Adsterra Giải mã Hệ thống Chống Gian lận (Anti-Fraud) và Chống Mã độc (Anti-Malware)

Sự khác biệt giữa Gian lận quảng cáo (Ad fraud) và Quảng cáo độc hại (Malvertising)

Adsterra cung cấp khả năng bảo vệ đa lớp chống lại gian lận quảng cáo và quảng cáo độc hại, đảm bảo lưu lượng truy cập sạch và kiếm tiền an toàn.

Các chiêu trò lừa đảo và quảng cáo độc hại liên tục phát triển, vì vậy chúng tôi luôn đi trước một bước bằng cách giám sát liên tục, phản ứng nhanh chóng và thực thi nghiêm ngặt.” — Đội ngũ Chính sách Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Trong suốt nhiều năm qua, Adsterra luôn nhận được sự đánh giá cao nhờ hệ thống an ninh đa tầng tiên tiến, được thiết kế để bảo vệ cả nhà quảng cáo và nhà xuất bản khỏi các mối đe dọa từ gian lận quảng cáo và mã độc. Thay vì chỉ phản ứng thụ động sau khi các hành vi gian lận đã xảy ra, công ty công nghệ quảng cáo (adtech) này tập trung vào việc phòng ngừa, giám sát và chặn đứng các lưu lượng truy cập độc hại một cách liên tục trên toàn bộ hạ tầng hệ thống của mình.

Đối với các nhà quảng cáo, hệ thống này đảm bảo ngân sách không bị lãng phí, tránh các lượt hiển thị giả mạo và các chỉ số hiệu suất bị bóp méo. Đối với các nhà xuất bản, nó đảm bảo việc kiếm tiền diễn ra an toàn và bảo vệ kho tài nguyên quảng cáo (inventory) khỏi các quảng cáo độc hại. Hệ thống được xây dựng nhằm duy trì tính minh bạch, niềm tin và sự bền vững lâu dài cho toàn bộ hệ sinh thái quảng cáo kỹ thuật số.

Tuyên bố chính thức của Adsterra về Mã độc: Không khoan nhượng với lừa đảo và quảng cáo độc hại

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA GIAN LẬN QUẢNG CÁO (AD FRAUD) VÀ QUẢNG CÁO ĐỘC HẠI (MALVERTISING)

Gian lận quảng cáo và quảng cáo độc hại có mối liên hệ chặt chẽ nhưng đại diện cho hai danh mục đe dọa khác nhau trong lĩnh vực quảng cáo kỹ thuật số.

Gian lận quảng cáo (Ad fraud) tập trung vào việc thao túng các chỉ số hiệu suất quảng cáo để trục lợi tài chính mà không nhất thiết gây hại trực tiếp cho người dùng. Điều này bao gồm: hiển thị giả mạo, gian lận lượt nhấp (click fraud), gian lận chuyển đổi (conversion fraud), lưu lượng truy cập từ bot, giả mạo vị trí địa lý (GEO spoofing), rửa lưu lượng truy cập (traffic laundering), và các quảng cáo bị ẩn hoặc trùng lặp. Tác động chính là lên nhà quảng cáo, những người cuối cùng phải trả tiền cho lưu lượng không phải từ người dùng thực hoặc không có giá trị.

Mặt khác, Quảng cáo độc hại (Malvertising) sử dụng quảng cáo như một phương tiện để phát tán phần mềm độc hại. Nó liên quan đến việc nhúng mã độc vào quảng cáo, trang đích (landing pages) hoặc lộ trình truyền tải quảng cáo. Điều này có thể điều hướng người dùng đến các trang web lừa đảo (phishing), kích hoạt tải xuống trái phép các phần mềm quảng cáo độc hại (adware) hoặc mã độc tống tiền (trojans), và làm tổn hại đến hệ thống máy tính. Trong trường hợp này, cả nhà xuất bản và người dùng cuối đều bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nói tóm lại, gian lận quảng cáo là việc thao túng hiệu suất và doanh thu bất hợp pháp, trong khi quảng cáo độc hại là việc phát tán mã độc và tạo ra các mối đe dọa an ninh.



