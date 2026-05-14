BizzTech Europe und EY Consulting Deutschland unterzeichnen LOI zur Zusammenarbeit bei UkraineVerse® und NATO-MVP

Vertreter von BizzTech Europe und EY Consulting Deutschland GmbH unterzeichnen auf der Hannover Messe 2026 eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit rund um UkraineVerse® und einen ersten Logistik-MVP für Lagebild, Frontlogistik und operative Koordination

LOI auf der Hannover Messe 2026 schafft Rahmen für UkraineVerse® und einen ersten Logistik-MVP für Lagebild, Frontlogistik und operative Koordination.

Der LOI schafft einen Rahmen, um zu prüfen, wie BizzTechs Plattform und EYs strategische sowie programmatische Stärken zu einer bedeutenden Initiative mit langfristiger Relevanz beitragen können.” — Dirk Schmidt, Co-Founder & CEO BizzTech

HANNOVER, GERMANY, May 14, 2026 /EINPresswire.com/ -- BizzTech Europe S.L. und EY Consulting Deutschland GmbH haben auf der Hannover Messe 2026 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um eine strukturierte Zusammenarbeit im Zusammenhang mit UkraineVerse® zu definieren. Der erste Schwerpunkt liegt auf einem Logistik-MVP für Frontlogistik, Lagebild und operative Koordination, einschließlich möglicher Relevanz für NATO-bezogene Anwendungsfälle.

Die Absichtserklärung spiegelt das gemeinsame Ziel der Parteien wider, BizzTechs browserbasierte Plattform für operative digitale Zwillinge, unterstützt durch HAL·OS, BizzTechs zum Patent angemeldete Agentic-AI-Plattform, mit der Kompetenz von EY in den Bereichen Strategie, Governance, Programmmanagement, Finanzierungsstrukturierung, Stakeholder-Koordination und Skalierungsunterstützung zu verbinden.

Im aktuellen Rahmen definieren die Parteien Möglichkeiten im Zusammenhang mit UkraineVerse®, einer digitalen Plattforminitiative für den Wiederaufbau und die Modernisierung der Ukraine, sowie einen möglichen ersten operativen Anwendungsfall in den Bereichen Frontlogistik und Lagebild. Der diskutierte Umfang umfasst außerdem Governance-Modelle, Lieferstrukturen, Stakeholder-Einbindung und mögliche Finanzierungswege.

Für BizzTech stellt die Absichtserklärung einen wichtigen Schritt dar, um die eigene Plattform für operative digitale Zwillinge und Agentic AI in komplexen Umgebungen zu positionieren. Für EY schafft sie einen Rahmen, um strategische, Governance- und Skalierungsfähigkeiten mit dieser aufkommenden Technologieplattform in Einklang zu bringen.

„Wir sehen diese Absichtserklärung als einen wichtigen Meilenstein“, sagte Dirk Schmidt, CEO von BizzTech Europe. „Sie schafft den Rahmen, um zu prüfen, wie BizzTechs Plattformfähigkeiten und EYs strategische sowie programmatische Stärken zu einer bedeutenden Initiative mit potenziell langfristiger Relevanz beitragen können.“

„Die Absichtserklärung spiegelt ein gemeinsames Interesse wider, eine strukturierte Zusammenarbeit rund um UkraineVerse® und den Logistik-MVP zu definieren“, sagte Dr. Ingo Franke, Partner bei EY. „Wir freuen uns auf weitere Gespräche darüber, wie die jeweiligen Fähigkeiten beider Parteien zu dieser Initiative beitragen können.“

Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, zu prüfen, ob Elemente der logistikbezogenen Lösung auch für weitere europäische Länder oder Institutionen relevant sein könnten, vorbehaltlich interner Prüfung, strategischer Passung und geltender Genehmigungen.

Über BizzTech

BizzTech Europe entwickelt browserbasierte operative digitale Zwillinge, unterstützt durch Agentic AI. Das Unternehmen hilft Organisationen dabei, OT-, IT-, IoT-, GIS- und BIM-Daten in einer live verfügbaren, fotorealistischen 3D-Umgebung zusammenzuführen, um das Lagebild zu verbessern, schnellere Entscheidungen zu unterstützen und Maßnahmen vollständig nachvollziehbar zu koordinieren. BizzTech Europe bietet EU-gehostete Bereitstellung, GDPR-first-Governance, mehrsprachige Sprachagenten und beschaffungsreife Umsetzung.



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