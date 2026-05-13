Blaudruck lanceert Branddruck AI: earned media bepaalt AI-zichtbaarheid

Branddruck AI

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS, May 13, 2026 /EINPresswire.com/ -- Organisaties die vaker in het nieuws komen, worden door AI-modellen als ChatGPT, Copilot en Claude vaker als beste optie aanbevolen. Dat blijkt uit eigen onderzoek van AI-first PR-bureau Blaudruck onder Nederlandse merken in vijf sectoren. Op basis daarvan lanceert het bureau vandaag Branddruck AI: een tool die voor elk merk de zichtbaarheid en het sentiment in de belangrijkste AI-modellen meet.

Steeds meer consumenten en zakelijke beslissers vragen ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini en Perplexity om aanbevelingen. Toch hebben marketing- en communicatiemanagers nauwelijks zicht op hoe hun merk in die antwoorden naar voren komt. Bij algemene vragen zoals ‘Welke telecomprovider is het beste?’ leunen de modellen zwaar op betrouwbare bronnen: tests, rankings en recente berichtgeving. AI is daardoor een belangrijke graadmeter geworden voor PR, waarbij naamsbekendheid en reputatie direct meetbaar zijn geworden.

Online publicaties en vermeldingskans gaan gelijk op

Binnen de vijf gemeten sectoren is een duidelijk verband te zien tussen publicaties op online media en de vermeldingskans in ChatGPT, Copilot en Claude. In de telecomsector worden steevast Vodafone (92% vermeldingskans, 1.301 online media vermeldingen in Q1 2026), KPN (84%, 3.914) en Odido (82%, 4.245) genoemd. Maar Youfone (66%, 101) laat zien dat ook kleinere spelers met gerichte PR een serieuze AI-positie kunnen opbouwen.

Hetzelfde patroon geldt voor de bankensector, waar grootbanken zoals ING (90%, 14.183) en Rabobank (82%, 10.491) de antwoorden domineren. Neobank GoDutch komt met 14 vermeldingen op 40%, maar scoort wel consistenter positief op sentiment. Hier speelt mee dat de grootbanken vaker negatief in beeld komen rond beursnieuws en klachten over dienstverlening.

In de supermarktbranche zijn Albert Heijn (96%, 8.287) en Jumbo (85%, 7.103) de standaardantwoorden, met het minder grote Hoogvliet (72%, 1.915) toch op respectabele afstand. In de biersector kiest AI voor de bekende namen Heineken (96%, 3.633) en Grolsch (82%, 2.155); het kleinere Gulpener (43%, 83) wordt misschien minder snel genoemd, maar consistent zeer positief beschreven.

Bij categorieën waar reputatie en thought leadership belangrijker zijn dan schaal, is het effect het scherpst. Moneybird (82%, 22) en e-Boekhouden (88%, 18) worden ondanks een beperkt aantal mediapublicaties consequent als beste boekhoudsoftware aanbevolen. Tellow laat de keerzijde zien: met slechts één online vermelding zakt de AI-vermeldingskans drastisch naar 20%. Wie niet in de media verschijnt, verdwijnt ook eerder uit de antwoorden van AI.

Sentiment beweegt mee met het nieuws

LLM’s volgen het nieuws, maar wel tijdgebonden. Komt een merk negatief in beeld, zoals Odido rond het datalek, dan komt dat in AI-antwoorden vooral naar boven bij reputatievragen (‘Is Odido een goede provider?’), maar minder bij praktische vragen (‘Heb ik met Odido dekking in Wissenkerke?’). Voor PR- en communicatieteams betekent dit dat zowel positieve als negatieve berichtgeving direct doorwerkt in hoe vaak AI klanten naar merken doorverwijst, waarbij sentiment een belangrijkere rol speelt in hoe dat gebeurt.

Branddruck AI: van inzicht naar actie

Branddruck AI genereert inzicht in de vermeldingskans en het sentiment van een merk in de bekende LLM’s. In een uitgebreid rapport worden zes AI-modellen geanalyseerd, inclusief een benchmark tegen drie concurrenten, een ontwikkeling over tijd, een overzicht van de bronnen die AI gebruikt en concrete aanbevelingen voor earned media en thought leadership. De tool is per direct beschikbaar via blaudruck.agency/branddruck-ai.

“De zoekbalk is niet meer de enige plek waar je merk wordt gevonden,” zegt Tibbe Dolman van Blaudruck. “AI-modellen vormen het nieuwe schap. Wie daar niet staat, bestaat voor steeds meer doelgroepen niet. Met Branddruck AI maken we voor merken concreet wat anders een blinde vlek blijft: hoe wordt je merk aanbevolen door de verschillende AI-modellen en welke earned media heeft daar direct invloed op?”

