Adsterra Explica Su Sistema Antifraude y Antimalware para Proteger a Anunciantes y Editores

POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO

Adsterra ofrece una protección de múltiples niveles, contra el fraude publicitario y la publicidad maliciosa, garantizando tráfico limpio y monetización segura.

El fraude publicitario y la publicidad maliciosa evolucionan constantemente, por eso el enfoque se basa en adelantarnos mediante monitorización, respuesta rápida y aplicación estricta de políticas.” — Equipo de Policy de Adsterra

LIMASSOL, CYPRUS, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- A lo largo de los años, Adsterra ha sido reconocida por su avanzado sistema de seguridad de múltiples niveles, diseñado para proteger tanto a anunciantes como a editores frente al fraude publicitario y la publicidad maliciosa. En lugar de reaccionar ante actividades fraudulentas una vez ocurren, la compañía adtech se centra en la prevención continua, la monitorización y el bloqueo del tráfico malicioso dentro de toda su infraestructura.

Para los anunciantes, esto supone protección frente al desperdicio de presupuesto, impresiones falsas y métricas de rendimiento distorsionadas. Para los editores, garantiza una monetización segura y la protección de su inventario frente a anuncios maliciosos. El sistema está diseñado para mantener la transparencia, la confianza y la sostenibilidad a largo plazo dentro del ecosistema de la publicidad digital.

Declaración oficial de Adsterra sobre malware: tolerancia cero frente a estafas y publicidad maliciosa: anti-malvare/adsterra.com



DIFERENCIA ENTRE EL FRAUDE PUBLICITARIO Y LA PUBLICIDAD MALICIOSA

El fraude publicitario y la publicidad maliciosa están estrechamente relacionados, pero representan categorías diferentes de amenazas dentro de la publicidad digital.

El fraude publicitario se centra en manipular métricas de rendimiento publicitario con fines económicos, sin necesariamente perjudicar directamente a los usuarios. Esto incluye impresiones falsas, fraude de clics, fraude de conversiones, tráfico de bots, suplantación de ubicación geográfica, blanqueo de tráfico y anuncios ocultos o duplicados. El principal impacto recae sobre los anunciantes, que terminan pagando por tráfico irrelevante o no humano.

La publicidad maliciosa, por su parte, utiliza la publicidad como vehículo para distribuir software malicioso. Consiste en insertar código dañino en anuncios, páginas de aterrizaje o rutas de entrega de anuncios, lo que puede redirigir a los usuarios a páginas de phishing, activar descargas no autorizadas de adware o troyanos, o comprometer sistemas. En este caso, tanto los editores como los usuarios finales se ven directamente afectados.

En resumen, el fraude publicitario consiste en manipular ilegítimamente el rendimiento y los ingresos, mientras que la publicidad maliciosa se centra en distribuir malware y generar amenazas de seguridad.



POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO FRENTE AL MALWARE Y EL TRÁFICO FRAUDULENTO

Adsterra aplica una estricta política de tolerancia cero frente a cualquier actividad maliciosa o fraudulenta dentro de su plataforma.

Todos los anunciantes y editores deben aceptar los Términos y Condiciones oficiales antes de acceder a la plataforma. Estos términos prohíben explícitamente:

1. Ataques al software o al inventario de los usuarios

2. Violaciones de privacidad o filtraciones de datos

3. Phishing

4. Cualquier tipo de malware: robo financiero, minería, robo de información privada, etc.

5. Spoofing

6. Cualquier otra acción ilegal

Cualquier intento de publicidad ilegal o abusiva, incluido el envío de tráfico bot, supone una suspensión permanente sin posibilidad de restaurar la cuenta.

Para respaldar esta política, Adsterra cuenta con un Departamento de Políticas dedicado exclusivamente al desarrollo, mejora e implementación de medidas de prevención tanto contra el fraude publicitario como contra el malware.

🔗 Términos y Condiciones de Adsterra para anunciantes (EN): adsterra.com/advertisers-terms

🔗 Términos y Condiciones de Adsterra para publishers (EN): adsterra.com/publishers-terms



SISTEMA DE SEGURIDAD DE TRES NIVELES

El sistema de seguridad de tres niveles de Adsterra es uno de los pilares fundamentales de su estrategia de protección, ya que combina la automatización, la experiencia humana y la comunicación con los socios. La compañía implementa un modelo estructurado para proteger tanto a los anunciantes como a los editores.

1. Seguridad antimalware automatizada avanzada

Adsterra utiliza tecnologías de seguridad avanzadas, entre las que se incluyen soluciones de terceros ampliamente utilizadas, junto con sistemas propios desarrollados internamente y adaptados específicamente a los procesos de distribución de anuncios. Estos sistemas previenen y bloquean eficazmente malware y software no deseado, incluidos virus y troyanos, garantizando que todos los anuncios y el tráfico intercambiado dentro de la plataforma sean seguros.

