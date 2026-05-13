Notice of Special Meeting

OF THE BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS

 

 

DATE:             MONDAY, MAY 18, 2026

 

TIME:             4:00 P.M.

 

PLACE:          COMMISSION CHAMBERS

                        JAMES S. PAGE GOVERNMENTAL COMPLEX

                        96135 NASSAU PLACE

YULEE, FLORIDA 32097

 

 

 

PURPOSE:      CONSIDER EXTENDING THE BURN BAN, IF NECESSARY

 

 

 

THE PUBLIC IS INVITED TO BE PRESENT AND BE HEARD. IF A PERSON DECIDES TO APPEAL ANY DECISION BY THE BOARD, AGENCY, OR COMMISSION WITH RESPECT TO ANY MATTER CONSIDERED AT SUCH MEETING OR HEARING, HE/SHE WILL NEED A RECORD OF THE PROCEEDINGS AND THAT FOR SUCH PURPOSE MAY NEED TO ENSURE THAT A VERBATIM RECORD OF THE PROCEEDINGS IS MADE, WHICH RECORD INCLUDES THE EVIDENCE AND TESTIMONY UPON WHICH THE APPEAL IS TO BE BASED. 

 

IN ACCORDANCE WITH THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT, PERSONS NEEDING A REASONABLE ACCOMMODATION TO PARTICIPATE IN THIS ACTIVITY/EVENT SHOULD CONTACT THE COUNTY MANAGER’S OFFICE AT CONTACT@NASSAUCOUNTYFL.COM, 96135 NASSAU PLACE, SUITE 1, YULEE, FL 32097, PHONE NO. 904-530-6010, NOT LATER THAN SEVENTY-TWO (72) HOURS PRIOR TO THE PROCEEDING. IF YOU ARE HEARING OR VOICE IMPAIRED, PLEASE CALL THE FLORIDA RELAY SERVICE AT 711 OR TOLL-FREE AT 1-800-955-8771 (TTY).     

 


 BOARD OF COUNTY COMMISSIONERS

ATTEST: NASSAU COUNTY, FLORIDA

 

MITCH L. KEITER ALYSON R. MCCULLOUGH 

EX-OFFICIO CLERK                                       CHAIR