CHÍNH SÁCH KHÔNG KHOAN NHƯỢNG VỚI MÃ ĐỘC VÀ GIAN LẬN LƯU LƯỢNG

Adsterra thực thi chính sách "không khoan nhượng" nghiêm ngặt đối với bất kỳ hoạt động độc hại hoặc gian lận nào trên nền tảng của mình.

Tất cả các nhà quảng cáo và nhà xuất bản đều bắt buộc phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện chính thức trước khi được quyền truy cập vào nền tảng. Các điều khoản này nghiêm cấm tuyệt đối:

1. Các cuộc tấn công vào phần mềm của người dùng hoặc tài nguyên quảng cáo.

2. Vi phạm quyền riêng tư hoặc dữ liệu.

3. Lừa đảo (Phishing).

4. Bất kỳ loại mã độc nào: mã độc đánh cắp tài chính, khai thác tiền điện tử, đánh cắp thông tin cá nhân, v.v.

5. Giả mạo (Spoofing).

6. Bất kỳ hành động phạm pháp nào khác.

Mọi nỗ lực quảng cáo bất hợp pháp hoặc lạm dụng, bao gồm cả việc truyền phát lưu lượng truy cập từ bot, sẽ dẫn đến việc bị cấm vĩnh viễn và không có khả năng khôi phục tài khoản.

Để hiện thực hóa tuyên bố này, Adsterra vận hành một Bộ phận Chính sách (Policy Department) chuyên biệt, làm việc liên tục để phát triển, cải thiện và triển khai các biện pháp ngăn ngừa cả gian lận quảng cáo và mã độc.

🔗 Điều khoản và Điều kiện dành cho Nhà quảng cáo: adsterra.com/advertisers-terms 🔗 Điều khoản và Điều kiện dành cho Nhà xuất bản: adsterra.com/publishers-terms



HỆ THỐNG AN NINH BA CẤP ĐỘ

Hệ thống an ninh ba cấp độ của Adsterra là thành phần cốt lõi trong chiến lược bảo vệ, kết hợp giữa tự động hóa, chuyên môn của con người và sự tương tác với đối tác.

1. An ninh chống mã độc tự động tiên tiến

Adsterra sử dụng các công nghệ bảo mật tiên tiến, bao gồm các giải pháp từ bên thứ ba đã được kiểm chứng, cùng với các hệ thống nội bộ độc quyền được tinh chỉnh riêng cho quy trình phân phối quảng cáo. Hệ thống này ngăn chặn và chặn đứng hiệu quả các phần mềm độc hại và không mong muốn, bao gồm cả virus và trojan, đảm bảo mọi quảng cáo và lưu lượng trao đổi qua nền tảng luôn an toàn.

Về phòng chống gian lận, Adsterra áp dụng phân tích 360 độ cho mọi nguồn lưu lượng mới bằng các thuật toán AI và sự giám sát của con người. Điều này bao gồm theo dõi lượt hiển thị, lượt nhấp, chuyển đổi, cũng như kiểm tra thời gian thực hoạt động của trang web như tốc độ phản hồi, các vị trí địa lý (GEO) mới thêm vào và các định dạng được yêu cầu.

2. Xác minh thủ công đối với quảng cáo và tài nguyên

Bên cạnh tự động hóa, Adsterra sở hữu Đội ngũ Chính sách Quảng cáo (Ad Policy Team) gồm các chuyên gia kỹ năng cao, liên tục thực hiện xác minh thủ công đa cấp đối với tất cả các nội dung quảng cáo. Đội ngũ này còn nghiên cứu các mối đe dọa mới nổi, thử nghiệm thuật toán mới và kiểm tra các tài nguyên nghi ngờ để phát hiện những vấn đề mà thuật toán có thể bỏ sót.

3. Hành động nhanh chóng đối với các báo cáo hoạt động nghi ngờ

Adsterra ưu tiên giao tiếp minh bạch với các đối tác. Nhà quảng cáo và nhà xuất bản có thể báo cáo hoạt động hoặc quảng cáo nghi ngờ bất cứ lúc nào. Các bước xử lý khi nhận khiếu nại:

a) Lập tức khởi động cuộc điều tra.

b) Triển khai kiểm tra tự động và thủ công.

c) Yêu cầu bên bị nghi ngờ cung cấp bằng chứng chứng minh quảng cáo hoặc lưu lượng của họ sạch mã độc.

d) Đình chỉ các tài khoản nghi vấn trong quá trình điều tra.

