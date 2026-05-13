Spring recreation begins with a focus on safety and environmental stewardship

Photo caption: Castlewood Canyon State Park

DATE: May 13, 2026

DENVER — As the weather gets warmer, the outdoor community is flocking outside to explore Colorado’s vibrant landscapes. Colorado Parks and Wildlife (CPW) encourages state park visitors and recreationists to act as stewards for the state’s land, wildlife and water by balancing outdoor recreation with mindful conservation.

Coloradans and out-of-state visitors play a crucial role in protecting the beauty of state parks, living in harmony with wildlife and making the outdoors safer to explore.

Below are guidelines from outdoor experts on how to recreate responsibly and show respect to the great outdoors.

Know Before You Go

Preparation is key for outdoor activities in Colorado. The unpredictable weather, limited snowpack, muddy trails, cold water temperatures and strong currents on rivers and streams all underscore the importance of being well-informed and ready for any adventure.

As Colorado navigates drought conditions this year, CPW will be monitoring boating recreation options and restrictions at state parks and wildlife areas. Lower water levels can affect boating access or capacity, including potential boat ramp closures. Access for hand-launched watercrafts, like kayaks and paddleboards, is not expected to be impacted. Shoreline fishing access will not be restricted.

Boating and River Safety

Wear a life jacket​.

Find a CPW life jacket loaner station to borrow a life jacket.

Paddleboards and kayaks are considered vessels, and life jacket requirements apply.

Heavy rain or snowmelt from nearby mountains can raise water levels quickly and without notice. Check river flows at https://dwr.state.co.us/Tools/Stations.

Water flows on streams and river bottoms can be inconsistent, so beware of rocks and unmarked hazards below the surface.

Colorado waters are not monitored by lifeguards. You swim and boat at your own risk.

Only boat or paddle in conditions you are comfortable and confident paddling in.

Boat and raft with a buddy and avoid floating alone, especially during high flows.

Bring layers of clothing for elevation and changing weather conditions, and a sound-producing device (whistle, horn) if you need to call for help.

Alcohol impairs judgment, balance, vision and reaction time on the water, and can increase fatigue and the dangers of cold-water immersion. A general rule to remember is that one drink on land is equivalent to three drinks on the water.

“Clean, drain and dry” your boat, wet equipment, waders and boots.

Use a CPW Gear and Watercraft Cleaning Station to decontaminate your gear.

“Outdoor recreation improves your heart health, but it’s important to know that being in water below 68 degrees for long periods of time can be dangerous, due to heat loss from blood circulating near the skin,” said Andrea Miller, regional chief executive officer of the Red Cross of Colorado and Wyoming. “This loss of heat can cause decreased function of a person’s heart, brain or other vital organs, increasing the risk of drowning or heart failure. Being prepared — including knowing your limitations, wearing appropriate clothing or gear and ensuring you know CPR and first aid — is the best way you can reduce the risk of a cold water emergency.”

Life jackets truly save lives, and the majority of water-related deaths occur because people do not wear them. Regardless of age or experience level, cold water can quickly create a drowning emergency. A life jacket will keep your airway clear of water, keep your head above water, and support your body should you stop swimming or become unconscious.

Stick to Trails

It's important to stick to trails and walk in the middle of them, even if wet or muddy, to avoid erosion and damage to plants.

Use the State Park Finder to explore maps of Colorado state parks.

Download the free COTREX app to find trailheads and closure alerts.

Respect trail closures — they’re closed for a reason.

Wear sturdy footwear to stay on trails in wet and muddy conditions.

“Some common mistakes we see that can lead to safety risks are not not wearing a life jacket on or near the water, not being prepared for the day’s weather (especially the afternoon storms we see in the Summer), and getting too close to wildlife,” said Chatfield Operations Manager Ben Vinci. “We want you to have a safe and rewarding outdoor experience at your State Parks and Wildlife Areas, so it’s important to check the weather before you hit the trailhead, bring the right gear, and give wildlife plenty of space.”

