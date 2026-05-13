Adsterra Menjelaskan Sistem Anti-Fraud dan Anti-Malware untuk Melindungi Advertiser dan Publisher

Kebijakan tegas terhadap malware dan traffic fraud

Adsterra menyediakan perlindungan berlapis terhadap iklan palsu dan iklan berbahaya, memastikan lalu lintas yang bersih dan monetisasi yang aman.

Penipuan iklan dan iklan berbahaya terus berkembang, sehingga fokusnya adalah untuk selalu selangkah lebih maju melalui pemantauan berkelanjutan, respons cepat, dan penegakan kebijakan yang ketat.” — Adsterra Policy Team

LIMASSOL, CYPRUS, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Selama bertahun-tahun, Adsterra dikenal karena sistem keamanan canggih berlapis yang dirancang untuk melindungi advertiser dan publisher dari iklan fraud dan malvertising. Alih-alih hanya bereaksi setelah penipuan terjadi, perusahaan adtech ini berfokus pada pencegahan, pemantauan, dan pemblokiran traffic berbahaya secara berkelanjutan di seluruh infrastrukturnya.

Bagi pengiklan, ini berarti perlindungan dari pemborosan budget, impresi palsu, dan metrik performa yang tidak akurat. Bagi penerbit, ini menjamin monetisasi yang aman dan perlindungan inventory dari iklan berbahaya. Sistem ini dibangun untuk menjaga transparansi, kepercayaan, dan keberlanjutan jangka panjang dalam ekosistem periklanan digital.

PERBEDAAN ANTARA IKLAN FRAUD AND MALVERTISING

Ad fraud dan malvertising saling berkaitan, tetapi merupakan dua jenis ancaman yang berbeda dalam periklanan digital.

Malvertising, di sisi lain, menggunakan iklan sebagai sarana untuk menyebarkan malware. Ini melibatkan penyisipan kode berbahaya ke dalam iklan, landing page, atau jalur distribusi, yang dapat mengarahkan pengguna ke halaman phishing, mengunduh software berbahaya, atau merusak sistem. Dalam kasus ini, publisher dan pengguna akhir sama-sama terdampak.

Singkatnya, iklan fraud berkaitan dengan manipulasi performa dan pendapatan secara ilegal, sedangkan malvertising berkaitan dengan penyebaran malware dan ancaman keamanan.



KEBIJAKAN TEGAS TERHADAP MALWARE DAN TRAFFIC FRAUD

Adsterra menerapkan kebijakan sangat tegas terhadap segala aktivitas berbahaya atau penipuan di platformnya.

Semua advertiser dan publisher wajib menyetujui Syarat dan Ketentuan resmi sebelum menggunakan platform. Ketentuan ini melarang:

1. Serangan terhadap software atau inventory pengguna

2. Pelanggaran privasi atau data

3. Phishing

4. Segala jenis malware (pencuri finansial, mining, pencuri data pribadi, dll.)

5. Spoofing

6. Aktivitas ilegal lainnya

Setiap upaya penipuan atau penyalahgunaan, termasuk penggunaan bot traffic, akan berujung pada pemblokiran permanen tanpa kemungkinan pemulihan akun.

Untuk memastikan hal ini, Adsterra memiliki Policy Department khusus yang terus berdedikasi mengembangkan dan menerapkan sistem pencegahan fraud dan malware.

🔗Syarat dan Ketentuan Pengiklan (Advertiser) Adsterra: adsterra.com/advertisers-terms

🔗Syarat dan Ketentuan Penerbit (Publisher) Adsterra: adsterra.com/publishers-terms



SISTEM KEAMANAN TIGA LAPIS

Sistem keamanan tiga lapis Adsterra merupakan komponen inti dari strategi perlindungannya, yang menggabungkan otomatisasi, keahlian manusia, dan komunikasi dengan partner. Perusahaan menerapkan model terstruktur untuk melindungi baik advertiser maupun publisher.

1. Sistem keamanan otomatis anti-malware

Adsterra menggunakan teknologi keamanan canggih, termasuk solusi pihak ketiga yang telah banyak digunakan, serta sistem internal proprietary yang dirancang khusus untuk proses distribusi iklan.

Sistem ini secara efektif mencegah dan memblokir malware serta software berbahaya, termasuk virus dan trojan, sehingga memastikan semua iklan dan traffic yang dipertukarkan melalui platform tetap aman.

Dalam hal pencegahan fraud iklan, Adsterra menerapkan analisis 360 derajat pada setiap sumber traffic baru menggunakan algoritma berbasis AI dan pengawasan manusia. Proses ini mencakup pemantauan impressions, clicks, dan conversions, serta pengecekan aktivitas website secara real-time seperti kecepatan respons, GEO baru yang ditambahkan, dan format iklan yang diminta. Hasilnya adalah kualitas traffic yang tinggi dan risiko aktivitas fraud yang diminimalkan.