En cuanto a la prevención del fraude publicitario, Adsterra aplica un análisis 360º a cada nueva fuente de tráfico mediante algoritmos impulsados por IA y supervisión humana. Esto incluye la monitorización de impresiones, clics y conversiones, así como comprobaciones en tiempo real de la actividad de los sitios web, como la velocidad de respuesta, los GEOs recién añadidos y los formatos solicitados. El resultado es una alta calidad de tráfico y un riesgo minimizado de actividad fraudulenta.

2. Verificación humana de anuncios e inventario

Además de la automatización, Adsterra cuenta con un equipo de políticas publicitarias (Ad Policy) formado por profesionales altamente cualificados que realizan continuamente una verificación manual de varios niveles de todos los anuncios. Además de revisar anuncios, el equipo de Policy investiga nuevas amenazas emergentes, prueba algoritmos, revisa inventario sospechoso y lleva a cabo validaciones manuales detalladas. Esto permite un mayor control sobre la seguridad y ayuda a detectar problemas que podrían pasar desapercibidos para los algoritmos.

3. Respuesta rápida ante actividades sospechosas

Adsterra prioriza la comunicación transparente con sus socios. Tanto anunciantes como editores pueden reportar actividad sospechosa o anuncios cuestionables en cualquier momento.

Pasos tras recibir una reclamación:

a) Inicio inmediato de una investigación

b) Implementación de verificaciones automáticas y manuales

c) Solicitud de pruebas a la parte sospechosa para demostrar que sus anuncios o tráfico están libres de malware

Todas las cuentas sospechosas son suspendidas durante la investigación y permanecen bloqueadas hasta verificar su cumplimiento. Esta respuesta rápida mejora la transparencia con los socios y hace que todo el proceso de prevención de malware y fraude sea más fiable y sólido.



ATENCIÓN: TIPOS COMUNES DE AMENAZAS DE PUBLICIDAD MALICIOSA

Adsterra identifica y previene activamente una amplia variedad de técnicas de publicidad maliciosa que pueden comprometer tanto a usuarios como a editores. La mejor manera de mantenerse a salvo es aprender a reconocerlas.

1. “Ad call”

Los editores integran scripts de redes publicitarias en sitios web y aplicaciones. Los anuncios se entregan mediante servidores de terceros, que pueden ser atacados e infectados con código malicioso.

2. Malware en páginas de destino

El malware también puede insertarse directamente en páginas de aterrizaje, ejecutándose inmediatamente después de la interacción con un anuncio, por ejemplo, un pop-up que dirige al usuario a una landing maliciosa. Lamentablemente, incluso anunciantes legítimos pueden verse comprometidos en ocasiones.

3. Malware post-click

El malware post-click redirige a los usuarios a destinos no deseados o peligrosos interfiriendo en el proceso de entrega del anuncio. Es decir, tras hacer clic en un anuncio, el usuario termina en un destino falso debido a la manipulación de URLs. Adsterra protege a los usuarios escaneando no solo las fuentes originales (páginas de destino o prelanders), sino también todo lo que ocurre durante el proceso de entrega publicitaria.

4. Malware en creatividades

Los atacantes pueden registrarse como anunciantes y subir creatividades infectadas con código malicioso. Como se trata de una acción intencionada, los editores deben ser cuidadosos al elegir una plataforma de monetización y optar por compañías confiables con soluciones de seguridad claras.



ATENCIÓN: TÉCNICAS COMUNES DE FRAUDE PUBLICITARIO

Adsterra también combate múltiples formas de fraude publicitario presentes en el ecosistema digital.

1. Anuncios ocultos o extra

Este tipo de fraude puede ser implementado por editores fraudulentos mediante:

a) iframes de 1×1 píxel

b) Códigos publicitarios duplicados o redimensionados

c) Anuncios colocados fuera del viewport visible

Adsterra garantiza la transparencia controlando exactamente qué anuncios aparecen y en qué sitios web.

2. Sustitución de fuentes de tráfico

También conocido como lavado de impresiones y clics, consiste en mezclar tráfico inválido o de baja calidad con fuentes legítimas mediante redirecciones. Esto provoca que los anunciantes paguen por usuarios falsos o bots. Adsterra detecta intentos de redirección mediante monitorización continua y marca actividades sospechosas. Una vez confirmadas, las fuentes de tráfico falsas son bloqueadas.

Este tipo de fraude suele ser promocionado por editores poco confiables, especialmente en vídeos o artículos titulados “trucos para ganar dinero con Adsterra”. Lo más recomendable es evitar este tipo de contenido.