Leave it as you Find It

Colorado is beautiful all on its own. Leave plants, rocks and historical items as you find them so others can experience the joy of discovery.

Don’t pick wildflowers — they feed bees and are critical parts of ecosystems.

Carving or hacking plants and trees may kill or disfigure them.

Park in designated areas — undesignated parking can destroy vegetation and block outdoor first-responder vehicles in an emergency.

Pack it in, pack it out. Whatever you bring into the outdoors, take it out with you.

Don't leave pet waste bags on the trail.

Bring plastic grocery bags to carry trash when trash cans are not available or full.

Throw all your trash into the trash cans and help keep our outdoor spaces clean.Spring can be a particularly sensitive time for wildlife, as many species are nesting, birthing young or emerging from hibernation. To learn more about Colorado outdoor recreation, visit cpw.state.co.us

Spring Responsible Recreation Media Toolkit La temporada de recreación primaveral comienza con un enfoque en la seguridad y la administración ambiental Para su publicación: 13 de mayo, 2026

Bridget O’Rourke y Maya Saenz

DENVER — A medida que el clima se vuelve más cálido, la comunidad amante de las actividades al aire libre acude en masa a explorar los vibrantes paisajes de Colorado. El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW por sus siglas en inglés) anima a los visitantes de los parques estatales a cuidar la tierra, la vida silvestre y el agua del estado, combinando la recreación al aire libre con la conservación consciente.

Los habitantes de Colorado y los visitantes de otros estados desempeñan un papel crucial en la protección de la belleza prístina de nuestros parques estatales, viviendo en armonía con la vida silvestre y haciendo que el aire libre sea más seguro para explorar.

A continuación, se presentan las pautas de expertos en actividades al aire libre para recrear de manera responsable y mostrar respeto por nuestra gran naturaleza.

Saber antes de salir

La preparación es clave para las actividades al aire libre en Colorado. El clima primaveral impredecible, las capas de nieve derretida, los senderos embarrados, el adelgazamiento del hielo, las bajas temperaturas del agua y las fuertes corrientes en ríos y arroyos subrayan la importancia de estar bien informado y preparado para cualquier aventura.

Elige tu ubicación según el pronóstico del tiempo y tu actividad según tu nivel de habilidad y equipo de seguridad.

Planifica tu visita con la Guía Rápida de Parques Estatales 2025 o la Guía de Parques Estatales de Colorado (Guía de los Parques Naturales).

Es necesario reservar plaza para acampar en los parques estatales de Colorado.

Encuentra eventos y clases en el Calendario de Eventos de CPW.

Descarga la aplicación gratuita COTREX para encontrar puntos de partida y mapas de senderos.

Mantente hidratado. Lleva más agua de la que crees que tú y tu mascota necesitarán.

Lleva varias capas de ropa para la altitud y las condiciones climáticas cambiantes.

Las avalanchas ocurren durante todo el año cuando hay nieve en pendientes pronunciadas (entre 30 y 50 grados). Consulta el pronóstico de avalanchas del Centro de Información sobre Avalanchas de Colorado para conocer el peligro actual y un resumen de las condiciones.

Seguridad en los barcos y ríos

Usa un chaleco salvavidas. El año pasado, la mayoría de las muertes relacionadas con el agua ocurrieron porque las personas no usaron un chaleco salvavidas.

Las rampas para botes en los parques estatales y áreas de vida silvestre se cerrarán si el personal de CPW no puede lanzar botes de patrulla o embarcaciones de rescate marino debido a los bajos niveles de agua.

Las tablas de remo y los kayaks se consideran embarcaciones y se aplican los requisitos de chaleco salvavidas.

Vístete en consecuencia y protégete de los peligros del choque térmico del agua fría. Independientemente de su edad o nivel de experiencia, el agua fría puede provocar rápidamente una emergencia de ahogamiento.

Las fuertes lluvias o el derretimiento de la nieve en las montañas cercanas pueden elevar los niveles de agua rápidamente y sin previo aviso. Verifique los caudales de los ríos en https://dwr.state.co.us/Tools/Stations.