2. Verifikasi Iklan dan Inventory oleh Manusia

Selain sistem otomatisasi, Adsterra juga memiliki Ad Policy Team yang terdiri dari para profesional berpengalaman yang secara terus-menerus melakukan verifikasi manual bertingkat terhadap seluruh iklan. Selain memverifikasi iklan, tim Policy juga bertugas meneliti ancaman baru yang muncul, menguji algoritma baru, memeriksa inventory yang mencurigakan, serta melakukan validasi manual secara detail. Hal ini memungkinkan kontrol keamanan yang lebih baik dan membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin terlewat oleh algoritma otomatis.

3. Tindakan cepat terhadap aktivitas mencurigakan

Adsterra mengutamakan komunikasi yang transparan dengan para partnernya. Advertiser dan publisher dapat melaporkan aktivitas mencurigakan atau iklan yang meragukan kapan saja.

Langkah-langkah saat menerima laporan:

a) Investigasi langsung dimulai

b) Dilakukan pengecekan otomatis dan manual

c) Pihak yang dicurigai diminta memberikan bukti bahwa iklan atau traffic mereka bebas dari malware

Semua akun yang dicurigai akan ditangguhkan selama proses investigasi dan tetap diblokir hingga kepatuhannya terverifikasi. Tindakan cepat seperti ini menghasilkan komunikasi yang lebih transparan dengan partner serta membuat seluruh proses pencegahan malware dan fraud menjadi lebih andal dan terinformasi.



WASPADA: TIPE ANCAMAN MALWARE PALING UMUM

Adsterra actively identifies and prevents a wide range of malvertising techniques that can compromise users and publishers. The best way to stay safe is to learn what these may look like.

1. “Ad call”

Publisher mengintegrasikan script dari jaringan iklan ke dalam website dan aplikasi mereka. Iklan kemudian dikirim melalui server pihak ketiga yang berpotensi diserang dan disisipi kode berbahaya.

2. Malware in-landing

Malware juga bisa ditanam langsung ke landing page, di mana malware tersebut akan langsung berjalan setelah pengguna berinteraksi, misalnya dengan pop-up ad yang mengarahkan mereka ke landing page berbahaya tersebut. Sayangnya, bahkan advertiser yang sah pun terkadang bisa mengalami kompromi keamanan.

3. Malware Post-click

Post-click malware mengarahkan pengguna ke tujuan yang tidak diinginkan atau berbahaya dengan mengganggu proses distribusi iklan. Artinya, setelah pengguna mengklik sebuah iklan, mereka malah diarahkan ke halaman palsu akibat manipulasi URL. Adsterra melindungi pengguna dengan memindai tidak hanya sumbernya saja (landing page atau pre-lander), tetapi juga seluruh proses yang terjadi selama distribusi iklan berlangsung.

4. Malware “Kreatif”

Penyerang juga dapat mendaftar sebagai advertiser dan mengunggah creative yang telah disisipi kode berbahaya. Karena ini merupakan tindakan yang disengaja, publisher harus berhati-hati dalam memilih platform monetisasi dan sebaiknya menggunakan perusahaan terpercaya yang memiliki solusi keamanan yang jelas.



WASPADA: TEKNIK FRAUD IKLAN PALING UMUM

Adsterra juga menangani berbagai bentuk ad fraud yang digunakan dalam periklanan digital.

1. Tambahan Iklan Terselubung

Jenis fraud ini biasanya dilakukan oleh publisher curang dalam bentuk:

a) iframe berukuran 1×1 pixel

b) kode iklan yang diduplikasi atau diubah ukurannya

c) iklan yang ditempatkan di luar area layar yang terlihat

Adsterra menjaga transparansi dengan mengontrol secara tepat iklan apa yang tampil di website tertentu.

2. Pengganti Sumber Traffic

Juga dikenal sebagai laundering impressions dan clicks, metode ini mencampurkan traffic berkualitas rendah atau tidak valid dengan sumber traffic yang sah melalui redirect. Hal ini menyebabkan advertiser membayar untuk pengguna palsu atau bot. Adsterra mendeteksi upaya redirect melalui pemantauan berkelanjutan dan menandai aktivitas mencurigakan. Setelah terkonfirmasi, sumber traffic palsu akan langsung diblokir.

Jenis fraud ini sering dipromosikan oleh publisher yang tidak terpercaya, terutama dalam video atau artikel berjudul seperti “Adsterra earning tricks”. Sebaiknya hindari konten semacam ini.

