La Carrera por la Paz (Race for Peace), la carrera/caminata anual de 5K del Little Village Rotary Club, el 30 de mayo

La Carrera por la Paz Regresa a La Villita, Uniendo a la Comunidad para Reducir la Violencia e Invertir en Soluciones Locales

“La Carrera por la Paz demuestra lo que es posible cuando una comunidad se une con un propósito común,” dijo Len Dominguez, Tesorero y Secretario Ejecutivo.” — Len Dominguez, Tesorero y Secretario Ejecutivo.

CHICAGO, IL, UNITED STATES, May 13, 2026 / EINPresswire.com / -- La Carrera por la Paz ( Race for Peace ), una carrera/caminata anual de 5K organizada por el Little Village Rotary Club, regresa a La Villita el próximo 30 de mayo, reuniendo a residentes, líderes comunitarios, corredores y negocios locales en una poderosa muestra de unidad y propósito. Más que una carrera, la Carrera por la Paz es un movimiento comunitario en crecimiento diseñado para financiar programas que abordan las causas fundamentales de la violencia. Los fondos recaudados apoyan directamente a organizaciones locales sin fines de lucro e iniciativas enfocadas en la prevención, el desarrollo juvenil, la educación y las oportunidades económicas en La Villita y comunidades vecinas.“La Carrera por la Paz demuestra lo que es posible cuando una comunidad se une con un propósito común,” dijo Len Dominguez, Tesorero y Secretario Ejecutivo. “No solo estamos recaudando fondos; estamos construyendo alianzas, impulsando soluciones y creando calles más seguras para las familias. ”Una comunidad unida por la paz. “La Carrera por la Paz representa la fuerza de nuestra comunidad,” dijo Mario Galindo. “Estamos invirtiendo en programas que crean oportunidades y reducen la violencia desde la raíz.”Objetivos del Evento- Reducir la violencia mediante subvenciones comunitarias dirigidas- Involucrar a residentes y negocios locales en esfuerzos de prevención- Unir a organizaciones que trabajan activamente para reducir la violencia- Financiar programas con impacto comprobado en la comunidad- Un verdadero esfuerzo comunitarioLa Carrera por la Paz continúa creciendo gracias a sólidas alianzas con organizaciones como la Chicago Area Runners Association (CARA), el Departamento de Policía de Chicago, la Cámara de Comercio de La Villita, la Oficina del Concejal y una amplia red de negocios locales y grupos comunitarios.“Este evento es un modelo de cómo debe verse la colaboración entre el sector público, privado y la comunidad,” dijo Dominguez. “Reúne a las personas alrededor de soluciones que realmente importan.”Noah Pickens, del Chicago Youth Boxing Club, agregó: “Es una manera divertida de unir dos comunidades: el boxeo y el atletismo. Estamos orgullosos de apoyar un evento que genera participación comunitaria y un impacto real.”La construcción de comunidad a través del deporte también es parte central de la misión de Chicago Run. “La Carrera por la Paz demuestra que el verdadero cambio ocurre cuando las comunidades lideran el camino y cuentan con el apoyo y los recursos necesarios,” dijo Juli Cannon.Para los jóvenes locales, el impacto es algo personal. “Otra cosa que me llama la atención cada vez que corro es ver los murales y símbolos de la cultura mexicana,” dijo Nathan Muñoz, de 19 años. “Me hace sentir seguro y bienvenido en mi comunidad.”Impacto Local, Misión GlobalLa Carrera por la Paz refleja la misión más amplia de Rotary International, una red mundial presente en más de 200 países. Las áreas de enfoque de Rotary incluyen promover la paz, combatir enfermedades, apoyar la educación, fortalecer las economías locales y mejorar las comunidades.Como organización sin fines de lucro 501(c)(3), el Little Village Rotary Club garantiza que los fondos recaudados se destinen directamente a programas que generan un impacto medible a nivel local.Detalles del EventoFecha: 30 de mayoHora: 8:30 AM (Carrera) | 9:30 AM (Caminata)Lugar: La Villita, Chicago 2800 S Sacramento Avenue, Chicago, ILAspectos Destacados de la Carrera💸 Premios en efectivo para los primeros 3 corredores y corredoras (solo carrera competitiva)🏅 Medalla de finalista y camiseta oficial para todos los participantes🎽 Entrega de paquetes el día del evento (número, camiseta y obsequios)👜 Servicio seguro para resguardo de artículos personalesSe invita a personas de todas las edades y niveles de condición física a correr, caminar, patrocinar o ser voluntarios.Registro: LVcraceforpeace.com

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