eStruxture annonce que CoreWeave sera le locataire phare de CAL-3, son installation phare prête pour l'IA en Alberta

eStruxture investit 1 G$ en Alberta avec CAL-3 pour propulser l’IA de prochaine génération et les infrastructures de calcul accéléré

CALGARY, ALBERTA, CANADA, May 14, 2026 / EINPresswire.com / -- eStruxture Data Centers , la plus grande plateforme de centres de données au Canada, a annoncé aujourd'hui que CoreWeave, Inc. (Nasdaq:CRWV), le « Essential Cloud for AI™ », a signé un contrat en tant que locataire phare pour la phase 1 de CAL-3, la nouvelle installation phare d'eStruxture dans la région de Calgary.Cet accord marque une étape importante dans la mission d'eStruxture visant à construire au Canada une infrastructure de classe mondiale prête pour l'IA. CAL-3 est une installation de 90 MW, conçue selon la norme Tier III, située dans le comté de Rocky View, et conçue pour répondre aux exigences élevées en matière d’alimentation électrique et de refroidissement des charges de travail modernes en IA. CoreWeave s’est engagé à occuper une partie de la capacité en tant que locataire principal de la phase 1. CoreWeave a choisi ce site pour ses capacités opérationnelles et la position de plus en plus importante de l’Alberta en tant que destination pour les investissements mondiaux dans les infrastructures numériques.« Calgary s’est officiellement imposée comme une destination technologique de premier plan », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et PDG d’eStruxture. « Notre installation CAL-3 a été conçue pour repousser les limites de la densité de puissance et de l’efficacité de refroidissement, et l’engagement de CoreWeave à ancrer la phase 1 constitue un puissant soutien à la plateforme d’eStruxture. Celle-ci tient ainsi sa promesse d’apporter l’infrastructure dont l’économie de l’IA canadienne a besoin. »Prévu pour être mis en service au second semestre 2026, CAL-3 représente un investissement de plus d’un milliard de dollars canadiens d’eStruxture dans l’avenir numérique de l’Alberta. Le site associe l’infrastructure haute densité et indépendante des opérateurs d’eStruxture à la puissance et à la fiabilité nécessaires pour déployer des clusters de GPU à grande échelle, ce qui le rend idéal pour les charges de travail d’IA en matière d’entraînement, d’inférence et de génération qui définissent la prochaine ère de l’informatique.« L’investissement de CoreWeave est le fruit de l’approche proactive de l’Alberta en matière de promotion de l’innovation en IA, et le gouvernement provincial ainsi qu’Invest Alberta ont été des partenaires formidables à chaque étape du processus », a déclaré Sachin Jain, chef des opérations chez CoreWeave. « Ce type d’engagement est essentiel lorsque nous réalisons des investissements à long terme dans les infrastructures d’IA. Ces installations servent de moteurs à l’activité économique régionale, dont les retombées peuvent s’amplifier au fil du temps pour les communautés qui les accueillent. Nous sommes ravis de nous associer à eStruxture pour le projet CAL-3 et nous nous réjouissons de servir des clients partout au Canada depuis ce site. »« L’accès au calcul haute performance devient rapidement un enjeu incontournable pour une économie moderne en pleine croissance. Ce partenariat démontre que la région de Calgary dispose des atouts fondamentaux recherchés par les entreprises technologiques mondiales : une alimentation électrique fiable, une marge de manœuvre pour évoluer, une connectivité solide et la capacité de construire l’avenir. Il élargit également l’accès à la puissance de calcul dont les entreprises locales ont besoin pour se développer et être compétitives à l’échelle mondiale, ce qui favorise la création d’emplois de haute qualité et renforce notre position dans l’économie canadienne de l’IA », a déclaré Brad Parry, président-directeur général de Calgary Economic Development et directeur général de l’Opportunity Calgary Investment Fund.« Ce projet renforce non seulement l’économie des données du Canada », a déclaré M. Coleman, « mais il consolide également la position de l’Alberta en tant que nœud essentiel de la chaîne d’approvisionnement mondiale en IA. »Prévu pour être mis en service au cours du second semestre 2026, CAL-3 servira de nœud essentiel de l’infrastructure canadienne en matière d’IA, offrant la base résiliente et évolutive nécessaire pour prendre en charge le calcul avancé à l’échelle de la production.À propos d’eStruxture Data CenterseStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise possède des sites à Toronto, Calgary et Vancouver. Elle répond aux besoins croissants du Canada en matière de données en offrant la flexibilité nécessaire pour s’adapter rapidement à l’évolution des demandes, afin que vous puissiez garder une longueur d’avance dans un paysage numérique en constante mutation. Près de 1 000 clients font confiance à eStruxture et s’appuient sur notre infrastructure et notre service client, notamment des opérateurs, des fournisseurs d’infornuagique, des entreprises spécialisées dans l’IA, le GPUaaS, les contenus multimédias, les services financiers et des entreprises. eStruxture propose des services de colocation, de bande passante, de sécurité et d’assistance à ses clients partout au Canada dans ses installations indépendantes des opérateurs et du cloud.À propos de CoreWeave‍CoreWeave est « The Essential Cloud for AI™ ». Conçu par des pionniers pour des pionniers, CoreWeave offre une plateforme regroupant technologies, outils et équipes qui permet aux innovateurs d'évoluer au rythme de l'innovation, en développant et en déployant l'IA en toute confiance. Reconnu par les principaux laboratoires d'IA, les start-ups et les entreprises mondiales, CoreWeave agit comme un multiplicateur de force en combinant des performances d'infrastructure supérieures à une expertise technique approfondie pour accélérer les avancées technologiques. Fondé en 2017, CoreWeave a fait son entrée en bourse sur le Nasdaq (CRWV) en mars 2025. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.coreweave.com CoreWeave Mediapress@coreweave.comeStruxture Media

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