"En la superficie, los ríos y arroyos pueden parecer tranquilos, cálidos o poco profundos. Pero incluso los entusiastas más experimentados de las actividades al aire libre pueden convertirse en víctimas de corrientes engañosamente fuertes, temperaturas frías del agua y cambios inesperados en la profundidad", dijo Michael Haskins, investigador de licencias de River Outfitter e Swiftwater. "Siempre debes usar un chaleco salvavidas, remar con un compañero, conocer tus limitaciones y explorar los rápidos antes de flotarlos".

Mantente en los senderos

Es importante permanecer en los senderos y caminar por el centro de los mismos, incluso si están mojados o embarrados, para evitar la erosión y el daño a las plantas nativas.

Usa el Buscador de parques estatales para explorar mapas de los parques estatales de Colorado.

Descarga la aplicación gratuita COTREX para encontrar inicios de senderos, mapas de senderos y alertas de cierre.

Cede el paso a los excursionistas y ciclistas que suben, sé amable al pasar y mantén el control de tus mascotas.

Respeta los cierres de senderos; están cerrados por una razón: condiciones peligrosas en primavera, protección de la vida silvestre durante el invierno o protección de la vida silvestre invernante.

Usa calzado resistente para mantenerte en los senderos, incluso en condiciones húmedas y embarradas.

No recojas flores silvestres; son críticas para las abejas y los ecosistemas.

Tallar o cortar plantas y árboles puede matarlos o desfigurarlos.

Estacionate en áreas designadas: el estacionamiento no designado puede destruir la vegetación y bloquear los vehículos de primeros auxilios al aire libre en caso de emergencia.

Lo que traes, te lo llevas. Todo lo que lleves a la naturaleza debe regresar contigo.

No dejes bolsas con excrementos de mascotas en el sendero.

Lleva bolsas de plástico para depositar tu basura cuando los botes de basura estén vacíos o llenos.

Colorado es el hogar de especies de caza mayor, como alces, ciervos bura y borregos cimarrones. Las perturbaciones humanas pueden causar estrés a los animales salvajes y reducir las posibilidades de que las hembras críen con éxito a sus crías.

No alimentes ni te acerques a animales silvestres jóvenes.

Estate preparado para los osos en los senderos y mientras acampas para ayudar a reducir los conflictos entre humanos y osos.

Mantén a los perros atados en los senderos para evitar que persigan a la fauna.

Si ves animales silvestres que parecen enfermos o heridos, déjalos en paz. Llama a tu oficina local de Parques y Vida Silvestre de Colorado y pide orientación a un oficial capacitado en vida silvestre.

"Algunos errores comunes que vemos y que pueden generar riesgos de seguridad son el no usar chaleco salvavidas en el agua o cerca de ella, no estar preparado para el clima del día (especialmente las tormentas de la tarde que vemos en el verano) y acercarse demasiado a la fauna silvestre,” comentó Ben Vinci, Gerente de Operaciones de Chatfield. “Queremos que tenga una experiencia al aire libre segura y gratificante en sus Parques Estatales y Áreas de Vida Silvestre, por lo que es importante consultar el clima antes de salir al sendero, traer el equipo adecuado y darles a los animales silvestres suficiente espacio”.Colorado es hermoso por sí solo. Deja las plantas, las rocas y los objetos históricos tal y como los encuentres para que los demás experimenten la alegría del descubrimiento.Tira toda tu basura en los botes de basura y ayuda a mantener limpios nuestros espacios al aire libre.La primavera puede ser una época particularmente sensible para la vida silvestre, ya que muchas especies están anidando, criando o saliendo de la hibernación.Únete a nosotros para mantener Colorado, Colorado. Obtén un Keep Colorado Wild Pass por $29 al registrar tu vehículo por primera vez. El pase te da acceso a todos los parques estatales y apoya la conservación de la vida silvestre. Más información en cpw.info/keepcoloradowild y en cpw.info/keepcoloradowildpassspanish



