunidades Pro-Vivienda, los fondos otorgados a las Comunidades Pro-Vivienda en todo el estado han contribuido a la creación de hasta 20,000 viviendas adicionales. Hasta la fecha, más de 410 comunidades en todo el estado de Nueva York han sido certificadas, incluida la ciudad de Nueva York.

Muchos de los proyectos financiados a través de los programas DRI y NY Forward respaldan la agenda de asequibilidad de la Gobernadora Hochul. El programa DRI ha invertido en la creación de más de 5,000 unidades de vivienda; de estas, más de 2,000 (el 40 por ciento) son viviendas asequibles o destinadas a la fuerza laboral. Los programas han comprometido $9 millones para 12 proyectos que ofrecen servicios de cuidado infantil asequibles o gratuitos, así como capacitación para el personal de cuidado infantil. Asimismo, los programas DRI y NY Forward han invertido en la creación de parques públicos, arte público —como murales y esculturas— y espacios dedicados al arte, la música y la cultura que ofrecen oportunidades gratuitas de recreación y entretenimiento al aire libre. El Secretario de Estado de Nueva York, Walter T. Mosley, declaró: “Greater Morris Park es una comunidad vibrante del Bronx, con una sólida identidad vecinal y una visión clara para su futuro; estos proyectos ayudarán a hacer realidad esa visión. A través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano (DRI, por sus siglas en inglés), estamos respaldando proyectos que potenciarán los negocios locales, mejorarán los espacios públicos y generarán nuevas oportunidades para los residentes. Estas inversiones se fundamentan en las fortalezas existentes de la comunidad, al tiempo que fomentan un crecimiento sostenible y un centro urbano más dinámico y conectado. Nos enorgullece colaborar con Greater Morris Park a medida que continúa creciendo y prosperando”.

Hope Knight, Presidenta, Directora Ejecutiva y Comisionada de Empire State Development, dijo: “Greater Morris Park es un vecindario con profundas raíces comunitarias, sólidos corredores comerciales y grandes pilares de empleo que están contribuyendo a impulsar el futuro del este del Bronx. Bajo el liderazgo de la Gobernadora Hochul, las iniciativas NY Forward y de Revitalización del Centro Urbano están respaldando proyectos que aprovechan esas fortalezas: desde la mejora de espacios públicos y el entorno urbano hasta el apoyo a las pequeñas empresas, las instalaciones comunitarias y la conexión con nuevas inversiones en transporte. Estas asignaciones de fondos ayudarán a crear un Greater Morris Park más vibrante, acogedor y conectado para los residentes, trabajadores, empresas y visitantes”.

RuthAnne Visnauskas, Comisionada de Renovación Comunitaria y de Viviendas del Estado de Nueva York (HCR), dijo: “A través de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano, la HCR está ayudando a diversos vecindarios de la ciudad de Nueva York a aprovechar sus fortalezas y a crear comunidades más conectadas y ricas en oportunidades. En Greater Morris Park, esta inversión de casi 20 millones de dólares respaldará proyectos destinados a mejorar los espacios públicos, fortalecer las instituciones comunitarias, asistir a las pequeñas empresas y posicionar al vecindario para un crecimiento continuo vinculado a importantes inversiones en transporte y atención médica. Al vincular estos recursos con el Programa de Comunidades a Favor de la Vivienda (Pro-Housing Communities Program), garantizamos que los esfuerzos de revitalización también fomenten el crecimiento de la oferta habitacional, la asequibilidad y la estabilidad del vecindario a largo plazo. En conjunto, estos proyectos contribuirán a crear un Greater Morris Park más vibrante, resiliente y acogedor, donde los neoyorquinos puedan vivir, trabajar y prosperar durante las generaciones venideras”.

Los copresidentes del NYCREDC, Félix V. Matos Rodríguez y William D. Rahm, dijeron: “Las subvenciones para Greater Morris Park reflejan las prioridades identificadas por los líderes locales, las partes interesadas y los residentes a través de un proceso de planificación reflexivo e impulsado por la comunidad. Este conjunto de proyectos fortalecerá importantes activos del vecindario —incluyendo parques, escuelas, bibliotecas, espacios cívicos y corredores comerciales—, al tiempo que ayudará a Greater Morris Park a prepararse para las oportunidades generadas por el nuevo acceso al transporte público y la continua inversión en el este del Bronx. El NYCREDC se enorgullece de respaldar proyectos que transforman la visión local en mejoras duraderas para el vecindario”.

