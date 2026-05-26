Kairntech accompagne Cairn.info dans le lancement de Cairn SophIA, une IA souveraine pour les SHS

Partenariat Kairntech et Cairn.info

Kairntech et Cairn.info lancent Cairn SophIA, un moteur IA souverain basé sur le RAG et les multi-agents pour la recherche en sciences humaines et sociales.

PARIS, FRANCE, May 26, 2026 / EINPresswire.com / -- Kairntech accompagne Cairn.info dans le lancement de Cairn SophIA : une intelligence artificielle souveraine et responsable pour la recherche en sciences humaines et sociales (SHS)Kairntech, entreprise spécialisée en Intelligence Artificielle (IA) et en traitement automatique du langage naturel (TALN ou NLP), annonce une nouvelle collaboration stratégique avec Cairn.info, plateforme de référence pour les publications en sciences humaines et sociales, afin de concevoir Cairn SophIA, un moteur de recherche de nouvelle génération.Reposant sur une architecture R.A.G. (Retrieval Augmented Generation), Cairn SophIA permet aux chercheurs, étudiants et professionnels de naviguer de manière fluide, précise et éthique à travers plus de 1,5 million de publications en sciences humaines et sociales (SHS).Une approche multi-agents pour plus de fiabilité et d’efficacitéAu cœur de cette innovation, Kairntech a mis en œuvre une approche multi-agents. Plutôt que de confier l’ensemble des tâches à un unique grand modèle d’IA généraliste, souvent énergivore et moins précis, le système répartit le travail entre plusieurs modèles spécialisés.Dans ce flux de traitement, chaque « agent » remplit une mission spécifique : l’un se charge de la compréhension sémantique de la question, un autre de la sélection rigoureuse des passages les plus pertinents, tandis qu’un troisième fournit le contexte de la réponse. Cette spécialisation permet non seulement d’obtenir des résultats plus fiables, mais aussi de garantir une grande sobriété technique, le système pouvant fonctionner sur des infrastructures locales maîtrisées.Une innovation technologique au service de la souveraineté numériqueKairntech et Cairn.info ont conçu une architecture autonome et souveraine. Cairn SophIA puise ses réponses exclusivement dans le corpus certifié et sémantiquement structuré de Cairn.info, garantissant ainsi la sécurité des données et la pertinence scientifique.Pour assurer sobriété et agilité, le projet s’appuie sur une architecture de serveurs locaux administrés par Cairn.info et sur la plateforme logicielle développée par Kairntech. Cette plateforme permet d’intégrer et d’orchestrer des workflows (pipelines) applicatifs performants combinant les meilleurs composants et modèles de langage open source — tels que bge-m3 et Mistral-Small.Une IA respectueuse du droit d’auteurL’approche choisie se distingue également par son refus de la paraphrase systématique. Cairn SophIA affiche directement les passages originaux des publications, mettant en valeur les auteurs et leurs travaux afin de favoriser un véritable processus de réflexion critique et d’émancipation intellectuelle.À propos de KairntechKairntech est une startup française spécialisée en Intelligence Artificielle (IA) et NLP, fondée à Grenoble en 2019. L’équipe possède une longue expérience commune dans le développement de solutions d’IA à des problématiques d’entreprises exigeantes, en s’appuyant sur les technologies linguistiques les plus avancées, dont l’IA générative.À propos de Cairn.infoCairn.info est la principale plateforme de diffusion des publications francophones en sciences humaines et sociales, réunissant les travaux de centaines d’éditeurs et d’institutions.Témoignage de Cairn.info« L'IA de Kairntech permet aux lecteurs de découvrir nos contenus scientifiques en français grâce à une recherche en langage naturel d'une grande précision, tout en respectant pleinement les droits d'auteur et l'intégrité du texte. Cette approche responsable correspond à nos valeurs et renforce notre mission au service de l'enseignement de l'esprit critique. »Jean-Baptiste de Vathaire,Directeur des opérations chez Cairn.infoPour toute demande presse, veuillez contacter :KairntechVincent NibartCOO, Francevincent.nibart@kairntech.com

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