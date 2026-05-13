Ferhat Kacmaz kündigt Buch 'Vermögen ist kein Zufall' im Remote Verlag an

Ferhat Kacmaz, Autor von „Vermögen ist kein Zufall". Vermögen ist kein Zufall

Das neue Wohlstandsbuch des Unternehmers und Autors erscheint am 9. Juni 2026; der Vorverkauf läuft über den Remote Verlag.

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, May 13, 2026 / EINPresswire.com / -- Der Unternehmer und Autor Ferhat Kacmaz kündigt die Veröffentlichung seines neuen deutschsprachigen Buches „Vermögen ist kein Zufall" an. Das Buch erscheint am 9. Juni 2026 im Remote Verlag und ist ab sofort über die Produktseite des Verlags vorbestellbar.„Vermögen ist kein Zufall" behandelt die Frage, welche Denkweisen, Gewohnheiten und Entscheidungen langfristigen Wohlstand ermöglichen. Das Buch verbindet persönliche Erfahrungen aus mehr als zwei Jahrzehnten Unternehmertum mit Beobachtungen zu Geldpsychologie, Verantwortung, Disziplin und strategischem Handeln.Kacmaz beschreibt darin seinen Weg vom Aufwachsen in Bielefeld über den Aufbau verschiedener Unternehmen in Branchen wie Gastronomie, Lieferdienst, Eventmanagement, Fitness, Gesundheit und Technologie bis zu seinem heutigen Lebensmittelpunkt Dubai. Im Mittelpunkt steht nicht ein kurzfristiges Versprechen, sondern die Auseinandersetzung mit den Mustern, die finanzielle Entwicklung fördern oder verhindern können.„Viele Menschen lernen früh, zu arbeiten und Regeln zu befolgen. Aber kaum jemand lernt, wie man Verantwortung für Geld, Entscheidungen und langfristige Ergebnisse übernimmt", sagt Ferhat Kacmaz. „Dieses Buch soll Leserinnen und Leser dazu anregen, bewusster über Wohlstand, Systeme und persönliche Entwicklung nachzudenken."Das Buch richtet sich an Leserinnen und Leser, die sich mit Unternehmertum, persönlicher Entwicklung und langfristigem Vermögensaufbau beschäftigen. Es versteht sich als praxisnahes Wohlstandsbuch und nicht als Anlageberatung oder kurzfristige Finanzempfehlung.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von persönlicher Verantwortung und praktischer Umsetzung. Kacmaz beschreibt, warum dauerhafte Ergebnisse aus wiederholbaren Systemen entstehen und weshalb finanzielle Bildung aus seiner Sicht stärker mit Verhalten, Klarheit und Entscheidungsfähigkeit verbunden ist als mit einzelnen Taktiken.„Vermögen ist kein Zufall" erscheint in deutscher Sprache. Die Vorbestellung ist über den Remote Verlag verfügbar.Buchdetails:Titel: Vermögen ist kein ZufallAutor: Ferhat KacmazVerlag: Remote VerlagErscheinungsdatum: 9. Juni 2026Sprache: DeutschProduktseite: https://www.remote-verlag.de/products/vermogen-ist-kein-zufall Über Ferhat Kacmaz:Ferhat Kacmaz, geboren 1979 in Bielefeld, ist Unternehmer, Investor und Autor. Er lebt in Dubai und beschäftigt sich mit Unternehmertum, persönlicher Entwicklung, strategischem Wachstum und langfristigem Wohlstandsaufbau. Weitere Informationen über den Autor finden sich unter https://www.ferhatkacmaz.com

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