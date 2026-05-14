Viaggio in Laos Cambogia e Vietnam: offerte estive Lux Travel DMC
Lux Travel DMC lancia “ESTATE WOW 2026”: viaggi di lusso su misura in Vietnam e Indocina per l’estate 2026.
La campagna ESTATE WOW 2026 - Savor the Sun, Embrace the Luxury! Ridefinisce il concetto di viaggio in Laos Cambogia e Vietnam, trasformando ogni itinerario in un’esperienza più ricca, flessibile e significativa. Attraverso questa iniziativa a tempo limitato, i viaggiatori che scelgono un viaggio in Laos, Cambogia e Vietnam su misura possono accedere a crediti istantanei e vantaggi esclusivi fino a 500 USD per prenotazione, applicati direttamente al valore complessivo del pacchetto.
La promozione è valida per tutte le prenotazioni confermate e parzialmente o completamente pagate entro il 30 settembre 2026, con totale flessibilità sulle date di partenza e senza restrizioni di blackout period. Questo consente di organizzare un’esperienza di viaggio completamente personalizzata in Indocina, adattandola alle esigenze e allo stile di ogni viaggiatore.
Il programma invita a scoprire la straordinaria diversità culturale e naturale della regione attraverso un itinerario privato in Indocina costruito attorno a esperienze autentiche e immersive. Le destinazioni principali includono Hanoi, Ha Long Bay, Hue, Hoi An, Ho Chi Minh City, Siem Reap, Phnom Penh e Luang Prabang. Ogni percorso è progettato per valorizzare il patrimonio locale con accessi privati, guide esperte e attività culturali selezionate.
Ogni esperienza di viaggio su misura in Indocina all’interno del programma è pensata per unire lusso contemporaneo e autenticità culturale. Le proposte includono crociere fluviali su imbarcazioni boutique, soggiorni in hotel storici restaurati e incontri esclusivi con comunità locali. L’obiettivo è trasformare il soggiorno in un percorso di scoperta profonda, dove ogni dettaglio contribuisce a un’esperienza coerente e significativa.
La campagna è strutturata per premiare i viaggiatori che arricchiscono il proprio itinerario con esperienze premium. Maggiore è il livello di personalizzazione del viaggio in Indocina, maggiore è il valore aggiunto ottenuto, consentendo di ottimizzare l’investimento complessivo senza rinunciare all’eccellenza del servizio. Questa filosofia rende ogni esperienza di viaggio in Indocina non solo esclusiva, ma anche altamente intelligente in termini di valore.
Lux Travel DMC continua a distinguersi nel settore del turismo sostenibile di alta gamma. In qualità di azienda certificata ESG, integra pratiche responsabili in ogni fase del viaggio in Indocina, collaborando con fornitori locali e comunità territoriali per garantire un impatto positivo e duraturo. Questo approccio consente di coniugare lusso, etica e sostenibilità in un unico modello di viaggio.
“Con ESTATE WOW 2026, il concetto di viaggio in Laos, Cambogia e Vietnam viene ridefinito attraverso maggiore flessibilità e valore”, ha dichiarato Hà Tiến Hùng, Assistant Director of Sales & Marketing di Lux Travel DMC. “Ogni itinerario è progettato per offrire esperienze personalizzate, culturali e autentiche, riflettendo la nuova visione del lusso contemporaneo.”
Il programma include una selezione esclusiva di boutique hotel, crociere di lusso ed esperienze culturali su misura, molte delle quali disponibili in quantità limitata e molto richieste durante l’alta stagione. Questo rende ogni tour in Indocina personalizzato un’esperienza esclusiva e irripetibile, dove qualità e unicità sono elementi centrali.
La crescente domanda di esperienze personalizzate rende fondamentale la prenotazione anticipata, così da garantire accesso alle migliori opzioni disponibili e alle esperienze più ricercate. Ogni esperienza viene costruita con attenzione al ritmo, allo stile e alle preferenze individuali del viaggiatore.
I viaggiatori sono invitati a iniziare il proprio percorso di viaggio in Laos, Cambogia e Vietnam personalizzato e a scoprire un nuovo modo di vivere l’Indocina attraverso esperienze curate nei minimi dettagli, dove lusso, cultura e sostenibilità si fondono in un’unica visione contemporanea del viaggio.
Lux Travel DMC è una Destination Management Company leader in Vietnam, specializzata nella creazione di viaggi su misura di lusso in Indocina. Con un forte focus su autenticità, sostenibilità ed eccellenza del servizio, l’azienda progetta itinerari personalizzati che combinano esperienze culturali immersive, hotel di alto livello e servizi esclusivi per viaggiatori internazionali esigenti.
Huyen Nguyen
Lux Travel DMC
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