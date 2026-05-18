TelluBase Edición Semestral H1 2026 Ya Disponible por Tellusant
TelluBase contiene clases de consumidores, datos socioeconómicos, económicos y demográficos para 218 países, 2600 ciudades y 2500 subdivisiones, de 2000 a 2050.
𝗘𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜Ó𝗡
La nueva versión incorpora datos globales actualizados, incluyendo los pronósticos por país del Fondo Monetario Internacional de abril de 2026, los pronósticos de crecimiento económico de largo plazo del Economic Research Service del gobierno de Estados Unidos, nuevos datos de oficinas nacionales de estadística y más.
Sin embargo, TelluBase no simplemente reproduce datos sin procesar de estas fuentes. En cambio, utiliza dichos datos para calcular series de información que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Entre ellas se incluyen series por nivel de ingresos y grupos de edad, niveles socioeconómicos y más.
Aquí se presenta un ejemplo profundamente analítico de cómo se utiliza TelluBase: Oportunidades Subnacionales de TIC en Sudáfrica.
𝗜𝗡𝗖𝗢𝗥𝗣𝗢𝗥𝗔𝗖𝗜Ó𝗡 𝗗𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗕𝗢𝗔𝗥𝗗
Stratboard es el agente avanzado de automatización de insights basado en IA de Tellusant. Convierte la información y los pronósticos de TelluBase en insights accionables. Ofrece presentaciones estructuradas, consistentes y completas sobre temas macroeconómicos, aprovechando los datos más recientes y precisos disponibles en TelluBase.
Stratboard aporta importantes beneficios de productividad a las organizaciones que utilizan TelluBase. Los usuarios ahora pueden identificar rápidamente oportunidades y problemas tanto a nivel nacional como subnacional utilizando los datos, así como crear una visión más amplia del sentimiento y del riesgo. En combinación con los datos internos de clientes sobre categorías y posiciones de marca, esto ayuda a priorizar mejor la asignación de recursos.
Aún más poderoso es Stratboard dentro de PoluSim, nuestra aplicación de pronóstico estratégico. Aquí, la integración entre datos macroeconómicos externos y datos internos de categorías y marcas se consulta de manera fluida, generando presentaciones automatizadas de insights.
𝗔𝗖𝗘𝗥𝗖𝗔 𝗗𝗘 𝗧𝗘𝗟𝗟𝗨𝗕𝗔𝗦𝗘
TelluBase es la única base de datos en el mundo que segmenta grupos de consumidores por clases y niveles de edad entre países, ciudades, divisiones subnacionales y años.
La mayoría de los usuarios consideran adecuados los horizontes de pronóstico de 1, 3, 5 o 10 años. Sin embargo, para decisiones como inversiones en activos fijos se requieren horizontes de 20 años. TelluBase contiene datos hasta 2050. Los pronósticos de ultra largo plazo se basan en la capacidad productiva de crecimiento de los países.
TelluBase se utiliza mejor en combinación con datos de productos o categorías. Al combinar, por ejemplo, ventas de categorías o marcas de terceros con el tamaño de la clase media de TelluBase, se puede evaluar rápidamente dónde están las oportunidades, cómo cambiarán con el tiempo y cómo se comparan entre países o ciudades.
Con TelluBase, tu perspectiva sobre el mundo cambiará para siempre. Es verdaderamente el mundo como nadie lo ha visto antes.
TelluBase surge de una iniciativa iniciada en 1992 por el Dr. Staffan Canback (nuestro presidente ejecutivo). A lo largo de los años, la base de datos ha evolucionado de datos nacionales a datos subnacionales; de una perspectiva histórica a una visión prospectiva; de un conjunto de datos estático a una interfaz interactiva basada en la web, y mucho más.
— — —
TelluBase: Tellus proviene de “Tierra” en latín, y Base de base de datos.
— — —
Shane Ezepik, Senior Product Manager
Tellusant, Inc.
+1 617-394-1800
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.