CẢNH GIÁC: CÁC LOẠI ĐE DỌA QUẢNG CÁO ĐỘC HẠI THƯỜNG GẶP

1. “Ad call”: Nhà xuất bản tích hợp mã script từ mạng quảng cáo vào web/app. Quảng cáo được phân phối qua máy chủ bên thứ ba, nơi có thể bị tấn công và chèn mã độc.

2. Mã độc trên trang đích (In-landing malware): Mã độc được nhúng trực tiếp vào trang đích, thực thi ngay khi người dùng tương tác với quảng cáo (ví dụ: click vào pop-up).

3. Mã độc sau lượt nhấp (Post-click malware): Điều hướng người dùng đến các trang độc hại bằng cách can thiệp vào lộ trình phân phối (thay đổi URL).

4. Mã độc trong nội dung sáng tạo (Creative malware): Kẻ tấn công đăng ký làm nhà quảng cáo và tải lên các biểu ngữ quảng cáo (creatives) chứa mã độc.



CẢNH GIÁC: CÁC KỸ THUẬT GIAN LẬN QUẢNG CÁO PHỔ BIẾN

1. Quảng cáo ẩn hoặc quảng cáo thêm: Sử dụng iframe 1x1 pixel, nhân bản mã quảng cáo hoặc đặt quảng cáo ngoài vùng nhìn thấy của người dùng.

2. Thay thế nguồn lưu lượng (Traffic source replacement): Trộn lẫn lưu lượng kém chất lượng với nguồn hợp pháp thông qua các lệnh điều hướng (redirect).

3. Các kế hoạch liên quan đến Bot: Sử dụng botnet hoặc "trang trại lượt nhấp" (click farms) để giả lập hành vi người dùng thực.

4. Lưu lượng truy cập khuyến khích (Incentivized Traffic): Người dùng thực hiện hành động để đổi lấy phần thưởng, dẫn đến việc không có chuyển đổi thực tế hoặc doanh số thật.

5. Đa tài khoản (Multi-Accounting): Tạo nhiều tài khoản để lách các hạn chế của nền tảng và tiếp tục các hành vi gian lận.



CÁC LỚP BẢO VỆ CỦA ADSTERRA

Từ năm 2013, Adsterra đã phát triển một hệ sinh thái đa tầng:

Lớp 1 (Riset & Nâng cấp): Nghiên cứu liên tục về mã độc, huấn luyện AI, hiện đại hóa hạ tầng.

Lớp 2 (Bảo vệ Nhà xuất bản): Giám sát thời gian thực, quét toàn bộ nội dung sáng tạo và trang đích để chặn mã độc.

Lớp 3 (Bảo vệ Nhà quảng cáo): Quét website và lưu lượng, xác thực lượt nhấp/chuyển đổi, chặn giả mạo GEO và gian lận hiển thị.

Lớp 4 (Bảo vệ nội bộ mạng lưới): Trung tâm dữ liệu an toàn, truyền tải SSL, giao dịch mã hóa và bảo mật thanh toán.



TỔNG KẾT

Hệ thống phòng chống gian lận và mã độc của Adsterra là một khung làm việc toàn diện, kết hợp giữa tự động hóa thông minh và chuyên môn con người. Cách tiếp cận này giúp Adsterra khẳng định vị thế là đối tác tin cậy cho hoạt động quảng cáo kỹ thuật số an toàn. Bằng việc duy trì lưu lượng truy cập sạch và minh bạch, Adsterra bảo vệ ngân sách của nhà quảng cáo và doanh thu của nhà xuất bản ở mọi cấp độ.



VỀ ADSTERRA

Adsterra là mạng quảng cáo toàn cầu cung cấp các giải pháp thu hút người dùng dựa trên hiệu suất cho nhà quảng cáo và giải pháp kiếm tiền cho nhà xuất bản trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý. Kể từ năm 2013, Adsterra đã giúp các nhà quảng cáo tăng trưởng ROI và giúp các nhà xuất bản đạt được eCPM tối đa thông qua các giải pháp lưu lượng truy cập linh hoạt.