3. Esquemas basados en bots

El tráfico de bots y esquemas más avanzados, como las redes de bots o las granjas de clics, representan algunas de las formas más sofisticadas de fraude publicitario. Los bots simulan el comportamiento de usuarios reales utilizando dispositivos comprometidos. Las redes de bots operan redes de «sitios fantasma» que generan impresiones y clics sin usuarios reales, mientras que las granjas de clics imitan interacciones como clics, «me gusta» y comentarios. Adsterra combate estas amenazas mediante una supervisión continua, sistemas de detección basados en IA y verificación manual, lo que garantiza que el tráfico sea actividad humana genuina.

4. Tráfico incentivado

El tráfico incentivado hace referencia a usuarios que realizan acciones objetivo a cambio de recompensas. Como consecuencia, dichas acciones no se convierten en usuarios reales ni en ventas reales y distorsionan las métricas de rendimiento de campaña. Adsterra detecta y limita el tráfico incentivado mediante monitorización en tiempo real del comportamiento de usuario, patrones de conversión y fuentes de tráfico.

5. Multi-accounting

El multi-accounting consiste en crear múltiples cuentas para eludir restricciones de la plataforma. Esto permite a las personas malintencionadas continuar con actividades fraudulentas y dificulta el control de calidad del tráfico. Adsterra combate el uso de múltiples cuentas mediante una verificación de cuentas en varias etapas, una supervisión continua de la actividad y una aplicación estricta de las políticas, identificando patrones sospechosos y bloqueando las cuentas que infringen las normas de la plataforma.



MEDIDAS ANTIMALWARE Y ANTIFRAUDE DE ADSTERRA

Desde 2013, Adsterra ha desarrollado soluciones de seguridad propias e integrado potentes tecnologías de terceros. El resultado es un ecosistema de varios niveles —desde acciones manuales del equipo de Ad Policy hasta algoritmos inteligentes— que controla cada etapa de la publicidad online. El sistema incluye los siguientes niveles clave:

Nivel 1: Investigación y mejora continua del sistema

Investigación continua de código malicioso, entrenamiento de IA con nuevos datasets, pruebas de algoritmos antimalware, modernización de infraestructura, mejoras de seguridad en servidores y desarrollo continuo del equipo de Policy.

Nivel 2: Protección de los editores (prevención y lucha contra el malware). Supervisión en tiempo real, verificación de cuentas en varias etapas y análisis de creatividades publicitarias, prelanders y landing pages, con protección frente a malware en ad calls, post-click, in-lander, in-video e in-creative.

Nivel 3: Protección de los anunciantes (prevención y lucha contra el fraude publicitario).

Supervisión en tiempo real, análisis de sitios web y tráfico, validación de clics y conversiones, detección de redireccionamientos y protección contra el cambio de URL, suplantación geográfica, fraude de impresiones, fraude de clics, fraude de conversiones y tráfico incentivado.

Nivel 4: protección interna de la red

Centros de datos seguros, infraestructura protegida, transmisión SSL, transacciones cifradas, seguridad en pagos y cifrado completo de comunicaciones.

Estas medidas reducen significativamente el tráfico inválido, protegen los presupuestos publicitarios y mantienen una alta calidad de tráfico en las campañas, además de garantizar anuncios seguros para los editores y sus audiencias.



RESUMEN

El sistema de prevención de fraude publicitario y publicidad maliciosa de Adsterra está diseñado como un marco integral y de múltiples niveles que evoluciona mediante la combinación de automatización inteligente, experiencia humana, políticas estrictas y mejoras continuas de la infraestructura. Este enfoque posiciona a Adsterra como un socio fiable para una publicidad digital segura y libre de fraude.

La monitorización en tiempo real, la verificación manual y la estricta política de tolerancia cero frente al fraude y el malware ayudan a Adsterra a proteger a anunciantes, editores y toda la red en cada nivel. La compañía garantiza que el tráfico, las impresiones y las conversiones se mantengan limpias, transparentes y seguras, mientras que el fraude, el malware, los bots y otras actividades maliciosas son bloqueadas de forma eficaz.



SOBRE ADSTERRA

Adsterra es una red publicitaria global que ofrece adquisición de usuarios basada en el rendimiento para anunciantes y soluciones de monetización para editores en múltiples verticales y ubicaciones geográficas. Es una marca consolidada y reconocida por numerosos compradores de medios, redes CPA, affiliate marketers, fundadores de startups y gestores de generación de demanda.

Desde 2013, Adsterra ayuda a los anunciantes a aumentar su ROI y a los editores a maximizar su eCPM e impulsar el engagement de su audiencia mediante soluciones de tráfico flexibles. La red publicitaria trabaja tanto con principiantes como con profesionales.



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.