3. Skema yang melibatkan Bot

Bot traffic dan skema yang lebih kompleks seperti botnet atau click farm termasuk bentuk ad fraud paling canggih. Bot meniru perilaku pengguna asli menggunakan perangkat yang telah dikompromikan. Botnet menjalankan jaringan “ghost sites” yang menghasilkan impressions dan clicks tanpa pengguna nyata, sementara click farm meniru engagement seperti klik, likes, dan komentar. Adsterra melawan ancaman ini melalui pemantauan terus-menerus, sistem deteksi berbasis AI, dan verifikasi manual untuk memastikan traffic berasal dari aktivitas manusia yang asli.

4. Traffic berinsentif

Traffic yang diberi insentif mengacu pada pengguna yang melakukan aksi tertentu demi mendapatkan hadiah. Akibatnya, tindakan tersebut tidak menghasilkan pengguna nyata atau penjualan sebenarnya dan justru merusak metrik performa campaign. Adsterra mendeteksi dan membatasi incentivized traffic melalui pemantauan real-time terhadap perilaku pengguna, pola konversi, dan sumber traffic.

5. Multi-Accounting

Multi-accounting adalah praktik membuat banyak akun untuk melewati pembatasan platform. Hal ini memungkinkan pelaku jahat melanjutkan aktivitas fraud dan membuat kontrol kualitas traffic menjadi lebih sulit. Adsterra menangani multi-accounting melalui verifikasi akun bertahap, pemantauan aktivitas secara terus-menerus, dan penerapan kebijakan yang ketat untuk mengidentifikasi pola mencurigakan serta memblokir akun yang melanggar aturan platform.



LANGKAH-LANGKAH ANTI-MALVERTISING DAN ANTI-FRAUD ADSTERRA

Sejak 2013, Adsterra telah mengembangkan solusi keamanan internal serta mengadopsi teknologi pihak ketiga yang canggih. Hasilnya adalah ekosistem berlapis mulai dari tindakan manual oleh Ad Policy Team, hingga algoritma pintar yang mengontrol setiap tahap dalam periklanan online. Sistem ini mencakup beberapa lapisan utama berikut:

Layer 1: Riset & peningkatan sistem. Riset berkelanjutan terhadap kode berbahaya, pelatihan AI menggunakan dataset terbaru, pengujian algoritma anti-malware, modernisasi infrastruktur, peningkatan keamanan server, dan pengembangan berkelanjutan untuk Policy Team.

Layer 2: Perlindungan publisher (pencegahan dan penanganan malware). Pemantauan real-time, verifikasi akun bertahap, serta pemindaian ad creatives, prelanders, dan landing pages, termasuk perlindungan terhadap malware jenis ad call, post-click, in-lander, in-video, dan in-creative.

Layer 3: Perlindungan advertiser (pencegahan dan penanganan ad fraud). Pemantauan real-time, pemindaian website dan traffic, validasi clicks dan conversions, deteksi redirect, serta perlindungan terhadap URL switching, GEO spoofing, fraud impresi, fraud klik, fraud konversi, dan traffic dengan insentif.

Layer 4: Perlindungan dalam jaringan (in-network protection). Data center yang aman, infrastruktur terlindungi, transmisi SSL, transaksi terenkripsi, keamanan pembayaran, dan enkripsi penuh untuk seluruh komunikasi.

Langkah-langkah ini secara signifikan mengurangi invalid traffic, melindungi budget iklan, dan menjaga kualitas traffic tetap tinggi di seluruh campaign, sekaligus membantu memastikan iklan tetap aman bagi publisher maupun audiens mereka.



RINGKASAN

Sistem pencegahan ad fraud dan malvertising milik Adsterra dirancang sebagai kerangka kerja komprehensif berlapis yang terus berkembang dengan menggabungkan otomatisasi cerdas, keahlian manusia, kebijakan yang ketat, serta peningkatan infrastruktur secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadikan Adsterra sebagai partner terpercaya untuk periklanan digital yang aman dan bebas fraud.

Pemantauan real-time, verifikasi manual, serta kebijakan nol toleransi terhadap fraud dan malware membantu Adsterra melindungi advertiser, publisher, dan jaringan secara keseluruhan di setiap tingkat. Perusahaan adtech ini memastikan bahwa traffic, impresi, dan konversi tetap bersih, transparan, dan aman, sementara fraud, malware, bot, serta aktivitas iklan berbahaya lainnya dapat diblokir secara efektif.



TENTANG ADSTERRA

Adsterra adalah jaringan periklanan global yang menyediakan solusi akuisisi user berbasis performa untuk advertiser serta monetisasi traffic untuk publisher di berbagai niche dan wilayah. Sejak 2013, Adsterra telah membantu advertiser meningkatkan ROI dan publisher memaksimalkan eCPM serta engagement audiens melalui solusi traffic yang fleksibel. Platform ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pemula hingga profesional di industri digital marketing.

