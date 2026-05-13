Alessandro Ciacchini Tocando la campana en Nasdaq Estocolmo Roberto Marchiori [CEO MAHA Capital], Alessandro Ciacchini [Co-Founder KEO World] Paulo Thiago Mendonça [Chairman Maha Capital], Halvard Idland [Director MAHA Capital]

Alessandro Ciacchini celebra la integración de KEO World con Maha Capital en Nasdaq Stockholm, marcando un nuevo hito fintech global

Ver esta evolución convertirse en parte de una historia de mercado público es increíblemente significativo.” — Alessandro Ciacchini, Co founder KEO World

ESTOCOLMO, SWEDEN, May 13, 2026 / EINPresswire.com / -- El 6 de mayo, ejecutivos, inversionistas y accionistas se reunieron en Nasdaq Stockholm para la ceremonia simbólica “Ring the Bell”, que marcó la relistación y una nueva etapa estratégica de Maha Capital AB tras su transformadora adquisición de KEO World.Para Alessandro Ciacchini, cofundador de KEO World, el momento representó mucho más que una transacción corporativa o un hito en los mercados de capitales. Representó la culminación de años construyendo una empresa fintech enfocada en transformar los pagos B2B, las finanzas integradas y la infraestructura de capital de trabajo en América Latina y mercados internacionales.“Lo que la gente vio en Nasdaq no fue solamente una ceremonia de toque de campana”, afirmó Alessandro Ciacchini. “Fue el resultado de años construyendo, enfrentando desafíos, creando relaciones y creyendo que las soluciones financieras impulsadas por tecnología podían escalar globalmente.”La adquisición de KEO World por parte de MAHA Capital se ha convertido en una de las transacciones fintech más relevantes vinculadas al ecosistema de mercados de capitales nórdicos en los últimos meses. La operación posiciona a MAHA capital como una plataforma pública en evolución enfocada en fintech, con operaciones e infraestructura en México, Brasil, Canadá, Puerto Rico y el resto de América Latina.Originalmente anunciada en 2025, la combinación empresarial evolucionó hacia una estructura de fusión estratégica diseñada para integrar la infraestructura fintech propietaria de KEO World y sus operaciones de crédito digital B2B dentro de la plataforma pública de MAHA Capital. A través de esta transacción, Maha Capital completó la adquisición de KEO World mientras ejecutaba simultáneamente aproximadamente USD $27 millones en levantamiento de capital para respaldar iniciativas de expansión y crecimiento a largo plazo.KEO World construyó su reputación desarrollando productos financieros impulsados por tecnología, diseñados para facilitar liquidez, pagos digitales, soluciones financieras integradas y acceso a capital de trabajo para ecosistemas empresariales. Con el paso de los años, la compañía se expandió en todo el continente americano mediante iniciativas estratégicas de financiamiento, alianzas e infraestructura fintech escalable, posicionándose como una fuerza emergente dentro del sector fintech B2B internacional.Observadores de la industria han señalado que la transacción entre MAHA y KEO refleja una tendencia más amplia de convergencia entre la innovación fintech privada y los mercados públicos globales de capital. La operación también destaca el creciente interés de los inversionistas en compañías capaces de combinar tecnología financiera, infraestructura transfronteriza y soluciones empresariales escalables.Durante todo este proceso, Alessandro Ciacchini desempeñó un papel central en la definición de la dirección estratégica de la compañía, la visión de alianzas y la narrativa de crecimiento internacional, ayudando a guiar a KEO World desde un concepto emprendedor hasta convertirse en una empresa integrada finalmente en una plataforma listada en Nasdaq Stockholm.La relistación en Nasdaq Stockholm y la ceremonia Ring the Bell simbolizan ahora el inicio de una nueva etapa no solo para MAHACapital y KEO World, sino también para la trayectoria emprendedora detrás de la creación de la compañía.Adicionalmente, el perfil estratégico en evolución de MAHA Capital se extiende más allá del sector fintech. La compañía también mantiene exposición a importantes activos relacionados con energía, fortaleciendo aún más su posicionamiento de largo plazo en los mercados internacionales. Según reportes recientes del mercado y divulgaciones corporativas, se espera que MAHA continúe expandiendo su presencia en los mercados globales de capital, incluyendo futuros desarrollos relacionados con una posible cotización en una bolsa de valores de Estados Unidos en los próximos meses, un movimiento seguido de cerca por inversionistas y observadores de la industria.“Como fundadores, realmente nunca construyes para un solo momento”, agregó Ciacchini. “Construyes a través de etapas: incertidumbre, crecimiento, retrocesos, reinvención y oportunidades. Ver esta evolución convertirse en parte de una historia de mercado público es increíblemente significativo.”A medida que Maha Capital avanza con su estrategia enfocada en fintech y sus planes de expansión internacional, se espera que Alessandro Ciacchini continúe participando activamente en conversaciones relacionadas con innovación financiera, finanzas integradas, ecosistemas de crédito digital, mercados energéticos, emprendimiento y el futuro de los mercados globales de capital.

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