La presidenta del distrito del Bronx, Vanessa L. Gibson, dijo: “Los diez proyectos seleccionados que recibirán fondos tanto de la Iniciativa de Revitalización del Centro como de NY Forward representan una nueva era para el área de Greater Morris Park y son una oportunidad para que garanticemos que nuestras calles, pequeños negocios, espacios verdes e infraestructura pública estén listos para apoyar a los miles de nuevos residentes, empleos y negocios que llegan a este centro económico vital en nuestro distrito, al tiempo que continuamos apoyando a la comunidad existente. Como uno de los 10 principales centros de empleo de la ciudad de Nueva York, y con una nueva estación de Metro-North que pronto mejorará el acceso a Penn Station y al este del Bronx, estamos haciendo una inversión histórica de 20 millones de dólares en el futuro de esta área y reafirmando el compromiso de nuestro distrito de liderar el desarrollo económico, el apoyo a nuestros pequeños negocios, la creación de nuevos empleos, el turismo y la revitalización y estabilidad del vecindario a largo plazo. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul, al Departamento de Estado de Nueva York, a Empire State Development, al Consejo Regional de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York, al Comité de Planificación Local y a mi copresidenta y directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Bronx, Lisa Sorin, al Bronx Agradezco a la Corporación de Desarrollo Económico, a los distritos comerciales de Morris Park, Westchester Square y White Plains, a las Juntas Comunitarias 10 y 11, a mis colegas del gobierno, a los hospitales locales y a todos los que presentaron una idea y desempeñaron un papel fundamental en este proceso. No lo habríamos logrado sin nuestros socios comunitarios, cuya colaboración hizo de este un proceso verdaderamente inclusivo.

El asambleísta John Zaccaro, Jr. dijo: “Aplaudo el anuncio de la Gobernadora de hoy, que otorga 10 proyectos transformadores a través de la Iniciativa de Revitalización del Centro en el área metropolitana de Morris Park, en el Bronx. Estos proyectos contribuirán a forjar un futuro más prometedor para Morris Park, basado en la fortaleza de nuestras diversas culturas, nuestras vibrantes comunidades y nuestra posición como uno de los centros de salud e investigación más importantes de la ciudad de Nueva York. El anuncio de hoy creará nuevas oportunidades para los residentes y posicionará a nuestra comunidad para un crecimiento continuo a largo plazo mediante inversiones históricas en desarrollo comunitario, vivienda, expansión de la atención médica y transporte”.

La concejala de la ciudad de Nueva York, Shirley Aldebol, dijo: “El área metropolitana de Morris Park está entrando en una nueva etapa transformadora. Sin duda, se trata de una comunidad diversa con una rica historia en el Bronx. Estos premios impulsarán proyectos muy necesarios para los residentes de la zona. Esto va más allá de financiar negocios, espacios verdes o edificios: es invertir en las personas, los barrios y el futuro de nuestra comunidad. Los 20 millones de dólares asignados representan un compromiso para brindar un cambio real y recursos donde se necesitan. Desde nuevos espacios públicos y calles más seguras hasta la ampliación de los recursos comunitarios y el apoyo a las pequeñas empresas, estos proyectos mejorarán la calidad de vida y crearán nuevas oportunidades de crecimiento e inversión en todo el este del Bronx. Gracias a la gobernadora Hochul y a su liderazgo, estos premios contribuirán a crear un área metropolitana de Morris Park más dinámica”.

Acerca de la Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano

La Iniciativa de Revitalización del Centro Urbano se creó en 2016 para acelerar y ampliar la revitalización de los centros urbanos y los barrios en las diez regiones del estado, con el fin de que sirvan como centros de actividad y catalizadores de la inversión. Liderado por el Departamento de Estado con la asistencia de Empire State Development, Homes and Community Renewal y NYSERDA, el DRI representa una estrategia innovadora e inédita de "planificar y luego actuar" que combina la planificación estratégica con la implementación inmediata y da como resultado centros urbanos compactos y transitables, un elemento clave para ayudar al estado de Nueva York a reconstruir su economía tras los efectos de la pandemia de COVID-19, así como para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos del estado mediante la promoción del uso del transporte público y la reducción de la dependencia de los vehículos privados. A través de nueve rondas, el DRI habrá otorgado un total de mil millones de dólares a 101 comunidades en todas las regiones del estado. La gobernadora ha propuesto otros 100 millones de dólares para el programa en su Presupuesto Ejecutivo 2026-2027.

Acerca del Programa NY Forward

Anunciado por primera vez como parte del Presupuesto 2022, la gobernadora Hochul creó el programa NY Forward para aprovechar el impulso generado por el DRI. El programa trabaja en conjunto con la Iniciativa de Revitalización de Centros Urbanos (DRI, por sus siglas en inglés) para acelerar y expandir la revitalización de los centros urbanos pequeños y rurales en todo el estado, de modo que todas las comunidades puedan beneficiarse de los esfuerzos de revitalización del estado, independientemente de su tamaño, características, necesidades y desafíos.

Las comunidades de NY Forward cuentan con el apoyo de un consultor de planificación profesional y un equipo de expertos de agencias estatales, liderado por el Departamento de Estado, para desarrollar un Plan Estratégico de Inversión que incluye una serie de proyectos transformadores, complementarios y de fácil implementación. Los proyectos de NY Forward se adaptan al tamaño de cada comunidad; pueden incluir la renovación de edificios.